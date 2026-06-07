A Meta se akar lemaradni, gigantikus részvénykibocsátást terveznek - meddig hajlandók finanszírozni a befektetők az MI-lázat?
A Meta azt mérlegeli, hogy több tízmilliárd dollárnyi friss tőkét vonjon be részvénykibocsátás révén, miközben új finanszírozási forrásokat keres Mark Zuckerberg mesterséges intelligenciával (MI) kapcsolatos, nagyszabású terveinek megvalósításához. A lépésre azt követően kerülhet sor, hogy a Google anyavállalata, az Alphabet ezen a héten rekordösszegű, 85 milliárd dolláros részvényügyletet hajtott végre.
A közösségimédia-vállalat vezetői az elmúlt időszakban „kreatív” tőkebevonási lehetőségeket vizsgáltak, mivel a Meta az MI-hoz kapcsolódó beruházási kiadásait az idén akár 145 milliárd dollárra emelheti, 2027-ben pedig ennél is magasabb összegre készülhet – állítja három, az ügyet ismerő forrás a Financial Times című lapnak.
Az Alphabet e heti tőkebevonásának sikere – amelyet az erős befektetői kereslet miatt további 5 milliárd dollárral bővítettek – tovább erősítette a Meta szándékait.
- A Meta részvényei pénteken mintegy 7 százalékot estek az amerikai kereskedésben, végül 5,5 százalékos mínuszban zártak.
- Az esés felgyorsult azt követően, hogy a Financial Times beszámolt a vállalat esetleges részvénykibocsátási terveiről.
A Meta is beszállna a gigantikus részvénykibocsátások sorozatába
A Meta lehetséges részvényeladásáról szóló egyeztetések egy rendkívül aktív amerikai részvénypiaci időszakban zajlanak. Elon Musk SpaceX-e jövő héten készül első nyilvános részvénykibocsátására (IPO), miközben az MI-cégek közé tartozó Anthropic és OpenAI is nagyszabású Wall Street-i tőzsdei bevezetéseken dolgozik.
A nagy technológiai vállalatok emellett a kötvénypiacokat is igénybe veszik, hogy finanszírozni tudják az MI-infrastruktúrát, beleértve a csipeket és az adatközpontokat.
A Metának új finanszírozási megoldásokat kell találnia azokhoz a hatalmas adatközpontokhoz, amelyekre a fejlett MI-modellek betanításához és működtetéséhez van szükség. Ezek képezik Zuckerberg „személyes szuperintelligencia” víziójának alapját, amelyet a Facebookon, a WhatsAppon és az Instagramon keresztül, valamint MI-alapú hordható eszközök – például okosszemüvegek és hangvezérelt nyakba akasztható eszközök – révén kíván eljuttatni a felhasználókhoz.
A Meta egyelőre nem bízott meg bankokat a tranzakció lebonyolításával, és végső soron akár el is állhat az új részvények kibocsátásától. Egy forrás szerint korai lenne azt állítani, hogy a vállalat már döntött volna, mivel minden finanszírozási lehetőség továbbra is nyitott.
A Meta vezetése tisztában van azzal, hogy gyorsan kell cselekedniük, ha a részvénykibocsátás mellett döntenek, hogy kihasználják a befektetői érdeklődést és a piaci kapacitásokat az amerikai tőkepiacok történelmi aktivitási hulláma közepette.
A SpaceX várhatóan akár 86 milliárd dollárt is bevonhat jövő heti IPO-ja során, amely a céget 1,78 ezermilliárd dollárra értékelheti. A Claude chatbotot fejlesztő Anthropic bizalmasan már benyújtotta tőzsdei dokumentációját, míg az OpenAI szintén nyilvános részvénykibocsátásra készül. Mindkét vállalat várhatóan több tízmilliárd dollárt vonhat be, és értékük meghaladhatja az ezermilliárd dollárt.
Felkészül a Microsoft és az Amazon
Elemzők szerint a Meta nagy technológiai versenytársai, köztük a Microsoft és az Amazon is fontolóra vehetik saját részvénykibocsátásaikat, mivel adatközponti beruházásaik költségei meredeken emelkednek, a befektetők pedig egyre inkább aggódnak a mérlegekre gyakorolt hatások miatt.
A Meta már eddig is új és innovatív finanszírozási struktúrákhoz fordult. Míg 2022-ben hosszú lejáratú adósságállománya még nem érte el a 10 milliárd dollárt, az elmúlt hónapokban világszerte végrehajtott ügyletek révén összesen 55 milliárd dollár hitelt vett fel.
Tavaly októberben 27 milliárd dollárt vont be kötvénykibocsátással a Blue Owl magántőke-befektetővel létrehozott vegyesvállalaton keresztül, hogy megépítse a Louisiana államban tervezett, Manhattan méretű „Hyperion” adatközpontot.
Költségcsökkentés futószalagon
A Meta a költségek csökkentésével is igyekszik megőrizni pénzügyi mozgásterét.
- A vállalat múlt hónapban 8 ezer alkalmazottat bocsátott el, és leállította további 6 ezer pozíció betöltését.
- Emellett 2025 végén felfüggesztette részvény-visszavásárlási programját, amelyet 2017 óta rendszeresen folytatott.
A Google szintén szüneteltette részvény-visszavásárlási programját az első negyedévben, miután tavaly mintegy 45 milliárd dollár értékben vásárolt vissza saját részvényeket a FactSet adatai és a vállalati jelentések szerint.