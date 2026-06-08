A médiapiac átalakulása egyáltalán nem magyar sajátosság, hanem globális jelenség. Miközben a hazai nyilvánosságban gyakran egy-egy vállalat vagy szerkesztőség átszervezése kerül a figyelem középpontjába, valójában a világ legnagyobb médiacégei is hasonló kihívásokkal küzdenek: csökken a nyomtatott sajtó bevétele, zsugorodik a lineáris televíziózás piaca, a hirdetési pénzek egyre nagyobb része a digitális platformokhoz vándorol, miközben a mesterséges intelligencia (MI) alapjaiban alakítja át a tartalomgyártás és az üzleti működés folyamatait.

Nem csak magyar jelenség: világszerte újraszervezik magukat a médiavállalatok – a mesterséges intelligencia már tízezrek állásába került / Fotó: Dee Karen

Az Egyesült Államokban 2025-ben november végéig több mint 17 ezer munkahely szűnt meg a média- és szórakoztatóiparban. A leépítések televíziós társaságokat, filmstúdiókat, digitális kiadókat és hírszerkesztőségeket egyaránt érintettek. A háttérben nem egyetlen válság áll, hanem több, egymást erősítő folyamat. A hagyományos televíziós üzleti modell évek óta veszít jelentőségéből, a streamingpiac növekedése lassul, a reklámköltések szerkezete átalakul, miközben a befektetők egyre nagyobb nyomást helyeznek a médiacégek vezetőire a költségek csökkentése érdekében.

A legnagyobb szereplők sem maradtak érintetlenek. A Paramount és a Skydance egyesülését követően mintegy kétezer munkahely szűnt meg, miközben a Warner Bros. Discovery és az NBCUniversal is jelentős szervezeti átalakításokat hajtott végre. A hírszerkesztőségek sem kivételek: a CNN, a CBS News vagy az NBC News egyaránt leépítéseket jelentett be, miközben egyre több erőforrást csoportosítanak át a digitális működés irányába.

Több tízezer állást követelt már a mesterséges intelligencia

A változás különösen látványos az online médiában. Az elmúlt években számos kiadó építette üzleti modelljét a közösségi médiából és keresőkből érkező látogatottságra. Az algoritmusok változása azonban kiszolgáltatott helyzetbe hozta a szereplőket. Ennek következménye, hogy több nemzetközi kiadó ma már tudatosan csökkenti függőségét a platformoktól, és előfizetéses modellekre, saját közösségekre vagy közvetlen olvasói bevételekre építi stratégiáját.