Tüntetők vetették oda magukat Dzsingisz kán földjén, blokkolják a világ egyik nagy rézbányáját – csak Kína ne pöccenjen be

A Rio Tinto rézbányáját blokád alá vették: helyi, mongol tüntetők állították le az Oyu Tolgoi bányából induló szállításokat, azt követelve, hogy Mongólia nagyobb bevételi részesedést kapjon a bányából kiszállított ásványkincsek után. A demonstrációt a Radikális Reform Mozgalom szervezte, amely ideiglenesen leállította a forgalmat azon az úton, amelyen a koncentrátumot a hatalmas réz-arany bányából szállítják. Egyelőre nem világos, hogy a jelenlegi blokád az alkalmi jellegen túlmutat-e, azaz a tüntetők hosszabb időre tervezenek, vagy véget ér a spontán megmozdulás. A tüntetés elhúzódása esetén akár még az állami bevételek is megcsappanhatnak, amik a bánya termeléséből fakadnak.

Mongol területen működik a világ egyik legnagyobb réz-aranybányája - a területről készített felvétel

Fotó: Wikipedia Commons

Mongol virtus: az ország egyik legfontosabb nyersanyagkitermelő helyszínén demonstrálnak

A csoport a Mining.com cikke szerint azt követeli, hogy a mongol lakosság nagyobb részesedést kapjon a bányászati bevételekből, újraélesztve egy régóta tartó vitát egy olyan országban, ahol az ásványkincsek évtizedes kitermelése ellenére továbbra is nagy tömegek élnek szegénységben.

A réz alapvető az elektromos járművek, az energiahálózatok, a napelemek és a szélturbinák gyártásában, így az Oyu Tolgoi kiemelt beszállítónak számít a szomszédos Kína számára, amely a világ legnagyobb rézfogyasztója.

Ahogy lapunkban megírtuk, a réz nélkülözhetetlen a robbanásszerű fejlődést mutató iparág, az adatközpontok világában is. Ha a blokád több napon, esetleg hosszabb időn át tart, az akár Mongólia és Kína közötti kereskedelmi forgalomra és gazdasági kapcsolatokra is hatással lehet.

A tüntetői csoport által a Facebookon közzétett videókon egy kisebb csoport látható, amint a Góbi-sivatag egyik kétsávos főútján felállított ideiglenes akadály közelében gyülekeznek tagjaik. Az úttest fölé helyezett nagyméretű faágra egy „Stop Rio Tinto” feliratú fehér transzparenst feszítettek ki, amely egy gumiabroncsokból emelt torlasz előtt lógott.

A Rio Tinto nem válaszolt a lap megkeresésére.

Régóta feszültség van a bányavállalat és Ulánbátor között

A Rio Tinto vállalat és Mongólia kapcsolata az elmúlt években az együttműködés és a konfliktus között ingázott. 2022-ben a Rio Tinto elengedte Mongólia 2,4 milliárd dolláros tartozását, amelyet a vállalat vállalásaival kapcsolatban halmozott fel, és a lépést a partnerség újraindításaként jellemezte. Ez megnyitotta az utat az Oyu Tolgoi föld alatti fejlesztésének folytatása előtt. Azóta azonban a viszony megromlott.

Mongólia mintegy 450 millió dollárnyi (kb. 135 milliárd forint) állítólagos adóhiány miatt perli a Rio Tintót.

A vita főként a 2021-es és 2022-es adóévekhez kapcsolódó értékcsökkenési elszámolásokból ered. Az ügy jelenleg bírósági eljárás alatt áll.