Ukrajna egy Moszkva melletti műholdas kommunikációs központot támadott

Az ukrán hadsereg bejelentette, hogy megtámadta a dubnai orosz műholdas kommunikációs központot Moszkva mellett – írja a Frankfurter Allgemeine. A támadás néhány nappal a moszkvai olajfinomító elleni támadás után történt.

Ukrán dróntámadás érte a Moszkva melletti műholdas kommunikációs központot (illusztráció)

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Műholdas földi állomást ért támadás

Az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara a Facebook-oldalán tette közzé, hogy a moszkvai régióban található létesítmény elleni támadás során sűrű füstöt észleltek. A károk pontos mértékét az ukránok szerint jelenleg is felmérik az oroszok.

Az Orosz Műholdas Kommunikációs Vállalat (RSCC) honlapja szerint a dubnai létesítmény Oroszország legnagyobb, és Európa egyik legnagyobb műholdas földi állomása.

A dubnai űrkommunikációs központ Moszkvától északra található. Ez az egyik olyan központ, amely a műholdas kommunikációt, valamint a televíziós és rádiós műsorszóró csatornák működését támogatja, illetve ahol a műsorszórást összehangolják az Ukranska Pravda szerint.