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ukrán dróntámadás
Moszkva
műhold
központ

Ukrajna egy Moszkva melletti műholdas kommunikációs központot támadott

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Ukrán dróntámadás érte a Moszkva közelében működő Dubna űrkommunikációs központot. Halálos áldozatokról egyelőre nem tudni. A műholdas központ elleni csapást az Ukrán Fegyveres Erők vezérkara a Facebook-on jelentette be.
VG
2026.06.22, 14:16

Az ukrán hadsereg bejelentette, hogy megtámadta a dubnai orosz műholdas kommunikációs központot Moszkva mellett – írja a Frankfurter Allgemeine. A támadás néhány nappal a moszkvai olajfinomító elleni támadás után történt.

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Ukrán dróntámadás érte a Moszkva melletti műholdas kommunikációs központot (illusztráció)
Fotó: Shutterstock

Műholdas földi állomást ért támadás

Az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara a Facebook-oldalán tette közzé, hogy a moszkvai régióban található létesítmény elleni támadás során sűrű füstöt észleltek. A károk pontos mértékét az ukránok szerint jelenleg is felmérik az oroszok. 

Az Orosz Műholdas Kommunikációs Vállalat (RSCC) honlapja szerint a dubnai létesítmény Oroszország legnagyobb, és Európa egyik legnagyobb műholdas földi állomása.

A dubnai űrkommunikációs központ Moszkvától északra található. Ez az egyik olyan központ, amely a műholdas kommunikációt, valamint a televíziós és rádiós műsorszóró csatornák működését támogatja, illetve ahol a műsorszórást összehangolják az Ukranska Pravda szerint.

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