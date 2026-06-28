Németország is fellázadt az uniós metánszabályok ellen – már a repülőgép-üzemanyag ellátást féltik

Katherina Reiche német gazdasági miniszter pénteken, az uniós energiaügyi miniszterek luxemburgi találkozója előtt úgy fogalmazott: legalább a szabályozás elhalasztására vagy felfüggesztésére van szükség ahhoz, hogy Németország megbízhatóan biztosítani tudja földgáz- és kőolajtermék-importját, köztük a repülőgép-üzemanyagként használt kerozint – írta a Politico.

Németország is fellázadt az uniós metánszabályok ellen / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Egyre nagyobb a német és az európai ellenállás

A német álláspont újabb lendületet ad annak a kezdeményezésnek, amelyet már tizenkét uniós tagállam támogat. Az országok legalább három évvel halasztanák el az új előírások alkalmazását, arra hivatkozva, hogy a jelenlegi geopolitikai helyzetben és az energiaellátás körüli bizonytalanságok közepette a szabályok veszélyeztethetik az üzemanyag- és földgázellátást.

Az új uniós rendelet 2027-től kötelezővé tenné, hogy az EU-ba érkező olaj- és gázszállítmányok esetében igazolják és folyamatosan ellenőrizzék a metánkibocsátást. A cél a szivárgások visszaszorítása, mivel a metán a szén-dioxid után a második legjelentősebb üvegházhatású gáz.

Amerikai és katari nyomás is nehezedik Brüsszelre

A szabályozást nemcsak több tagállam, hanem a legfontosabb energiaszállítók is bírálják:

az Egyesült Államok,

Katar,

Algéria

és Nigéria

korábban közös levélben kérte az Európai Bizottságot, hogy függessze fel vagy módosítsa a rendeletet, mert szerintük jelenleg nincs reális lehetőség az előírások teljesítésére, miközben a 2027-es szállítási szerződéseket már most kötik meg.

Berlin különösen attól tart, hogy a szabályozás miatt egyes beszállítók inkább más piacokra irányítják exportjukat, ami szűkítheti az európai kínálatot és tovább növelheti az energiaárakat. Az aggodalmakat fokozza, hogy az iráni háború miatt kialakult közel-keleti feszültségek eleve megdrágították a repülőgép-üzemanyagot, és érzékennyé tették az ellátási láncokat.

Brüsszel nem írná át a szabályokat

Az Európai Bizottság ugyan késznek mutatkozik arra, hogy könnyítsen a rendelet végrehajtásán, és fontolgatja a szankciók ideiglenes felfüggesztését, de az alapvető szabályozást nem kívánja újranyitni. Dan Jorgensen energiaügyi biztos szerint a metánrendelet az uniós klímapolitika egyik kulcseleme, ezért annak céljait nem kívánják feladni.