Fegyvert rántottak a románok a magyarokra: nem engednék, hogy az MVM odaférjen az óriási gázmezőhöz – csak a maradékot kaphatja meg

Nemcsak élesítette, hanem valójában már alkalmazta a magyar féllel szemben a román állam az elővásárlási jogban megnyilvánuló fegyverét a fekete-tengeri gázmezőre, mellyel kapcsolatban az MVM Csoport egyelőre nem rendelkezik érvényes pozícióval, de a lépés közvetlenül érinti a mező kapcsán magyar törekvéseket és elvárásokat. A román állam – számol be arról a Krónika romániai gazdasági portálok információi alapján – az Állami Tartalékok és Különleges Ügyek Országos Igazgatóságán (ANRSPS) keresztül fejezte ki szándékát, hogy gyakorolja a Neptun Deep-en található gázra vonatkozó törvényes elővásárlási jogát. A romániai gáztermelés kibontakozása az elmúlt évek egyik európai sikertörténete – mely persze jelentős nyugati vállalati részvétellel valósult meg –, de a mostani lépéssel a képlet alapvetően megváltozik, s némi leegyszerűsítéssel így néz ki: az OMV által hamarosan kitermelt gázból a román fél csak akkor hagyna az MVM-nek, azaz a magyar félnek, ha belföldre már nem kellene több.

A Neptun mélytengeri szénhidrogén-projekt egyik létesítménye

Fotó: OMV Petrom

A Neptun fontos eszköz, de most hoppon maradhat a magyar fél

A fekete-tengeri mező jelentőségét nehéz lenne túlbecsülni, különösen annak tükrében, hogy miként lapunkban megírtuk, 2024-re Románia megelőzte a hosszú időn át vezető helyen álló Hollandiát , és az Európai Unió legnagyobb gáztermelőjévé vált. A Neptun Deep koncessziója az OMV Petrom és a román állami gázipari vállalat, a Romgaz tulajdonában van, mindkét cég ötvenszázalékos tulajdonrésszel rendelkezik.

A Neptun Deep az ország legnagyobb földgázkitermelő és fő gázszolgáltatójának számító állami Romgaz egyik koronaékszere, a vállalat legnagyobb fejlesztési projektje, egyben a legnagyobb földgázprojekt a romániai Fekete-tengeren. A Neptun mélyblokk 7500 négyzetkilométernyi területet foglal el, és a parttól mintegy 160 km-re található, 100 és 1000 méter közötti vízmélységben.

Hosszú, és tagadhatatlanul látványos története van annak, milyen lépéseket tettek eddig a fejlesztések sorában az OMV Petrom és az Exxon részvételével a románok, melynek legutóbbi elemeként május elején megkezdődött annak a 160 km hosszú vezetéknek az építése, amely a tengeri termelési platformról szállítja majd a földgázt a partra, Tuzlába ahonnan becsatlakoztatják a hálózatba.

A kitermeléshez szükséges beruházás értéke 4 milliárd eurót tett ki.

A kétségtelenül jelentős fejlesztés Magyarország, a magyar ellátásbiztonság szempontjából is kiemelt jelentőségű lehet. Miként nemrég megírtuk, az OMV Petrom több évre szóló szerződésben adna el jelentős mennyiséget a fekete-tengeri Neptun Deep gázmező kitermeléséből. Ez iránt érdeklik a magyar MVM is.