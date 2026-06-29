A világ MI-gigásza épül, eldöntötték, pénzhegyet mozdítanak "a nemzeti hősök": mintha a teljes magyar gazdaságot Pécsre vagy Kaposvárra költöztetnék

Új versenytársat illeszthetünk a társaságba, akik lekörözik az Európai Uniót a csúcstechnológiai fejlesztésekben. Jól ismert téma, miképp csúszik világgazdasági súlyban egyre inkább az Egyesült Államok és Kína mögé a valamikor technológiáival világhatalmi pozíciókat kiépítő Európa. A Bloomberg friss híre rámutat, hogy legalábbis ami a konkrét, bejelentett terveket illeti, az ötvenmilliós Dél-Korea is elénk kerül.

Mesterséges intelligencia: Dél-Korea gigászi méretű fejlesztésekbe kezd, Európa elé kerülnek ők is Fotó: Tina Hsu

A mesterséges intelligencia és Dél-Korea: tudják, hogy történelmet írnak – "nemzeti hősök"

Dél-Korea legalább 1350 billió won (mintegy 880 milliárd dollár) értékű technológiai beruházást hangol össze olyan vállalatok részvételével,

mint a Samsung Electronics és az SK Hynix

– a világ két legnagyobb memóriachip-gyártója. A csipekbe és adatközpontokba irányuló óriási befektetési programot a kormány az AI-korszakban való fennmaradás kulcsfontosságú feltételének nevezte.

Eközben végrehajtanak egy hatalmas földrajzi átrendezsést is. Az új üzemek nem a GDP termelésében jelenleg domináns szöuli térségbe kerülnek, hanem délnyugatra. A Samsung ügyvezető elnöke, I Dzse Jong ugyanakkor azt is közölte: a vállalat felgyorsítja új gyárainak építését a szöuli nagyvárosi térségben is. „Versenyt futunk az idővel” – mondta.

Ha ezt a gigászi programot Európához hasonlítjuk, nagyságrenddel nagyobb összegekről van szó, mint a 80 milliós Németországban, az EU iparházában ismertté vált programok. Sőt ha az uniós és vállalalati pénzből megvalósítani tervezett programok összességét vesszük az EU-ban, arra is rádupláz az egyetlen, nem is hatalmasnak számító, területben Magyarországhoz mérhető ázsiai ország.

Olyan korszakba lépünk, ahol egy szempillantás alatt fordul a történelem lapja

– így fogalmazott a bejelentéskor I Dzse Mjong dél-koreai elnök a Bloomberg jelentése szerint. Ehhez illően az elnök a Samsung és az SK Hynix vezetőit „nemzeti hősöknek” nevezte.

Annyit költenek az AI-ra, mint amennyit az európai NATO-tagok a fegyverkezésre vállaltak GDP-arányosan

Az ipari minisztérium közlése szerint az ország célja

öt éven belül megdupláznimemóriacsip-gyártási kapacitását,

és világszínvonalú gyártási képességeket építeni, amellyel jelentős előnyre tehet szert versenytársaival szemben. Gyorsabban kell haladnunk a globális riválisoknál a csipek, az adatközpontok és a fizikai mesterséges intelligencia területén - mondta ki az elnök.

Ezt persze, Európában is kimondták a politikusok, de úgy tűnik, másutt nagyobb az elszánás és a lendület.