Váratlant húz a legendás autógyártó, átadja üzemét: olyan fegyverek készülnek majd, ami miatt mindenki aggódik

A Nissan és az amerikai védelmi technológiai vállalat, az Anduril Industries tárgyalásokat folytat a japán autógyártó 2028-ban bezárásra ítélt oppamai üzemének esetleges átvételéről – értesült a Reuters. Az ügylet egy olyan időszakban kerül napirendre, amikor Sanae Takaichi japán miniszterelnök kormánya a védelmi ipari kapacitások bővítésére törekszik, attól tartva, hogy egy esetleges tajvani konfliktus kimerítheti az ország fegyverkészleteit és közvetlenül is érintheti Japánt.

A Nissan és az amerikai védelmi technológiai vállalat, az Anduril Industries tárgyalásokat folytat/Fotó: Jonathan Weiss / Shutterstock

A Nissan oppamai üzemének átalakítása politikai vitákat is kiválthat

Kína továbbra is saját területének tekinti a demokratikusan kormányzott Tajvant, és nem zárta ki az erő alkalmazását annak ellenőrzése alá vonása érdekében. Emiatt Tokió egyre nagyobb hangsúlyt helyez a hazai fegyvergyártás fejlesztésére. A kormány várhatóan még idén bemutatja új nemzetbiztonsági stratégiáját, amely felgyorsíthatja a drónokra, lőszerekre és más katonai eszközökre fordított kiadásokat, valamint kijelölheti a fegyvergyártás bővítésének irányait.

Az oppamai üzem esetleges átalakítása ugyanakkor politikai vitákat is kiválthat. Kritikusok szerint a lépés Japán második világháború utáni pacifista hagyományainak további gyengülését jelezheti, miközben kérdéseket vethet fel a polgári ipar katonai célú felhasználása és a külföldi tulajdon szerepe kapcsán is. Japánban ugyanis az amerikai védelmi eszközöket jellemzően hazai vállalatok gyártják licencmegállapodások keretében.

Egyelőre nincs hivatalos ajánlat

A Reuters forrásai szerint az Anduril egyelőre nem tett hivatalos ajánlatot az üzemre, és a cégnek előbb japán katonai megrendeléseket is kellene szereznie ahhoz, hogy gazdaságilag indokolttá váljon a beruházás. A Nissan nem kommentálta, hogy tárgyal-e az amerikai vállalattal, csupán annyit közölt, hogy még nem született döntés az üzem jövőbeli tulajdonlásáról. Az Anduril szintén nem kívánt reagálni a piaci találgatásokra, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy együttműködik Japánnal és vizsgálja a helyi gyártási lehetőségek bővítését.

Az 1961-ben megnyitott oppamai gyár Tokiótól mintegy egyórás vonatútra található, és fennállása során közel 18 millió jármű készült itt. A létesítmény különösen fontos szerepet játszott a Nissan történetében, hiszen itt gyártották 2010-ben a Leafet, a vállalat első tömeggyártású elektromos autóját. A Nissan tavaly jelentette be, hogy a kapacitások csökkentése érdekében bezárja az üzemet, miközben a 2400 dolgozó számára más japán telephelyeken kínál munkalehetőséget.

A 1,7 millió négyzetméteres komplexum kutatási, tesztelési és kikötői infrastruktúrával is rendelkezik. Az Anduril állítólag felajánlotta, hogy átképzi a dolgozókat védelmi eszközök gyártására. A helyszín stratégiai szempontból is kedvező:

közel található a jokoszukai haditengerészeti bázishoz, amely a Japán Tengerészeti Önvédelmi Erők központja

és az amerikai haditengerészet előretolt repülőgép-hordozó kötelékének otthona.

Az Anduril alapítója, Palmer Luckey – az Oculus Rift virtuálisvalóság-szemüveg egyik megalkotója – 2017-ben hozta létre a vállalatot. A cég szerint autonóm fegyverrendszereket képes gyorsabban és olcsóbban előállítani, mint a hagyományos hadiipari szereplők. Az amerikai légierő nemrég az Andurilt és a General Atomicsot bízta meg első félig autonóm harci repülőgép-flottájának fejlesztésével.