Deviza
EUR/HUF353,98 -0,04% USD/HUF303,77 -0,06% GBP/HUF409 +0,04% CHF/HUF388,05 -0,19% PLN/HUF83,64 -0,05% RON/HUF67,37 -0,08% CZK/HUF14,57 -0,05% EUR/HUF353,98 -0,04% USD/HUF303,77 -0,06% GBP/HUF409 +0,04% CHF/HUF388,05 -0,19% PLN/HUF83,64 -0,05% RON/HUF67,37 -0,08% CZK/HUF14,57 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Vlagyimir Putyin
Németország
szankciók Oroszország ellen

Ilyet még nem láttunk: fellázadtak a német óriáscégek az uniós szankciók ellen, még ezen a héten felkeresik Putyint - ez áttörés lehet a háborúban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Évek óta először ismét hivatalosan is megjelennek német vállalkozók a szentpétervári nemzetközi gazdasági fórumon. A német–orosz üzleti kapcsolatok a háború és a nyugati szankciók miatt jelentősen beszűkültek, de több vállalat továbbra is jelen van az orosz piacon, miközben a német üzleti körök egy része a kapcsolatok fenntartásában látja érdekeit.
Csókási Annamária
2026.06.01, 06:58
Frissítve: 2026.06.01, 06:58

Évekig tartó távolmaradás után ismét német vállalkozók vesznek részt hivatalosan a szentpétervári nemzetközi gazdasági fórumon, amelyet Vlagyimir Putyin orosz elnök évek óta az orosz gazdaság erejét bemutató rendezvényként használ. A fórum szerdán kezdődik, és a program szerint több Putyin-szereplés is várható, köztük egy nemzetközi újságírók előtt tartott csütörtöki sajtótájékoztató, valamint egy pénteki beszéd.

Vlagyimir Putyin orosz elnökO német roszország Moszkva KremlKína kínai látogatás
Újra javulnak a német-orosz gazdasági kapcsolatok Vlagyimir Putyin mesterterve alapján / Fotó: Vyacheslav Prokofyev / AFP

Az orosz–ukrán háború 2022-es kezdete óta a nyugati vállalatok és üzleti szervezetek többsége látványosan visszafogta oroszországi jelenlétét – fogalmazott a német n-tv. Most azonban a Német–Orosz Külföldi Kereskedelmi Kamara vezetése szerint nemcsak a jelenlegi üzleti érdekek, hanem egy esetleges tűzszünet utáni időszak szempontjai is szerepet játszanak abban, hogy fenn akarják tartani a gazdasági kapcsolatokat Oroszországgal.

A német hadiipar és orosz tejipar megfért egymás mellett

A szentpétervári fórum programja alapján a német üzleti életből több ismert szereplő is részt vesz egy üzleti párbeszéden. Köztük van Stefan Dürr, aki Oroszországban az EkoNiva-csoporttal van jelen a tejiparban, valamint Thomas Bruch, a Globus korábbi hosszú ideig hivatalban lévő ügyvezetője. A Globus áruházlánc továbbra is aktív Oroszországban, csakúgy, mint a kamara adatai szerint nagyjából 1600 német vállalat.

A német cégek oroszországi forgalma a kamara számításai szerint tavaly mintegy 20 milliárd euró volt, ami körülbelül 8 ezer milliárd forintnak felel meg. Ez jelentős összeg, de a kétoldalú kereskedelem egészét a szankciók erősen visszavetették. A német–orosz kereskedelmi forgalom tavaly 10 milliárd euró, vagyis nagyjából 4 ezer milliárd forint alá csökkent. Az orosz támadás megindítása előtt Németország Oroszország 

legnagyobb európai kereskedelmi partnere volt.

A kamara friss felmérése szerint a tagvállalatok többsége továbbra is számol az orosz piaccal. A 750 tag közül 265-en vettek részt a kutatásban, és a válaszadók 75 százaléka azt mondta, elégedett oroszországi üzletének alakulásával, még úgy is, hogy a szankciók miatt milliós veszteségekkel kellett szembenézniük. A felmérés alapján szinte minden megkérdezett vállalat a maradást tervezi, mert továbbra is fontosnak tartja az orosz piacot.

Az ellen-Davosban tárgyalnak

A szankciók megítélése nem egységes a német vállalatok körében, mert a válaszadók kétharmada szerint a nyugati büntetőintézkedések erősen vagy nagyon erősen sújtják az orosz gazdaságot:

  •  49 százalék erős, 
  • 18 százalék nagyon erős hatásról beszélt. 

A vállalatok valamivel több mint harmada viszont úgy látja, hogy a szankciók Németországnak nagyobb kárt okoznak, mint Oroszországnak. Több mint felük szerint a korlátozások mindkét országot hasonló mértékben érintik hátrányosan.

A fórumot Putyin az elmúlt években egyfajta „ellen-Davosként” építette fel, ahol Oroszország azt igyekszik bemutatni, hogy a nyugati szankciók ellenére is képes gazdasági és diplomáciai kapcsolatokat fenntartani. A rendezvény várhatóan idén is ezt az üzenetet erősíti majd, különösen annak fényében, hogy a szervezők ismét nyugati üzleti és közéleti szereplők részvételét hangsúlyozzák.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu