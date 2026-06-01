Megvalósul Merz rémálma, a németek ülnek a pénzen és nem bíznak a jövőben - ez a magyaroknak sem jó hír

Mikor alig több mint egy éve Friedrich Merz átvette a kancellári posztot, aligha olyan német gazdaságot álmodott, amelynek a képe összeáll a legutóbbi adatokból. Háborús pusztítás nyilván rosszabb volna, de a valóság még így is inkább a rémálomhoz hasonlít: miközben az ipari, külkereskedelmi hanyatlás folytatódik, a reményvesztett németek ülnek a pénzen és nem hajlandók fogyasztani: egyszerűen nem hisznek a jövőben. Közben a lesajnált, kiközösített jobboldali AfD lett az ország legnépszerűbb pártja, szélesedő marzzsal előzve Merz balra tolódott jobboldali CDU-ját.

Merz kancellár rémálma lassan formát ölt, ha az áruházak forgalmát nézi, már meg is valósult – a németek félnek költeni / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Merz alatt a németek szakítottak hagyományos költségvetési takarékosságukkal, a tavaly tavasszal elhatározott hatalmas költekezési program kerekei nyikorogva elindultak, a német gazdaság azonban Európa bánatára – beleértve Közép-Európát is – alig mozdult el a recesszió küszöbéről.

A nyűglődés oka nem az, hogy a németek belemerültek volna a félelembe, hogy háború küszöbén állnak – amit a magyar adatok tanulsága szerint a hazai választók zöme sem hitt el –, ennél sokkal mélyebb és hosszabb távú rossz érzések működnek és tartják a világjárvány szintjeihez közeli mélységben a fogyasztói bizalmat.

A problémára – amit az sem tud elfedni, hogy idén tavaszra az iráni háború gazdasági sokkja érkezett meg – rávilágítanak a hétfőn érkezett német kiskereskedelmi forgalom adatai. A németek egyszerűen nem mernek költeni.

Merz nem kap visszaigazolást a német fogyasztóktól

A kormánypárt népszerűségi adatai és a tervezett reformok körüli feszültségek is azt jelzik: a kancellár mandátuma első évében nem kap pozitív visszaigazolást. A kiskereskedelmi adatok a gazdasági fronton is azt jelzik: nem áll helyre a bizalom.

Ha a grafikonra pillantunk, jól látható, hogy a baj nem a február végén kirobbant, energiaválságot okozó iráni háborúval kezdődött. Már az év elejével visszatért a 2020-as évek sorjázó válságai során látott minta. A német háztartások az idén hónapról hónapra kevesebbet fogyasztanak.

Ha továbbgörgetünk, azt is láthatjuk, hogy a szakadatlan visszaesés immár azt eredményezi, hogy a németek már Merz hatalomra kerülésének időszakánál is kevesebbet fogyasztanak.