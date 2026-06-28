Nápolyi csoda: Dél-Olaszország felemelkedése Giorgia Meloni legnagyobb fegyverténye lehet
Valami megmozdult az olasz Délen, a Nápoly környéki Campania tavaly 0,9 százalékos gazdasági növekedést ért el, amivel az olasz egység 1861-es kikiáltása óta talán első ízben előzte meg a GDP-jét 0,7 százalékkal felpörgető - Milánó körüli - Lombardiát, a 0,5 százalékos országos átlagról nem is beszélve - derül ki az Olasz Nemzeti Bank adataiból.
Dél-Olaszország nélkül nincs szabadszemmel is látható növekedés
Persze az Észak-Olaszországtól való lemaradás továbbra is jelentős az olyan mutatók alapján, mint a munkanélküliség, az egy főre jutó jövedelem, vagy a népsűrűség, ám Nápoly egy olyan regionális újjáéledésen megy át, amely áttörést hozhat Olaszországban, sőt azon túl is, hiszen az Európai Unió számára sem közömbös, hogy mi történik a közösség harmadik legnagyobb gazdaságával.
Azzal pedig tisztában vannak a brüsszeli és a római döntéshozók is, hogy Itália csak akkor képes felpörgetni a gazdaságát, ha az elmaradottabb Dél is kiveszi a részét a fejlődésből.
A fellendülés részben az Európai Uniónak is köszönhető, hiszen öntik az uniós forrásokat a technológiába és infrastruktúrába, elég csak a koronavírus által okozott károkat helyreállító alapra gondolni.
Mindennek ellenére, nem csupán egyetlen kiugró évről van szó, az olasz munkaadói szövetség statisztikái azt mutatják, hogy 2019 és 2024 között a gazdasági teljesítmény összesen 7,7 százalékkal nőtt délen, szemben az ország többi részének 5,8 százalékos átlagával.
Az idei év ugyanakkor megint nehezebb lesz, mivel a geopolitikai feszültségek, az iráni háború következményei mind a nemzeti, mind a regionális gazdaságot fékezik, ám mivel
a 190 milliárd eurós uniós támogatások 40 százaléka Dél-Olaszországba kerül, a régió könnyedén fenntarthatja lendületét.
Az Apple indította meg Nápoly felzárkózását
Örömteli, hogy Nápoly felemelkedésében hatalmas szerepet játszik a technológiai szegmens. Az Apple indította el a folyamatot még 2016-ban, amikor itt nyitotta meg fejlesztői akadémiáját. A kilenc hónapos angol nyelvű program kódolásra, tervezésre és marketingre képezi a diákokat. Közös programok is vannak a Nestlével az élelmiszer- és italgyártás, valamint az olasz Enel energiaóriással az új energiamegoldások területén.
A Cisco Systems 2018 óta működő digitális laboratóriuma az innovációra és a kiberbiztonságra összpontosít, míg az ír-amerikai Accenture 2020-ban nyitotta meg a Cyber Fusion Centert, amely a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás kutatásával foglalkozik.
A Deloitte Consulting 2022-ben fejlesztőközpontot hozott Nápolyba, és mintegy 700 embert foglalkoztat.
Az olyan ágazatok, mint a mesterséges intelligencia, a kiberbiztonság és a megújuló energia, már csak azért is előnyt jelenthetnek Dél-Olaszország számára, mivel inkább a tehetségre, a kutatásra és az egyetemi ökoszisztémákra támaszkodnak, mint azokra az ipari klaszterekre, amelyek elsősorban északon találhatók meg.
A világ egyik legrégebbi egyeteme is fontos eleme az ökoszisztémának
A 13. században alapított nápolyi II. Federico egyetem, ahol mintegy 80 000 hallgató tanul a különböző tudományterületeken, pontosan ezt az ökoszisztémát kínálja. A világ egyik legrégebbi egyetemének rektora szerint a globális vállalatokkal való partnerség a munkavállalók képzésében és az új technológiák fejlesztésében gyökeres változást hozott.
Az egyetem részt vett Nápoly hírhedt nyomornegyedének a Scampiának a megtisztításában is, a környéken ma már az egyetem új orvosi kampusza található, és a város újjászületésének egyik szimbólumává vált.
A 2025-ös adatok szerint a nápolyi régió 1515 vállalattal a második helyen áll Itáliában a startupok számát tekintve Milánó után.
Ezek 21 százaléka pedig olyan területeken tevékenykedik, mint a mesterséges intelligencia, a blokklánc és az adattudomány, míg 65 százalékuk a kutatás-fejlesztésbe fektet be.
További lendületet adott Nápolynak és környékének az a 25 milliárd eurós uniós forrás, amelyet infrastruktúrára költöttek. Különösen fontos az új nagysebességű vasútvonal, amely az Appennineket átszelve Barival köti össze várost, és amely 2028-tól már csupán két órára csökkenti a menetidőt a két város között. Az új nagysebességű vonal csatlakozik a már meglévő Nápoly-Róma vonalhoz, amelyen mindössze egy órát vesz igénybe az utazás.
Ne feledkezzünk meg az ingatlanárakról sem, amelyek bár folyamatosan emelkednek, még mindig jóval megfizethetőbbek, mint északon, és elég alacsonyak ahhoz, hogy vonzzák a fiatalokat.
Egy 180 négyzetméteres lakást például az előkelő Posillipo negyedben, kilátással a tengerre és a Vezúvra, körülbelül 900 000 euróért hirdetnek, szemben egy hasonló római vagy milánói lakással, amelyet 1,5 millió euróért vesztegetnek.
Nem csak Nápolyban indult meg a pezsgés
A gazdasági növekedés Nápolyon túlra is kiterjed. Bari például hatalmasat profitált az ingatlanpiac, az energiaipar és a turizmus növekedéséből az Olasz Nemzeti Bank adatai szerint.
Puglia tartományában megnőtt a luxusutazók száma, különösen azután, hogy Giorgia Meloni miniszterelnök 2024-ben G7-csúcsot rendezett ott.
A harmadik növekedési központ a szicíliai Catania, amelynek gazdaságát az erős egyetemi jelenlét és a svájci STMicroelectronics évtizedes technológiai beruházásai is fellendítették.
Nápoly azonban továbbra is Dél fővárosa.
Valami történik Dél-Olaszországban
– mondta Alec Ross professzor, a Bolognai Egyetem üzleti iskolájának professzora és az Olaszország kiaknázatlan lehetőségeiről szóló "Olasz álom" című könyv szerzője .
Amikor a tehetség, a digitális készségek, a közlekedés, a beruházások és a polgári fejlesztések elkezdik erősíteni egymást, akár a történelem is megváltozhat
- tette hozzá.