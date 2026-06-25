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autóipar
fegyvergyártás

Váratlant húz a legendás autógyártó, átadja üzemét: olyan fegyverek készülnek majd, ami miatt mindenki aggódik

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Az amerikai védelmi ipari cég, az Anduril Industries tárgyalásokat folytat a Nissan Motor Tokió közelében található oppamai összeszerelő üzemének felvásárlásáról, mivel az autonóm fegyvereket gyártó vállalat katonai drónok gyártását tervezi Japánban – közölte a Reuters három, az ügyhöz közel álló forrása. Bár azt mondják, hogy még nem született döntés, egy esetleges megállapodás gyökeresen átalakíthatná a Nissan-gyárat.
VG
2026.06.25, 09:53
Frissítve: 2026.06.25, 09:54

A Nissan és az amerikai védelmi technológiai vállalat, az Anduril Industries tárgyalásokat folytat a japán autógyártó 2028-ban bezárásra ítélt oppamai üzemének esetleges átvételéről – értesült a Reuters. Az ügylet egy olyan időszakban kerül napirendre, amikor Sanae Takaichi japán miniszterelnök kormánya a védelmi ipari kapacitások bővítésére törekszik, attól tartva, hogy egy esetleges tajvani konfliktus kimerítheti az ország fegyverkészleteit és közvetlenül is érintheti Japánt.

A Nissan és az amerikai védelmi technológiai vállalat, az Anduril Industries tárgyalásokat folytat
A Nissan és az amerikai védelmi technológiai vállalat, az Anduril Industries tárgyalásokat folytat/Fotó: Jonathan Weiss / Shutterstock

A Nissan oppamai üzemének átalakítása politikai vitákat is kiválthat

Kína továbbra is saját területének tekinti a demokratikusan kormányzott Tajvant, és nem zárta ki az erő alkalmazását annak ellenőrzése alá vonása érdekében. Emiatt Tokió egyre nagyobb hangsúlyt helyez a hazai fegyvergyártás fejlesztésére. A kormány várhatóan még idén bemutatja új nemzetbiztonsági stratégiáját, amely felgyorsíthatja a drónokra, lőszerekre és más katonai eszközökre fordított kiadásokat, valamint kijelölheti a fegyvergyártás bővítésének irányait.

Az oppamai üzem esetleges átalakítása ugyanakkor politikai vitákat is kiválthat. Kritikusok szerint a lépés Japán második világháború utáni pacifista hagyományainak további gyengülését jelezheti, miközben kérdéseket vethet fel a polgári ipar katonai célú felhasználása és a külföldi tulajdon szerepe kapcsán is. Japánban ugyanis az amerikai védelmi eszközöket jellemzően hazai vállalatok gyártják licencmegállapodások keretében.

Egyelőre nincs hivatalos ajánlat

A Reuters forrásai szerint az Anduril egyelőre nem tett hivatalos ajánlatot az üzemre, és a cégnek előbb japán katonai megrendeléseket is kellene szereznie ahhoz, hogy gazdaságilag indokolttá váljon a beruházás. A Nissan nem kommentálta, hogy tárgyal-e az amerikai vállalattal, csupán annyit közölt, hogy még nem született döntés az üzem jövőbeli tulajdonlásáról. Az Anduril szintén nem kívánt reagálni a piaci találgatásokra, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy együttműködik Japánnal és vizsgálja a helyi gyártási lehetőségek bővítését.

Az 1961-ben megnyitott oppamai gyár Tokiótól mintegy egyórás vonatútra található, és fennállása során közel 18 millió jármű készült itt. A létesítmény különösen fontos szerepet játszott a Nissan történetében, hiszen itt gyártották 2010-ben a Leafet, a vállalat első tömeggyártású elektromos autóját. A Nissan tavaly jelentette be, hogy a kapacitások csökkentése érdekében bezárja az üzemet, miközben a 2400 dolgozó számára más japán telephelyeken kínál munkalehetőséget.

A 1,7 millió négyzetméteres komplexum kutatási, tesztelési és kikötői infrastruktúrával is rendelkezik. Az Anduril állítólag felajánlotta, hogy átképzi a dolgozókat védelmi eszközök gyártására. A helyszín stratégiai szempontból is kedvező: 

  • közel található a jokoszukai haditengerészeti bázishoz, amely a Japán Tengerészeti Önvédelmi Erők központja 
  • és az amerikai haditengerészet előretolt repülőgép-hordozó kötelékének otthona.

Az Anduril alapítója, Palmer Luckey – az Oculus Rift virtuálisvalóság-szemüveg egyik megalkotója – 2017-ben hozta létre a vállalatot. A cég szerint autonóm fegyverrendszereket képes gyorsabban és olcsóbban előállítani, mint a hagyományos hadiipari szereplők. Az amerikai légierő nemrég az Andurilt és a General Atomicsot bízta meg első félig autonóm harci repülőgép-flottájának fejlesztésével.

A vállalat tavaly egy kizárólag japán alkatrészekből épített drónprototípust is bemutatott Kizuna („kötelék”) néven, hogy bizonyítsa megfelelését a japán helyi tartalomra vonatkozó előírásoknak. Az Anduril emellett Tajvanon és Dél-Koreában is létrehozott leányvállalatokat, kihasználva a térségben növekvő katonai kiadásokat és a Kína elrettentésére irányuló védelmi törekvéseket.

Ahogyan arról beszámoltunk, Japán történelmi fordulatot hajt végre védelmi politikájában, és megnyitja a lehetőséget halált okozó fegyverek exportjára is. Japán döntésének hátterében a térségben erősödő katonai fenyegetések és az amerikai szövetség kiszámíthatatlansága áll. A japán kormány áprilisban nagyrészt feloldotta a külföldi fegyverexportra vonatkozó korlátozásait. A kabinet és a Nemzetbiztonsági Tanács által jóváhagyott változtatások célja „Japán biztonsági együttműködésének kiterjesztése a partnerországokkal”.

Nem csak Japán indult el ezen az úton

A német autóipar gyengélkedése teljesen új helyzetet teremtett Európában: hadiipari vállalatok kezdtek érdeklődni a kihasználatlan autógyárak iránt. A Mercedes-Benz ludwigsfeldei üzeméről már tárgyal a KNDS, amely több ezer katonai jármű gyártására készülhet. A legnagyobb várható megrendelések között szerepelhet akár 3000 Boxer páncélozott jármű beszerzése is a német hadsereg részéről. 

A Volkswagen is új szövetséget köthet az izraeli hadiiparral, hogy életben tartsa egyik veszélyeztetett gyárát. A Volkswagen autók helyett rakétavédelmi rendszerek alkatrészeit gyárthatja hamarosan. A cél nemcsak az ipari túlélés, hanem több ezer munkahely megmentése is egy válság sújtotta szektorban.

A tét jelentős: az alsó-szászországi üzemben mintegy 2300 ember dolgozik, és a gyár bezárása már régóta napirenden van. A mostani terv viszont lehetőséget adna arra, hogy ne csak megmentsék az állásokat, hanem akár bővítsék is a termelést. A projekt támogatást élvez a német kormány részéről is, amely egyre inkább igyekszik összekötni a gyengélkedő ipari kapacitásokat a rohamosan növekvő védelmi kiadásokkal.

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