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NIS felvásárlás: Szentpéterváron tisztázta a részleteket a szerb kormány és az orosz Gazpromnyeft - célegyenesben a Mol

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Szombaton a Mol megkapta az amerikai hatóságoktól a hosszabbítást a szerb NIS-szel folytatott tárgyalásokra. A Szentpéterváron tartott gazdasági csúcstalálkozón a szerb energetikai miniszter a Gazpromnyefttel folytatott háttértárgyalások után közölte: meggyőződése, hogy kompromisszumra jutnak a magyar olajvállalattal a NIS részvényesi megállapodásával kapcsolatban.
D. GY.
2026.06.07, 09:09

Dubravka Đedović Handanović bányászati ​​és energiaügyi miniszter Szentpéterváron, a Nemzetközi Gazdasági Fórumon tárgyalásokat folytatott a Gazpromnyeft képviselőivel, és kijelentette, hogy az a tény, hogy a magyar MOL pótlólagos tárgyalási időt kért, azt jelenti, hogy a vállalat hisz az orosz féllel folytatott tárgyalások pozitív kimenetelében, valamint arra számít, hogy a NIS-kérdés megoldódik.

NIS
Szentpéterváron egyeztetett a szerb miniszter a Gazpromnyeft és az orosz hatóságok képviselőivel a NIS-ügyletről / Fotó: Marko Djurica / Reuters

Végül szombaton meg is érkezett az ügylet szempontjából létfontosságú hír; a Mol közölte, hogy megkapta az amerikai hatóság újabb engedélyét a NIS-szel folytatott tárgyalások folytatására.

Június 16 a végső dátum a NIS-ügyletre

A közleményben úgy fogalmaztak 

  • hogy a magyar olajvállalat hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalától (OFAC) arra, hogy 2026. június 16-ig folytassa a tárgyalásokat a Naftna Industrija Srbije a.d. (NIS) többségi részesedésének megvásárlásáról. 
  • Nem először történik engedélyhosszabbítás, legutóbb 2026. május 22-én két hétre, ami éppen most, június 6-án jár le. Ezt nyújtotta ki tehát további tíz nappal az OFAC.

A Mol a rövid bejelentést egy sokat sejtető mondattal zárta le. 

A megadott engedélyhosszabbítást (ezzel még a májusira utaltak – a szerk.) követően a tárgyalások jelentősen előrehaladtak és a mostani további engedélyhosszabbítás lehetővé teszi a tranzakciós dokumentáció véglegesítését

 – fogalmaztak.

Ebből tehát úgy tűnik, a június 16-i dátum a végső időpont lehet, addigra megállapodás születhet a Mol és a NIS között, ezzel sikerülhet nyélbe ütni az évszázad magyar olajüzletét.

A szerbek optimisták a Mollal kapcsolatban

A szerb Blic című lap arról számolt be, hogy a szerb miniszter még a határidő meghosszabbítása előtt egyeztetett a NIS-ben tulajdonos Gazpromnyefttel. Đedović Handanović elmondta, hogy a Gazpromneft tegnap megerősítette, hogy a tárgyalások folytatódnak, és hogy még mindig vannak nyitott kérdések, hozzátette, hogy Szerbia viszont tárgyal a Mollal. 

Meggyőződésem, hogy kompromisszumot találunk a részvényesi megállapodást illetően 

- idézi a szerb lap a miniszter.  Mindent megteszünk mindenekelőtt azért, hogy megvédjük álláspontunkat és országunk érdekeit a NIS jövőbeni tevékenységével kapcsolatban. Arról is meg vagyok győződve, hogy a tárgyalások a helyes irányba haladnak, és hogy kompromisszumot találunk. Még nem tudni, hogy a MOL és a Gazpromnyeft közötti tárgyalások mikor és hogyan zárulnak le” – mondta Đedović Handanović az RTS-nek.

Folyamatosak a tárgyalások az orosz féllel

A szerb miniszter közölte, hogy további tárgyalásokat folytat a Gazpromnyeft igazgatójával , az Energiaügyi Minisztérium képviselőivel és az orosz kormány más tisztviselőivel, és hozzátette: egy megbeszélésen 

Aleksandar Djukov, a Gazpromnyeft igazgatótanácsának elnöke kijelentette, hogy az orosz fél hozzá kíván járulni a NIS problémájának hosszú távú megoldásához.

 „Mindig hangsúlyozzuk, hogy Szerbia nem hibáztatható a szankciók bevezetéséért , másrészt 30 éve partnerei vagyunk Oroszországnak az energiaszektorban, és reméljük, hogy ők is hozzájárulnak majd a megoldás megtalálásához, hogy Szerbia és polgárai ne szenvedjenek a bevezetett szankciók és az NIS-ben lévő többségi orosz tulajdon miatt” – tette hozzá Đedović Handanović.

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