Németország is fellázadt az uniós metánszabályok ellen – már a repülőgép-üzemanyag ellátást féltik
Katherina Reiche német gazdasági miniszter pénteken, az uniós energiaügyi miniszterek luxemburgi találkozója előtt úgy fogalmazott: legalább a szabályozás elhalasztására vagy felfüggesztésére van szükség ahhoz, hogy Németország megbízhatóan biztosítani tudja földgáz- és kőolajtermék-importját, köztük a repülőgép-üzemanyagként használt kerozint – írta a Politico.
Egyre nagyobb a német és az európai ellenállás
A német álláspont újabb lendületet ad annak a kezdeményezésnek, amelyet már tizenkét uniós tagállam támogat. Az országok legalább három évvel halasztanák el az új előírások alkalmazását, arra hivatkozva, hogy a jelenlegi geopolitikai helyzetben és az energiaellátás körüli bizonytalanságok közepette a szabályok veszélyeztethetik az üzemanyag- és földgázellátást.
Az új uniós rendelet 2027-től kötelezővé tenné, hogy az EU-ba érkező olaj- és gázszállítmányok esetében igazolják és folyamatosan ellenőrizzék a metánkibocsátást. A cél a szivárgások visszaszorítása, mivel a metán a szén-dioxid után a második legjelentősebb üvegházhatású gáz.
Amerikai és katari nyomás is nehezedik Brüsszelre
A szabályozást nemcsak több tagállam, hanem a legfontosabb energiaszállítók is bírálják:
- az Egyesült Államok,
- Katar,
- Algéria
- és Nigéria
korábban közös levélben kérte az Európai Bizottságot, hogy függessze fel vagy módosítsa a rendeletet, mert szerintük jelenleg nincs reális lehetőség az előírások teljesítésére, miközben a 2027-es szállítási szerződéseket már most kötik meg.
Berlin különösen attól tart, hogy a szabályozás miatt egyes beszállítók inkább más piacokra irányítják exportjukat, ami szűkítheti az európai kínálatot és tovább növelheti az energiaárakat. Az aggodalmakat fokozza, hogy az iráni háború miatt kialakult közel-keleti feszültségek eleve megdrágították a repülőgép-üzemanyagot, és érzékennyé tették az ellátási láncokat.
Brüsszel nem írná át a szabályokat
Az Európai Bizottság ugyan késznek mutatkozik arra, hogy könnyítsen a rendelet végrehajtásán, és fontolgatja a szankciók ideiglenes felfüggesztését, de az alapvető szabályozást nem kívánja újranyitni. Dan Jorgensen energiaügyi biztos szerint a metánrendelet az uniós klímapolitika egyik kulcseleme, ezért annak céljait nem kívánják feladni.
Magyar szempontból sem közömbös a vita
A metánszabályozás körüli vita Magyarország számára is fontos, mivel az ország földgázellátása jelentős részben importra épül. A Világgazdaság korábban részletesen bemutatta, hogy a rendelet miatt már a nagy energiatermelő országok és az európai ipar is komoly aggályokat fogalmaztak meg, mivel a szigorú jelentéstételi és ellenőrzési kötelezettségek a beszállítók egy részét eltántoríthatják az európai piactól. Emiatt többen attól tartanak, hogy a szabályozás – a kibocsátáscsökkentési célok mellett – az energiaellátás biztonságára és az árakra is érdemi hatást gyakorolhat.