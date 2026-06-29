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csúcstechnológia
chip
Dél-Korea
mesterséges intelligencia
beruházás
Samsung

A világ MI-gigásza épül, eldöntötték, pénzhegyet mozdítanak "a nemzeti hősök": mintha a teljes magyar gazdaságot Pécsre vagy Kaposvárra költöztetnék

Nem az európai gazdasági zászlóshajó Németország válik a világ technológiai gigászává, hanem egy nála jóval kisebb délkelet-ázsiai ország. A mesterséges intelligencia Dél-Korea kijelölt fejlődési iránya, irtózatos összeget készítettek elő a fejlesztésére, és közben drasztikusan átrendezik az országot: a csúcstechgazdaságot délnyugatra tolják: el tudjuk képzelni ugyanezt Magyarországon?
Pető Sándor
2026.06.29., 18:10

Új versenytársat illeszthetünk a társaságba, akik lekörözik az Európai Uniót a csúcstechnológiai fejlesztésekben. Jól ismert téma, miképp csúszik világgazdasági súlyban egyre inkább az Egyesült Államok és Kína mögé a valamikor technológiáival világhatalmi pozíciókat kiépítő Európa. A Bloomberg friss híre rámutat, hogy legalábbis ami a konkrét, bejelentett terveket illeti, az ötvenmilliós Dél-Korea is elénk kerül.  

Mesterséges intelligencia: Dél-Korea gigászi méretű fejlesztésekbe kezd, Európa elé kerülnek ők is
Mesterséges intelligencia: Dél-Korea gigászi méretű fejlesztésekbe kezd, Európa elé kerülnek ők is  Fotó: Tina Hsu

A mesterséges intelligencia és Dél-Korea: tudják, hogy történelmet írnak – "nemzeti hősök"

Dél-Korea legalább 1350 billió won (mintegy 880 milliárd dollár) értékű technológiai beruházást hangol össze olyan vállalatok részvételével, 

mint a Samsung Electronics és az SK Hynix

 – a világ két legnagyobb memóriachip-gyártója. A csipekbe és adatközpontokba irányuló óriási befektetési programot a kormány az AI-korszakban való fennmaradás kulcsfontosságú feltételének nevezte.

Eközben végrehajtanak egy hatalmas földrajzi átrendezsést is. Az új üzemek nem a GDP termelésében jelenleg domináns szöuli térségbe kerülnek, hanem délnyugatra. A Samsung ügyvezető elnöke, I Dzse Jong ugyanakkor azt is közölte: a vállalat felgyorsítja új gyárainak építését a szöuli nagyvárosi térségben is. „Versenyt futunk az idővel” – mondta.

Ha ezt a gigászi programot Európához hasonlítjuk, nagyságrenddel nagyobb összegekről van szó, mint a 80 milliós Németországban, az EU iparházában ismertté vált programok. Sőt ha az uniós és vállalalati pénzből megvalósítani tervezett programok összességét vesszük az EU-ban, arra is rádupláz az egyetlen, nem is hatalmasnak számító, területben Magyarországhoz mérhető ázsiai ország.

Olyan korszakba lépünk, ahol egy szempillantás alatt fordul a történelem lapja

– így fogalmazott a bejelentéskor I Dzse Mjong dél-koreai elnök a Bloomberg jelentése szerint. Ehhez illően az elnök a Samsung és az SK Hynix vezetőit „nemzeti hősöknek” nevezte.

Annyit költenek az AI-ra, mint amennyit az európai NATO-tagok a fegyverkezésre vállaltak GDP-arányosan

Az ipari minisztérium közlése szerint az ország célja

  • öt éven belül megdupláznimemóriacsip-gyártási kapacitását, 
  • és világszínvonalú gyártási képességeket építeni, amellyel jelentős előnyre tehet szert versenytársaival szemben. Gyorsabban kell haladnunk a globális riválisoknál a csipek, az adatközpontok és a fizikai mesterséges intelligencia területén - mondta ki az elnök.

Ezt persze, Európában is kimondták a politikusok, de úgy tűnik, másutt nagyobb az elszánás és a lendület.

Ha a program teljes egészében megvalósul, a 880 milliárd dolláros összesített beruházás a Világbank adatai alapján Dél-Korea 2024-es GDP-jének mintegy 5 százalékát teszi ki.

Itt a minta: ahol a politika valóban megmozdítja a magángazdaságot

Csak a félvezetőgyártásra fordított összeg évente átlagosan 80 billió won, vagyis körülbelül 52 milliárd dollár lenne. 

Már 2021-ben, Mun Dzse In elnök kormánya is bemutatott egy hasonló, magánszektor által vezetett programot, amelyben a Samsung és a Hynix tíz év alatt 450 milliárd dollárt költött volna félvezető-kutatásra és gyártásra. Ezt követően 2023-ban Szöul egy 400 milliárd dolláros beruházási tervet dolgozott ki, amely már szélesebb iparágakat – például az elektromos autókat és a biotechnológiát – is felölelte.

A szöuli kormány hagyományosan fontos szerepet játszik abban, hogy a magánszektor összehangoltan hajtsa végre stratégiai beruházásait,

 részben ösztönzők és szakpolitikai támogatások révén. Hétfőn a kabinet arról beszélt, hogy víz- és villamosenergia-infrastruktúrával segíti a programot, de konkrét támogatási intézkedéseket vagy költségvetési összegeket egyelőre nem közölt – írja a hírügynökség.

A Samsung korábban már bejelentette, hogy 2026-ban több mint 70 milliárd dollárt fordít gyártókapacitás-bővítésre és kutatás-fejlesztésre – emlékeztet a Bloomberg. Ha azonban a most ismertetett program hosszabb távon is fennmarad, a teljes beruházási összeg megközelítheti az olyan hiperskálázó technológiai vállalatok – például a Microsoft – által tervezett kiadásokat, illetve Kína saját, készülő 295 milliárd dolláros ötéves beruházási programját.

A hírügynökség kiemeli: Szöulon kívül világszerte egyre több kormány nyújt példátlan támogatást saját félvezetőiparának nemzetbiztonsági megfontolásokra hivatkozva.

  • Az Egyesült Államok a CHIPS and Science Act révén több tízmilliárd dollárt fordít a félvezetőgyártás bővítésére,
  •  Kína továbbra is jelentős állami forrásokat irányít egy önellátó chipipari ökoszisztéma kiépítésére a technológiai korlátozások közepette.
  • Japán szintén jelentősen növelte támogatásait a félvezetőipar újjáélesztésére: hazai vállalatok mellett olyan külföldi szereplők beruházásait is segíti, mint a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC).

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