Egyszer Merznek is fújhat jó irányból a szél: Németország olyat ért el energiában, mint már rég

Németország 2023 vége óta először ismét nettó villamosenergia-exportőr lett az első negyedévben, elsősorban a szélerőműveknek köszönhetően. Az ország ráadásul jó úton halad afelé, hogy az elmúlt több mint egy évtized legnagyobb ütemében növelje az idén az áramtermelést, ami potenciális mentőövet jelenthet az ipar számára Európa legnagyobb gazdaságában az évekig tartó stagnálás után.

Gyorsan nő Németország áramtermelése / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Az Ember energiaipari kutatóintézet adatai szerint a közművek által szolgáltatott villamosenergia-termelés január és május között több mint egy évtizede a legnagyobb mértékben, 209 terawattórára nőtt.

A Szövetségi Hálózati Ügynökség csak az első negyedévről adott ki friss adatokat. Eszerint

a német áramimport 15,5 százalékkal csökkent, míg az export több mint 20 százalékkal nőtt,

ami 3,1 milliárd kilowattórás többletet eredményezett.

Ausztria volt Németország legnagyobb villamosenergia-vásárlója ebben az időszakban, de a

Dániába

és Norvégiába

irányuló export mutatta a legerősebb növekedést, míg a Franciaországba irányuló szállítások csökkentek.

A megújulók adják Németország áramtermelésének felét

A Deutsche Welle tudósítása szerint a hálózatba betáplált villamosenergia-termelés a negyedévben elérte a 126,6 milliárd kilowattórát. Ennek több mint a fele, pontosan 53,3 százaléka származott megújuló forrásokból, például szél- és napenergiából.

Szükség is van a megfizethető energiára / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A megújuló energiaforrásokból származó termelés közel 14 százalékkal, 67,5 milliárd kilowattórára nőtt az előző év azonos időszakához képest, míg a hagyományos 2 százalékkal, 59,1 milliárd kilowattórára csökkent.

A megújulók közül a szélenergia vezet: a kibocsátása közel 29 százalékkal, 42,8 milliárd kilowattórára ugrott,

így immár a teljes németországi energiatermelés harmadát adja.

Ezzel szemben a napenergia-termelés 7,4 százalékkal, 10,3 milliárd kilowattórára esett vissza.

Új gáztüzelésű erőműveket építenek

Ami a hagyományos forrásokat illeti, a széntüzelésű energiatermelés több mint 5 százalékkal, 30,5 milliárd kilowattórára esett vissza, bár 24,1 százalékos részesedéssel továbbra is a második. A gáztüzelésű energiatermelés 3,2 százalékkal nőtt.