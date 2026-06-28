Kifakadt az egyik részvényes: Kína helyett gyártsák Németországban az autókat – így mentene meg 100 ezer embert a munkanélküliségtől Olaf Lies
Olaf Lies, Alsó-Szászország miniszterelnöke a DPA német hírügynökségnek adott interjúját követően tette közzé pénteki jelentéseket, miszerint a nehéz helyzetben lévő autógyártó óriás négy német gyár bezárását és akár 100 ezer fős létszámleépítést fontolgat.
„Ha olyan járműveket gyártanánk itt, amelyeket jelenleg Kínában gyártunk, stabilizálhatnánk üzemeink kapacitáskihasználását” – mondta Lies egy hétvégén megjelent interjúban, a Reuters cikke szerint.
„Ez lehetőséget teremtene az új fejlesztésekre és innovációra is a telephelyeinken. Számomra a foglalkoztatás és a kapacitáskihasználás stabilizálásáról van szó üzemeinkben, ahelyett, hogy Németországon kívül építenének (a Volkswagen - a szerk.) új üzemeket.”
Alsó-Szászország, ahol a Volkswagen székhelye található, és ahol hat nyugat-németországi összeszerelő üzeméből ötöt üzemeltet, 20 százalékos szavazati részesedéssel rendelkezik a vállalatban.
Mint ismert, a Volkswagenre nyomást gyakorolnak a kínai riválisok, az amerikai importvámok, valamint az európai kereslet csökkenése, ami a cég szerint fenntarthatatlanná teszi üzleti modelljét.
Mit gyártanak Kínában?
A kínai piacspecifikus modellek gyártását a Volkswagen két fő vegyesvállalata, a SAIC-Volkswagen és a FAW-Volkswagen, valamint az elektromos járművekre fókuszáló Volkswagen Anhui leányvállalat koordinálja.
A Volkswagen rendkívül széles, kifejezetten a kínai piacra szabott termékpalettával erősíti pozícióját az országban, amely a legújabb elektromos modellek mellett a hagyományos és hibrid hajtásláncú járművek teljes spektrumát lefedi. Az e-mobilitási offenzíva gerincét a helyben gyártott ID.3, valamint az ID.4 és ID.6 specifikus változatai adják, amit az ID.7 Vizzion szedán és a Volkswagen Anhui által készített, prémium ID. UNYX SUV-család egészít ki.
A belső égésű és hibrid szegmensben a márka olyan népszerű szedánokkal dominál, mint a Lavida, a Sagitar vagy a nyújtott tengelytávú Passat és Magotan, míg a szabadidő-autók kedvelőit a Tiguan L-től a monumentális Talagonig terjedő SUV-kínálat, a családi és sportos vonalat pedig a Viloran egyterű, illetve a klasszikus Golf modellek képviselik.
Visszavinnék a Porsche modelljét is az „anyaországba"
A Frankfurter Allgemeine Zeitung értesülése szerint a Porsche vezérigazgatója, Michael Leiters azt szeretné, hogy a Cayenne valamennyi hajtáslánccal – belső égésű motorral, hibrid és elektromos változatban egyaránt – ismét Lipcsében készüljön. A cél az, hogy hosszú távon biztosítsák a német üzem kihasználtságát, ugyanakkor ennek feltétele az is lehet, hogy a dolgozók elfogadják a bérek érdemi csökkentését, mivel a szlovákiai gyártás költségei jóval alacsonyabbak. A Porsche hivatalosan egyelőre nem erősítette meg a tervet.
A döntés azért különösen érzékeny Szlovákia számára, mert a Cayenne évek óta a pozsonyi Volkswagen-gyár egyik legfontosabb és legnagyobb hozzáadott értékű modellje. A jelenlegi, harmadik generáció gyártását 2017-ben helyezték át teljes egészében Pozsonyba, idén pedig már az elektromos Cayenne sorozatgyártása is elindult ugyanitt. Egy esetleges újabb költözés azt jelentené, hogy a Porsche néhány hónap alatt ismét Németországba vinné vissza azt a modellt, amelynek gyártását korábban stratégiai okokból telepítette Szlovákiába.
A Volkswagen Németországot próbálja megmenteni
A háttérben a Volkswagen-csoport átfogó átalakítása áll. A konszern vezetése történetének egyik legnagyobb költségcsökkentési programját készíti elő, amely gyárbezárásokat és akár 100 ezer munkahely megszűnését is eredményezheti. Ebben a helyzetben a Porsche számára stratégiai jelentőségűvé vált, hogy a lipcsei üzem hosszú távon elegendő munkát kapjon, ezért merült fel a Cayenne visszaköltöztetése is.
Michael Leiters korábban is hangsúlyozta, hogy a Porsche elkötelezett a németországi gyártás mellett, ugyanakkor azt is világossá tette: a vállalatnak jelentősen egyszerűsítenie kell modellkínálatát és javítania kell nyereségességét. A Porsche a jövőben a magasabb árréssel értékesíthető modellekre koncentrálna, miközben a költségoldalon is komoly megtakarításokat keres.