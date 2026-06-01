Németország megbünteti a gyermekteleneket: fizess, ha nincs, aki gondoskodjon rólad öregkorodban

A népesség elöregedése és az ezzel járó szociális kiadások egyre nagyobb gondot okoznak a fejlett országokban, és igaz ez Németország esetében is. Nina Warken egészségügyi miniszter drasztikus megoldást javasol: törvénytervezetet készített, amely előírná, hogy a gyermektelen felnőttek többet fizessenek már előre a későbbi, államilag finanszírozott idősgondozásért.

Németország népessége öregszik, ami egyre nagyobb terhet ró a társadalombiztosításra / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A javaslat része a kormánykoalíció tervezett reformcsomagjának, amely átfogja az adó-, a nyugdíj- és a szociális rendszer átalakítását – feltéve, hogy sikerül keresztülvinnie az egyre népszerűtlenebb Fiedrich Merz kancellárnak és kabinetjének.

A javaslat érint minden, 23 évnél idősebb, teljes állásban dolgozót.

Közülük a gyermektelenek társadalombiztosítási járuléka a Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) értesülése szerint 4,3 százalékos lenne – ebből 1,8 százalékot fizet a munkáltató, 2,5-et a biztosított.

A gyermekesek járulékkulcsai változatlanok maradnának:

3,6 százalék az egy,

3,35 százalék a két

és 3,1 százalék a három

gyermekkel rendelkezők esetében – idézte a jelentést a német Newsworm.

Németország elöregszik

Az egészségügyi miniszter várhatóan július elején terjeszti be a javaslatot a kormány elé az, aki Merz Kereszténydemokrata Pártjának (CDU) politikusa, de eredetileg azt ígérte, hogy május közepére elkészül a tervezet az idősgondozás reformjáról.

Robotgondozók még nincsenek / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A problémát nyilvánvalóan kezelni kell. Egyre kevesebb gyerek születik az országban, a termékenységi ráta 2024-ben 1,35 volt, ami legalacsonyabb 1946 óta, de legalább 2025-ben nem romlott tovább.

De még ennek a kevés fiatalnak és egy részét is elveszíthetik, mert egy friss felmérés eredménye szerint a 14–29 éves korosztály ötöde aktívan tervezi, hogy elhagyja a hazáját egy jobb élet reményében, de ennél sokkal többen, a megkérdezettek 41 százaléka el tudja képzelni, hogy hosszabb távra külföldre költözzön.

Tovább súlyosbítja a problémát, hogy az Európai Unió tagállamai között Németország munkaereje a legidősebb, a munkavállalók majdnem negyede 55 és 64 éves közötti.

A kontinens legnagyobb gazdasága ráadásul egyre kevésbé biztosítja a jólétet az állampolgárainak,

több mint 13 millió németet fenyeget a szegénységbe süllyedés veszélye.