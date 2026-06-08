Rátámadtak a Molra, elképesztő levelet írtak a Gazprom-vezérnek: Orbán Viktor nélkül az oroszok ejthetik a magyarokat? – 2 milliárd eurós ajánlat érkezett

Az utolsó pillanatban érkezett meg az amerikai engedély, amely lehetővé teszi a szerb olajvállalat felvásárlását, ám az ügy ismét váratlan fordulatot vett. Korábban már kiderült, hogy egy Ranko Mimovic nevű üzletember is szemet vetett az orosz részvénycsomagra, aki néhány hét némaság után most ismét nagyot mondott. Véleménye szerint az Orbán Viktor nélküli Mol fogatlan oroszlánná vált, a jelenlegi kormánynak nincsenek ambiciózus tervei a regionális energiapiacon.

Újra az évszázad üzlete körül legyeskedik a rejtélyes szerb milliárdos: állítása szerint a Mol Orbán Viktor nélkül tehetetlen / Fotó: Reporter.si

Mimovic padlógázzal előzné a Molt

Ranko Mimovic a KFT Senator Treasury G.T.7 Dva nevű cégével már korábban bejelentkezett a NIS 56,1 százalékos üzletrészéért, melyet a Gazpromnyeftyen keresztül a Gazprom birtokol, ma pedig úgy fogalmazott, hogy

visszavonhatatlan ajánlatott tett a Gazprom igazgatóságának a teljes tulajdonrész megvásárlására.

Később a Beta hírügynökségnek arról is beszélt, hogy egyenesen Alekszej Millernek, a Gazprom elnökének címezte levelét, melyben „szilárd, komoly és visszavonhatatlan szándékáról” tájékoztatta a vezetőt.

A KFT Senator Treasury G.T.7 Dva vállalat 2025. október 30-án kérelmet nyújtott be az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi eszközöket ellenőrző hivatalához, az OFAC-hoz, különleges engedély, vagyis jóváhagyás kiadása iránt a NIS-ben lévő többségi tulajdon megszerzéséhez

− számolt be az előzményekről Mimovic, aki később hozzátette, hogy a kérelmet 2025. november 24-én pontosították és kiegészítették, valamint arról is, hogy a több hónapos eljárás során intenzív kommunikáció zajlott az OFAC és cége képviselői között a finanszírozási forrásokra, valamint a befektetői struktúrára vonatkozóan. Az üzletember szerint az amerikai hatóságok minden szükséges dokumentációt időben megkaptak.

Mimovic a Millernek írt levelében arról is tájékoztatta az orosz felet, hogy felvásárlási szándékáról tájékoztatta Aleksandar Vucic szerb elnököt, valamint Dubravka Dedovic Handanovic bányászati és energiaügyi minisztert is.

Az üzletember Dedovicot biztosította arról, hogy vállalata az akvizíció után hajlandó tárgyalni a NIS fejlesztéséről, valamint egyeztetni a szerb kormánnyal a hosszú távú stratégiai víziókról is, valamint kész megvizsgálni az ország esetleges követeléseit is.

Teljes anyagi és jogi felelősségem tudatában állítom, hogy a KFT Senator Treasury G.T.7 Dva rendelkezik az orosz tulajdonrész megvásárlásához szükséges 2 milliárd euróval, vagyis 2,33 milliárd dollárral

− nyomatékosította szándékát Mimovic, majd arról is beszélt, hogy a titoktartási megállapodás aláírása után legfeljebb négy héten belül készen áll az üzlet lezárására.