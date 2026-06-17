Tüntetők vetették oda magukat Dzsingisz kán földjén, blokkolják a világ egyik nagy rézbányáját – csak Kína ne pöccenjen be
A Rio Tinto rézbányáját blokád alá vették: helyi, mongol tüntetők állították le az Oyu Tolgoi bányából induló szállításokat, azt követelve, hogy Mongólia nagyobb bevételi részesedést kapjon a bányából kiszállított ásványkincsek után. A demonstrációt a Radikális Reform Mozgalom szervezte, amely ideiglenesen leállította a forgalmat azon az úton, amelyen a koncentrátumot a hatalmas réz-arany bányából szállítják. Egyelőre nem világos, hogy a jelenlegi blokád az alkalmi jellegen túlmutat-e, azaz a tüntetők hosszabb időre tervezenek, vagy véget ér a spontán megmozdulás. A tüntetés elhúzódása esetén akár még az állami bevételek is megcsappanhatnak, amik a bánya termeléséből fakadnak.
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A csoport a Mining.com cikke szerint azt követeli, hogy a mongol lakosság nagyobb részesedést kapjon a bányászati bevételekből, újraélesztve egy régóta tartó vitát egy olyan országban, ahol az ásványkincsek évtizedes kitermelése ellenére továbbra is nagy tömegek élnek szegénységben.
A réz alapvető az elektromos járművek, az energiahálózatok, a napelemek és a szélturbinák gyártásában, így az Oyu Tolgoi kiemelt beszállítónak számít a szomszédos Kína számára, amely a világ legnagyobb rézfogyasztója.
Ahogy lapunkban megírtuk, a réz nélkülözhetetlen a robbanásszerű fejlődést mutató iparág, az adatközpontok világában is. Ha a blokád több napon, esetleg hosszabb időn át tart, az akár Mongólia és Kína közötti kereskedelmi forgalomra és gazdasági kapcsolatokra is hatással lehet.
A tüntetői csoport által a Facebookon közzétett videókon egy kisebb csoport látható, amint a Góbi-sivatag egyik kétsávos főútján felállított ideiglenes akadály közelében gyülekeznek tagjaik. Az úttest fölé helyezett nagyméretű faágra egy „Stop Rio Tinto” feliratú fehér transzparenst feszítettek ki, amely egy gumiabroncsokból emelt torlasz előtt lógott.
A Rio Tinto nem válaszolt a lap megkeresésére.
Régóta feszültség van a bányavállalat és Ulánbátor között
A Rio Tinto vállalat és Mongólia kapcsolata az elmúlt években az együttműködés és a konfliktus között ingázott. 2022-ben a Rio Tinto elengedte Mongólia 2,4 milliárd dolláros tartozását, amelyet a vállalat vállalásaival kapcsolatban halmozott fel, és a lépést a partnerség újraindításaként jellemezte. Ez megnyitotta az utat az Oyu Tolgoi föld alatti fejlesztésének folytatása előtt. Azóta azonban a viszony megromlott.
Mongólia mintegy 450 millió dollárnyi (kb. 135 milliárd forint) állítólagos adóhiány miatt perli a Rio Tintót.
A vita főként a 2021-es és 2022-es adóévekhez kapcsolódó értékcsökkenési elszámolásokból ered. Az ügy jelenleg bírósági eljárás alatt áll.
Márciusban a Rio Tinto közölte, hogy a mongol kormány – amely az állami tulajdonú Erdenes Mongol-on keresztül 34 százalékos részesedéssel rendelkezik az Oyu Tolgoi projektben – kezdeményezte a beruházás kereskedelmi feltételeinek újratárgyalását. Ulánbátor szerint a jelenlegi megállapodás nem biztosít méltányos részesedést az országnak a projekt hasznaiból.
A kormány gyorsabb osztalékfizetést szeretne elérni, miközben Mongólia részesedését a projekt hozamából körülbelül 60 százalékra növelné.
A politikai nyomás is fokozódik a jövő évi parlamenti választások közeledtével, miközben a réz és az arany ára történelmi csúcsok közelében mozog. Ez tovább erősíti a lakosság elvárását, hogy az ország ásványkincsvagyona szélesebb körű gazdasági előnyöket hozzon.
A bánya az állami bevételek egyik legfontosabb forrása
A mostani vita komoly következményekkel járhat mind a Rio Tinto, mind Mongólia számára. Az Oyu Tolgoi a világ egyik legnagyobb ismert réz-arany lelőhelye, és a bányavállalat hosszú távú növekedési stratégiájának egyik alappillére. Mongólia számára a projekt
- a külföldi befektetések,
- a foglalkoztatás, és
- az állami bevételek egyik legfontosabb forrása.
Az East Asia Forum tavaly megjelent elemzése szerint a bányászat Mongólia gazdaságának legmeghatározóbb ágazata, amely a bruttó hazai termék (GDP) megközelítőleg 30 százalékát és az exportbevételek több mint 90 százalékát adja.
Az Oyu Tolgoi külszíni fejtésű termelése 2011-ben indult el, míg a dúsítóüzem – amely a valaha Mongóliában épült legnagyobb ipari létesítmény – 2013-ban kezdte meg az érc feldolgozását.
A föld alatti termelés tavaly indult be, és a Rio Tinto várakozásai szerint 2030-ra a projekt a világ negyedik legnagyobb rézbányájává válhat.
Ezért minden elhúzódó fennakadás kiemelt figyelmet kap a befektetők, a kormány és a rézpiac szereplői részéről egy olyan időszakban, amikor a globális kínálat várható szűkülése már eleve aggodalmat kelt az iparágban.
A bányaterület elhelyezkedése a Google Maps alkalmazásban:
A bányászati projekt hivatalos oldalán közzétett, az idei első negyedévre vonatkozó hozzájárulási jelentés szerint az Oyu Tolgoi összesen 2,1 ezer milliárd mongol tugrikot, azaz kb. 180 milliárd forint befizetést teljesített az állam felé adók, díjak és más jogcímeken.
A bányához a jelentés szerint az első negyedévben napi átlagban 12,22 millió dollár, azaz mintegy 3,6 milliárd forint bérkifizetés, beszállítói kifizetés és más kifizetések kapcsolódnak, ezek az összegek pedig Mongólia gazdaságában jelentkeznek.
A bánya beszállítóinak több mint háromnegyede belföldi, a negyedéves beszerzések költségeinek 85 százalékát ezek a partnerek kapták.