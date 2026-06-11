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Németország
járműgyártás
iroda

Új német autóipari beruházás indul Magyarországon: az egyik legnagyobb világmulti bővíti a gyárát - ünnepel a hazai cég, óriási megrendelést kapott

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Kecskeméten újabb fontos autóipari fejlesztés indul, de a beruházás egyik kulcsszereplője most nem a gyártósoroknál, hanem a háttérben dolgozik majd. A ENSI olyan feladatot kapott a német vállalattól, amely nélkül egy modern ipari üzem nem működhet biztonságosan.
Csókási Annamária
2026.06.11, 06:21
Frissítve: 2026.06.11, 06:40

Kecskeméten folytatódik az autóipari beszállítói háttér fejlesztése: a magyar ENSI Kft. nyerte el a ZF Foxconn Chassis Modules helyi gyárbővítésének épületgépészeti és sprinklerkivitelezési munkáit. A projekt a város járműipari szerepét erősíti tovább, miközben az ENSI számára újabb nagy volumenű ipari referencia lehet egy olyan piacon, ahol a műszaki megbízhatóság, a határidők tartása és a speciális bérlői igények kiszolgálása döntő versenytényező.

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Német járműgyártóipari óriás érkezik az országba / Fotó: ENSI kft. Facebook

Tűzvédelmi rendszerekben és járműgyártásban utaznak

A kivitelezési munkák a jelenlegi tájékoztatás szerint 2026 júniusának végén indulnak. A fejlesztés célja, hogy korszerű infrastruktúrát teremtsen az autóipari alkatrészgyártáshoz, az összeszereléshez, valamint az ezekhez kapcsolódó raktározási feladatokhoz. Az ENSI feladata nem csupán az épületgépészeti rendszerek kivitelezése lesz: 

a vállalat a tűzvédelmi sprinklerhálózat kialakításában is szerepet kap.

A ZF Foxconn Chassis Modules beruházás a Magyar Építők szerint olyan területen dolgozik, amely közvetlenül kapcsolódik a nemzetközi járműgyártás ellátási láncaihoz. A vállalat tengely-, futómű- és alvázmodulokhoz kötődő összeszerelési, valamint logisztikai szolgáltatásokat végez, magyarországi jelenléte pedig Debrecenhez és Kecskeméthez is kötődik. A ZF hivatalos magyarországi telephelylistája szerint a ZF Chassis Modules Hungary Kft. Kecskeméten a Csonka János utca 1. szám alatt működik, Debrecenben pedig szintén ipari telephellyel rendelkezik.

A németek több száz új munkahelyet teremtenek

A kecskeméti fejlesztés a helyi ipari ökoszisztéma szempontjából sem elszigetelt beruházás. A város az elmúlt években a hazai autóipar egyik meghatározó központjává vált, ahol a járműgyártók mellett egyre nagyobb súlyt kapnak a beszállítók, a logisztikai szolgáltatók és az ipari kivitelezők is. A ZF kecskeméti jelenlétének bővülése ebbe a folyamatba illeszkedik: a vállalat új üzeme kapcsán korábban

250 új munkahely létrehozását is bejelentették.

A vállalat saját bemutatkozása szerint elsősorban 20 ezer négyzetméternél nagyobb ipari és logisztikai létesítmények, irodaházak és speciális funkciójú épületek gépészeti, valamint tűzvédelmi rendszereinek kivitelezésére szakosodott. A cég referenciái között nagy 

  • ipari, 
  • logisztikai 
  • és irodapiaci projektek 

is szerepelnek, ami fontos előnyt jelenthet az olyan beruházásoknál, ahol a gépészeti és tűzvédelmi rendszereknek a gyártási folyamatokhoz, a raktározáshoz és az üzembiztonsági előírásokhoz is igazodniuk kell.

Egy autóipari gyártó- és összeszerelő létesítményben a tűzvédelmi rendszer nem kiegészítő funkció, hanem az üzembiztonság egyik alapfeltétele. A raktározási, szerelési és logisztikai területek eltérő kockázati szintet képviselhetnek, ezért a tűzvédelmi és épületgépészeti megoldásoknak a technológiai igényekhez, a bérlői elvárásokhoz és a hatósági előírásokhoz egyaránt alkalmazkodniuk kell.

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