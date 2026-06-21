A mesterséges intelligencia iparágában ritkán kelt akkora visszhangot egy személyi változás, mint amikor egy technológiai vállalat megszerzi egy rivális kulcsemberét. Ezúttal azonban nem egy átlagos vezetőről van szó: az OpenAI-hoz igazol Noam Shazeer, a Gemini egyik vezető fejlesztője, aki a modern mesterséges intelligencia alapjait lefektető kutatók közé tartozik. A lépés önmagában is figyelemre méltó, de még érdekesebbé teszi, hogy Shazeer korábban a Google egyik legfontosabb MI-szakembere volt, akit a vállalat tavaly még milliárdos nagyságrendű megállapodással csábított vissza.

A ChatGPT leigazolta az egyik legnagyobb AI-feltalálót: egyenesen a Google-től érkezik Noam Shazeer, aki lefektette a mai mesterséges intelligencia alapjait – az OpenAI nagy dobásra készülhet / Fotó: Mijansk786

Noam Shazeer neve a szélesebb közönség számára kevésbé ismert, mint Sam Altmané vagy Elon Muské, a mesterséges intelligencia világában azonban régóta az egyik legnagyobb tekintélynek számít. A kétezres évek elején csatlakozott a Google-höz, ahol éveken keresztül a keresőmotor és a nyelvi modellek fejlesztésén dolgozott.

Igazi jelentőségét azonban a 2017-ben publikált Attention Is All You Need című tanulmány adja, melyet ma már a generatív mesterséges intelligencia korszakának egyik legfontosabb mérföldköveként tartanak számon. A kutatás vezette be a Transformer architektúrát, melyre később a ChatGPT, a Gemini, a Claude és gyakorlatilag az összes modern nagy nyelvi modell épült.

A szakmai közösségben Shazeert a Transformer egyik kulcsfontosságú megalkotójaként tartják számon. Az általa kidolgozott megoldások nélkül valószínűleg ma nem léteznének azok a chatbotok és mesterségesintelligencia-rendszerek, melyek néhány év alatt teljes iparágakat alakítottak át.

Noam Shazeer nem először hagyja ott a Google-t

Shazeer korábban már egyszer hátat fordított a Google-nek. A vállalatnál Daniel De Freitasszal közösen fejlesztette a Meena nevű chatbotot, mely sok szempontból megelőzte korát. A Google azonban akkor még nem akarta széles körben piacra dobni a technológiát, ezért Shazeer és társa 2021-ben távozott, és megalapították a Character.AI-t.

A startup rövid idő alatt az egyik leggyorsabban növekvő mesterségesintelligencia-vállalkozássá vált. A Character.AI sikere végül arra késztette a Google-t, hogy tavaly mintegy 2,7 milliárd dolláros (közel 950 milliárd forintos) megállapodással megszerezze a technológia használati jogait, és visszahozza Shazeert a vállalathoz. Ekkor került a Gemini fejlesztésének élvonalába, ahol a Google válaszát építette a ChatGPT-re.