Pénteken hatályba lép az Európai Unió új migrációs és menekültügyi paktuma, az eddig érvényben lévő dublini szabályokhoz képest jóval szigorúbb, strukturáltabb és átláthatóbb rendelkezéssel Brüsszel a 2015-ös migráns válság kitörése óta fennálló anomáliákat és káoszt kívánja orvosolni. Ez nem egy irányelv, a rendeletcsomag kötelező érvényű a tagállamokra nézve. Abban viszonylagos egyetértés van politikai oldaltól függetlenül, hogy az EU-nak egy évtizede nem sikerül lényegi megoldást találni a bevándorlás okozta válság kezelésére, abban viszont, hogy a teljes kudarcot vallott dublini rendszert követően az új előírások megoldást jelentenek-e majd a fennálló problémákra, megoszlanak a vélemények: itthon és más országokban is.

Migrációs paktum: Afrikából mini-Európát csinálnak, Magyarország nyitja a kapukat – Brüsszel finoman simogat, aztán hullanak a fejek Fotó: AFP

Elég csak az Országgyűlés e heti, kétnapos ülésére gondolni, ahol Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagálva ellenzéki frakcióvezetők arra szólították fel a kormányfőt, hogy Magyarország ne hajtsa végre a migrációs paktumot. A kormányfő válaszában azzal vádolta az Orbán-kormányt, hogy a migráció ügyében nem a nemzeti érdeket nézte, csak cirkuszt akart. Stabil véleménye van az egyezményről a közös uniós migrációs szabályozás alól kimaradást kérő Hollandiának is, a Benelux ország bevándorlási hivatala szerint az uniós migrációs paktum nem garantálja a menedékkérők számának csökkenését, ráadásul a teljes körű végrehajtása várhatóan mintegy egy évet vesz igénybe. Tény, ez még mindig kevesebb, mint a 2015 óta eltelt lassan 11 év.

Miközben Ciprus migrációs minisztere már sikerekről beszél, Németország, Hollandia, Dánia, Ausztria és Görögország még rendszeres megbeszéléseket folytat az új rendszer egyik (erről még bőven lesz szó lentebb – a szerk.) alapkövéről, az úgynevezett „return hubsokról." Úgy tűnhet, hogy napokkal bevezetése előtt az egész rendszer félkész, sokszor értelmezhetetlen, ráadásul a maga nemében egy teljesen új helyzetet teremt, amiben két, egymással teljesen ellentétes nézőpontot képviselő tábor „fog össze" – a migrációt elutasító jobboldal, szuverenista kormányok és pártok, valamint olyan, a menekültjogokat féltő nemzetközi emberi jogi szervezetek, mint az Amnesty International, vagy a Human Rights Watch. Jogosan, hiszen a paktum elszenvedői fiatalok, családok lehetnek, akik akár évekig is őrizetben maradhatnak a határokon, ráadásul tágul a „biztonságos harmadik ország"" fogalma, így az EU könnyebben küldhet majd vissza (háborús) menekülteket az unión kívüli országokba, ahol a jogalkotás miatt újabb megpróbáltatások várnak rájuk.