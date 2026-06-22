Ukrajna egy Moszkva melletti műholdas kommunikációs központot támadott
Az ukrán hadsereg bejelentette, hogy megtámadta a dubnai orosz műholdas kommunikációs központot Moszkva mellett – írja a Frankfurter Allgemeine. A támadás néhány nappal a moszkvai olajfinomító elleni támadás után történt.
Műholdas földi állomást ért támadás
Az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara a Facebook-oldalán tette közzé, hogy a moszkvai régióban található létesítmény elleni támadás során sűrű füstöt észleltek. A károk pontos mértékét az ukránok szerint jelenleg is felmérik az oroszok.
Az Orosz Műholdas Kommunikációs Vállalat (RSCC) honlapja szerint a dubnai létesítmény Oroszország legnagyobb, és Európa egyik legnagyobb műholdas földi állomása.
A dubnai űrkommunikációs központ Moszkvától északra található. Ez az egyik olyan központ, amely a műholdas kommunikációt, valamint a televíziós és rádiós műsorszóró csatornák működését támogatja, illetve ahol a műsorszórást összehangolják az Ukranska Pravda szerint.