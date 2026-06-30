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Friedrich Merz
Németország
Európai Bizottság
uniós költségvetés

Németország fellázadt: nem kér Ursula von der Leyenék tervéből, elbukhat az EU költségvetése – "Ez megfizethetetlen, lehetetlen a megállapodás"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Komoly konfliktus bontakozik ki az Európai Unióban a következő hétéves költségvetés miatt. Németország 400 milliárd euróval csökkentené a brüsszeli tervet, mert túl nagynak és fenntarthatatlannak tartja.
VG
2026.06.30, 20:21

Németország drasztikus csökkentést követel az Európai Bizottság 2028 és 2034 közötti, 2000 milliárd eurós uniós költségvetési tervéből. Berlin szerint a jelenlegi javaslat megfizethetetlen, és ilyen formában lehetetlen megállapodásra jutni a tagállamok között.

Ursula von der Leyen német
Németország kemény üzenetet küldött Brüsszelnek a következő uniós költségvetésről / Fotó: AFP

Komoly ellenállásba ütközött az Európai Bizottság következő hétéves uniós költségvetési terve. A Reuters birtokába került belső német kormányzati dokumentum szerint 

Berlin 400 milliárd euróval csökkentené a 2028 és 2034 közötti időszakra javasolt, 2000 milliárd eurós költségvetést.

A dokumentum egyértelműen fogalmaz: a jelenlegi tervezet "megfizethetetlen", és ebben a formában "lehetetlen megállapodást kötni". Ez különösen fontos jelzés, mivel az uniós többéves pénzügyi keretet, az úgynevezett Multiannual Financial Framework (MFF) csak a 27 tagállam egyhangú támogatásával lehet elfogadni. Ha akár egy ország is nemet mond, a költségvetés nem léphet életbe.

Németország álláspontja különösen nagy súllyal esik latba, hiszen az ország az Európai Unió legnagyobb nettó befizetője. Berlin szerint a Bizottság által javasolt költségvetés túlzottan nagy ugrást jelentene a jelenlegi pénzügyi ciklushoz képest.

A 2021 és 2027 közötti uniós költségvetés mintegy 1300 milliárd euró. Az új javaslat ezt 2000 milliárd euróra emelné, ami jelentős növekedést jelent. A német számítások szerint még akkor is 27 százalékkal lenne nagyobb az új költségvetés a mostaninál, ha a Berlin által követelt 400 milliárd eurós csökkentést végrehajtanák.

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A német kormány arra is figyelmeztet, hogy a jelenlegi tervek alapján Németország éves uniós befizetése meghaladná az 50 milliárd eurót. Berlin szerint ez túl nagy terhet róna a német költségvetésre, ezért ragaszkodik a kiadások jelentős visszafogásához.

A vita időzítése sem véletlen. A költségvetési tárgyalások várhatóan rendkívül nehezek lesznek, miközben a tagállamoknak egyhangú döntést kell hozniuk. Ez rendszerint hosszadalmas politikai alkudozást jelent, hiszen minden ország saját érdekeit próbálja érvényesíteni a mezőgazdasági támogatásoktól kezdve a kohéziós forrásokon át a védelmi és versenyképességi kiadásokig.

A német kancellár, Friedrich Merz ugyanakkor azt szeretné, ha a tagállamok még az idén megállapodásra jutnának. Érvelése szerint ez kiszámíthatóságot biztosítana a 2028 januárjában induló új költségvetési ciklus előtt, különösen azért, mert 2027-ben fontos választásokat rendeznek több meghatározó uniós országban, köztük Franciaországban, Lengyelországban és Olaszországban.

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A jövő heti csúcson egyeztetnek a tagállamok Ursula von der Leyenekék tervéről. A fiskálisan konzervatívok a hétéves költségvetés jelentős csökkentését követelik. Kétezermilliárd euró fölött osztozkodnak, Néemtország, Ausztria és a svédek is tízmilliárdokat spórolnának. Nagy kérdés, Magyarország melyik táborral tart majd.

 

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