Ilyet még nem láttunk: fellázadtak a német óriáscégek az uniós szankciók ellen, még ezen a héten felkeresik Putyint - ez áttörés lehet a háborúban
Évekig tartó távolmaradás után ismét német vállalkozók vesznek részt hivatalosan a szentpétervári nemzetközi gazdasági fórumon, amelyet Vlagyimir Putyin orosz elnök évek óta az orosz gazdaság erejét bemutató rendezvényként használ. A fórum szerdán kezdődik, és a program szerint több Putyin-szereplés is várható, köztük egy nemzetközi újságírók előtt tartott csütörtöki sajtótájékoztató, valamint egy pénteki beszéd.
Az orosz–ukrán háború 2022-es kezdete óta a nyugati vállalatok és üzleti szervezetek többsége látványosan visszafogta oroszországi jelenlétét – fogalmazott a német n-tv. Most azonban a Német–Orosz Külföldi Kereskedelmi Kamara vezetése szerint nemcsak a jelenlegi üzleti érdekek, hanem egy esetleges tűzszünet utáni időszak szempontjai is szerepet játszanak abban, hogy fenn akarják tartani a gazdasági kapcsolatokat Oroszországgal.
A német hadiipar és orosz tejipar megfért egymás mellett
A szentpétervári fórum programja alapján a német üzleti életből több ismert szereplő is részt vesz egy üzleti párbeszéden. Köztük van Stefan Dürr, aki Oroszországban az EkoNiva-csoporttal van jelen a tejiparban, valamint Thomas Bruch, a Globus korábbi hosszú ideig hivatalban lévő ügyvezetője. A Globus áruházlánc továbbra is aktív Oroszországban, csakúgy, mint a kamara adatai szerint nagyjából 1600 német vállalat.
A német cégek oroszországi forgalma a kamara számításai szerint tavaly mintegy 20 milliárd euró volt, ami körülbelül 8 ezer milliárd forintnak felel meg. Ez jelentős összeg, de a kétoldalú kereskedelem egészét a szankciók erősen visszavetették. A német–orosz kereskedelmi forgalom tavaly 10 milliárd euró, vagyis nagyjából 4 ezer milliárd forint alá csökkent. Az orosz támadás megindítása előtt Németország Oroszország
legnagyobb európai kereskedelmi partnere volt.
A kamara friss felmérése szerint a tagvállalatok többsége továbbra is számol az orosz piaccal. A 750 tag közül 265-en vettek részt a kutatásban, és a válaszadók 75 százaléka azt mondta, elégedett oroszországi üzletének alakulásával, még úgy is, hogy a szankciók miatt milliós veszteségekkel kellett szembenézniük. A felmérés alapján szinte minden megkérdezett vállalat a maradást tervezi, mert továbbra is fontosnak tartja az orosz piacot.
Az ellen-Davosban tárgyalnak
A szankciók megítélése nem egységes a német vállalatok körében, mert a válaszadók kétharmada szerint a nyugati büntetőintézkedések erősen vagy nagyon erősen sújtják az orosz gazdaságot:
- 49 százalék erős,
- 18 százalék nagyon erős hatásról beszélt.
A vállalatok valamivel több mint harmada viszont úgy látja, hogy a szankciók Németországnak nagyobb kárt okoznak, mint Oroszországnak. Több mint felük szerint a korlátozások mindkét országot hasonló mértékben érintik hátrányosan.
A fórumot Putyin az elmúlt években egyfajta „ellen-Davosként” építette fel, ahol Oroszország azt igyekszik bemutatni, hogy a nyugati szankciók ellenére is képes gazdasági és diplomáciai kapcsolatokat fenntartani. A rendezvény várhatóan idén is ezt az üzenetet erősíti majd, különösen annak fényében, hogy a szervezők ismét nyugati üzleti és közéleti szereplők részvételét hangsúlyozzák.