Rendkívüli

Rendkívüli: péntek délután leállt a Messenger és a Facebook, elvesztek az üzenetek – senki se tudja, mi történik

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Rendkívüli: péntek délután leállt a Messenger és a Facebook, elvesztek az üzenetek – senki se tudja, mi történik

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Tömegesen panaszkodnak a felhasználók arra, hogy a Messenger péntek délután nem működik megfelelően: az alkalmazás többeknél kidobta őket, nem töltődnek be a beszélgetések, és újra bejelentkezni sem tudnak. A Messenger mellett a Facebook fő felülete sem érhető már el.
Zováthi Domokos
2026.06.12, 15:55
Frissítve: 2026.06.12, 16:17

A közösségi oldalakon és fórumokon rövid idő alatt megszaporodtak a hibajelentések és rengetegen érdeklődnek a Redditen is. Többen arról számoltak be, hogy a Messenger alkalmazás nem jeleníti meg a korábbi beszélgetéseket, csak üres felület fogadja őket, miközben az internetkapcsolatuk rendben működik. Már többeknél a Facebook sem használható, de az üzenetküldő szolgáltatás részben vagy teljesen elérhetetlenné vált.

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A Messenger mellet a Facebook fő felülete sem érhető már el / Fotó: MichaelJayBerlin / Shutterstock

A hasonló problémákat figyelő Downdetector oldalakon is rendszeresen jelennek meg bejelentések a Messengerrel kapcsolatban. A felhasználók jellemzően

  • üzenetküldési,
  • bejelentkezési
  • és alkalmazáshibákról

számolnak be, ami arra utal, hogy a probléma nem egyedi készülékekhez köthető.

Egyelőre a Meta nem adott ki hivatalos tájékoztatást egy esetleges globális leállásról, és a vállalat szolgáltatásfigyelő oldalán sem szerepel ismert Messenger-hiba.

A mostani eset ugyanakkor nem lenne példa nélküli. Az elmúlt években többször fordult elő, hogy a Meta platformjain – a Facebookon, a Messengeren és az Instagramon – egyszerre jelentkeztek technikai problémák, amelyek órákra megnehezítették a felhasználók hozzáférését.

Nem először bénul meg a Facebook

A mostani Messenger-probléma nem példa nélküli. Az elmúlt években több alkalommal is előfordult, hogy a Meta valamelyik platformja – vagy akár az egész ökoszisztéma – részlegesen vagy teljesen elérhetetlenné vált.

A legnagyobb visszhangot a 2024. március 5-i globális leállás váltotta ki, amikor a Facebook, az Instagram, a Messenger és a Threads egyszerre kezdett hibásan működni. A felhasználókat tömegesen kijelentkeztette a rendszer, sokan nem tudtak visszalépni fiókjukba, az üzenetek és a hírfolyamok sem töltődtek be megfelelően. A több mint kétórás leállás világszerte több százezer felhasználót érintett, a Meta később egy technikai hibával magyarázta a problémát.

Alig néhány héttel később újabb fennakadások jelentkeztek: március végén az Instagram több órán keresztül akadozott, áprilisban pedig a WhatsApp esett ki globálisan. A szolgáltatások ugyan viszonylag gyorsan helyreálltak, de jól mutatták, hogy a Meta rendszerei mennyire szorosan összekapcsolódnak.

A rekordot még mindig a 2021-es Meta-katasztrófa tartja

A vállalat történetének legnagyobb leállása azonban továbbra is a 2021. októberi incidens maradt. Akkor egyszerre vált elérhetetlenné a Facebook, a Messenger, az Instagram és a WhatsApp, a szolgáltatások több mint hat órán keresztül nem működtek megfelelően. A szakértők szerint a problémát egy hálózati konfigurációs hiba okozta, amely gyakorlatilag „eltüntette” a Meta szervereit az internetről. A leállás több milliárd felhasználót érintett világszerte, és a cég történetének egyik legköltségesebb technikai hibájaként vonult be az internet történetébe.

Ha a mostani probléma valóban globális szolgáltatási zavar, akkor várhatóan a Meta néhány órán belül hivatalos közleményt ad ki a hiba okáról és a helyreállítás várható üteméről. A korábbi esetek alapján a hasonló fennakadások többségét néhány órán belül sikerült elhárítani.

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