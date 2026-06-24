Deviza
EUR/HUF356 +0,18% USD/HUF313,68 +0,44% GBP/HUF412,71 +0,12% CHF/HUF385,95 +0,08% PLN/HUF82,94 -0,06% RON/HUF68,01 +0,42% CZK/HUF14,69 +0,07% EUR/HUF356 +0,18% USD/HUF313,68 +0,44% GBP/HUF412,71 +0,12% CHF/HUF385,95 +0,08% PLN/HUF82,94 -0,06% RON/HUF68,01 +0,42% CZK/HUF14,69 +0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 853,98 -0,32% MTELEKOM2 732 -0,8% MOL3 670 -2,13% OTP45 300 0% RICHTER12 000 +0,59% OPUS358 +0,28% ANY7 880 -0,13% AUTOWALLIS145 +1,75% WABERERS4 950 +2,27% BUMIX9 292,39 +0,41% CETOP4 557,6 -1,44% CETOP NTR2 915,17 -1,42% BUX138 853,98 -0,32% MTELEKOM2 732 -0,8% MOL3 670 -2,13% OTP45 300 0% RICHTER12 000 +0,59% OPUS358 +0,28% ANY7 880 -0,13% AUTOWALLIS145 +1,75% WABERERS4 950 +2,27% BUMIX9 292,39 +0,41% CETOP4 557,6 -1,44% CETOP NTR2 915,17 -1,42%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Mol
felvásárlás
Szerbia
NIS

Már csak ez hiányzott: az eddigi legsúlyosabb támadás érte a Mol történelmi olajüzletét, nem akárki követte el – „Ők a legrosszabb vevők”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Komoly politikai támadás érte a Mol NIS felvásárlási tervét Szerbiában. Dragan Dilas, Aleksandar Vucic legnagyobb ellenfele és a legerősebb szerb ellenzéki párt vezetője azt állította, hogy a Mol lenne a legrosszabb vevő a szerb olajcég számára.
VG
2026.06.24, 19:52
Frissítve: 2026.06.24, 20:04

Egyre hevesebb a vita a Mol NIS-felvásárlása körül: most először fogalmazott meg nyílt kritikát a vétellel szemben Dragan Dilas, a Szabadság és Igazságosság Párt (SSP) elnöke. A politikus nem csupán Aleksandar Vucic kormányát bírálta, hanem azt állította, hogy a magyar olajvállalat lenne a lehető legrosszabb vevő a szerb olajcég számára. A megszólalás azért is figyelemre méltó, mert Dilas Vucic legerősebb politikai kihívójaként és a legjelentősebb ellenzéki erő vezetője.

Már csak ez hiányzott: az eddigi legsúlyosabb támadás érte a Mol történelmi olajüzletét, nem akárki követte el – „Ők a legrosszabb vevők”
Már csak ez hiányzott: az eddigi legsúlyosabb támadás érte a Mol történelmi olajüzletét, nem akárki követte el – „Ők a legrosszabb vevők” / Fotó: csikiphoto / Shutterstock

A NIS többségi tulajdonrészének sorsa hónapok óta az egyik legfontosabb gazdasági kérdés Szerbiában. Az ügy hátterében az áll, hogy az Egyesült Államok szankciókat vezetett be az orosz energiaszektorra, ami a Gazprom és a Gazprom Nyefty érdekeltségébe tartozó NIS-t is érintette. A kialakult helyzetben a Mol jelentkezett potenciális vevőként az orosz tulajdonban lévő részesedés megszerzésére.

A magyar vállalat januárban megállapodást írt alá a Gazprom Nyeft és a Gazprom együttesen birtokolt 51,56 százalékos részvénycsomagjának megvásárlásáról. A folyamat azóta is zajlik, az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatala (OFAC) pedig legutóbb július 1-jéig meghosszabbította azt az engedélyt, amely lehetővé teszi a tárgyalások folytatását.

Dragan Dilas most közzétett nyilatkozatában azt állította, hogy 

a Mol nem lenne megfelelő tulajdonosa a szerb olajipari vállalatnak. 

Érvelése szerint a magyar cég saját finomítóval rendelkezik Budapest közelében, így hosszabb távon nem lenne érdeke a NIS tulajdonában álló pancsovai finomító működtetése és fejlesztése.

Az ellenzéki politikus emellett jogi kérdéseket is felvetett. Azt kérdezte, hogy a szerb kormány mikor döntött arról, hogy nem él azzal az elővásárlási joggal, amelyet állítása szerint a Gazprommal kötött korábbi szerződés biztosít Szerbia számára. Dilas szerint ilyen jelentőségű kérdésben nem Aleksandar Vucic államfő vagy egyetlen politikus dönthet, hanem kizárólag a szerb kormány.

A politikus azt is állította, hogy amennyiben nem született hivatalos kormánydöntés az elővásárlási jogról való lemondásról, akkor Dubravka Dedovic Handanovic energiaügyi miniszter jogsértést követhetett el azzal, hogy a magyar féllel aláírta a Mol esetleges tulajdonszerzését lehetővé tevő megállapodást.

A kijelentések azért különösen jelentősek, mert a NIS körüli folyamatok eddig elsősorban gazdasági és geopolitikai szempontból kerültek napirendre. A Mol szerepét sem a kormánypárti, sem a jelentősebb ellenzéki szereplők nem bírálták nyilvánosan ilyen élesen. Dilas mostani megszólalása így azt jelezheti, hogy 

a szerb belpolitikában is vitatémává válhat a magyar vállalat esetleges szerepvállalása.

Közben a tranzakció előkészítése tovább halad. A szerb kormány és a Mol korábban részvényesi megállapodást írt alá, amely lehetővé tenné a NIS működésének és fejlesztésének folytatását akkor is, ha a magyar vállalat megszerzi az orosz tulajdonrészt. A dokumentum külön kitér arra is, hogy a pancsovai finomító a jövőben is működjön.

A Mol vezetése többször hangsúlyozta, hogy a felvásárlás célja a régiós ellátásbiztonság erősítése. Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató korábban úgy nyilatkozott, hogy a tranzakció magasabb szintű együttműködést teremthetne a közép- és kelet-európai energiaszektor szereplői között.

A NIS jövője azért kulcsfontosságú Szerbia számára, mert a vállalat üzemelteti az ország egyetlen olajfinomítóját. A szankciók miatt a társaságnak többször kellett amerikai mentességet kérnie a nyersolaj beszerzéséhez és feldolgozásához. Egy sikeres tulajdonosváltás jelentősen egyszerűsíthetné a vállalat működését, ugyanakkor a mostani szerb politikai vita azt mutatja, hogy a kérdés már nem kizárólag gazdasági, hanem belpolitikai jelentőséget is kapott Belgrádban.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu