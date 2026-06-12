Európa beteg embere továbbra is lábadozik, a gyógyszer pedig Trump zsebében lapul: óvatos optimizmus jellemzi a német gazdaságot

A Német Szövetségi Bank (Bundesbank) szerint az ország gazdasága az iráni háború miatt a vártnál lassabban állhat talpra.

Óvatos optimizmus jellemzi a német gazdaságot / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A feszült geopolitikai helyzetet, illetve a tartósan magas energiaárakat a költségvetési ösztönzők ugyan némileg ellensúlyozzák, de egyelőre elmaradt a Merz-féle repülőrajt, jelenleg inkább stagnálás figyelhető meg.

Lassan ébredezik a német gazdaság

A Bundesbank által közölt előrejelzések szerint a bruttó hazai termék (GDP) 2026-ban 0,5 százalékkal, 2027-ben 0,8 százalékkal, 2028-ban pedig 1,4 százalékkal emelkedik majd. A legutóbbi, decemberi prognózishoz képest ez rosszabb teljesítményt indikál, a friss adatok a második negyedévben stagnálást, a harmadik negyedévben pedig enyhe növekedést jeleznek.

Az ország gyakorlatilag a 2020-as Covid-járvány óta nem tudott tartós növekedési pályára állni, aminek a legfőbb okai a:

Tartósan magas energiaárak,

a gépjárműipari termelés meredek visszaesése,

illetve az alacsony versenyképesség, a nemzetközi vetélytársakhoz viszonyítva.

A magas energiaárak problémájára a Bundesbank vezetése is felhívta a figyelmet:

Az energiaárak meredek emelkedése visszafogja a háztartások vásárlóerejét és fogyasztási kiadásait

− nyilatkozta Joachim Nagel, a jegybank elnöke, majd hozzátette, hogy a pénzintézet előrejelzései szerint a gazdasági aktivitás előreláthatóan 2028-ra újra lendületet vehet.

A jegybankelnök szavai meglephették azokat, akik az elmúlt évek összességében gyenge és ingadozó gazdasági teljesítménye után gyors felfutásban bíztak. Az optimisták bizakodásának elsősorban Friedrich Merz kancellár szavai szolgáltattak táptalajt, mivel a politikus az újévi köszöntőjében arról beszélt, hogy

2026 az újrakezdés és növekedés éve lesz.

A jóslat úgy tűnik nem vált be, mivel az iráni háború kitörése következtében elszálló energiaárak teljesen átrajzolták a világpiaci környezetet. Ebből kifolyólag hiába fektetett hatalmas összegeket a német állam a hadiiparba, illetve infrastruktúra-fejlesztésekbe, a viharos nemzetközi környezetben ez csupán a stagnáláshoz volt elegendő.