Bedugulhatnak a határok nyáron: súlyos gazdasági következményei lehetnek az új brüsszeli határvédelmi rendszernek

Tízezrével érkezhettek britek a Liszt Ferenc repülőtérre a BL-döntőre, meg is érdeklődtük az Országos Rendőr-főkapitányságtól, hogy bírta az Európai Unió frissen bevezetett digitális határellenőrzési rendszere. Amíg megérkezik a válasz: talán még ennél is érdekesebb, miért kérdeztünk rá. A nyári turistaszezonban első komoly tesztjével szembesülő EES-rendszerről sorozatban születnek az aggódó cikkek. A félelem: bizonyos határátkelőhelyeken és repülőtereken összeomlásszerű helyzetekhez, igazi közlekedési rémálomhoz vezethet a többéves késlekedés után sietősen bevezetett beléptetési rendszer.

Nyaralás és hosszú várakozás: az EES-rendszer először vizsgázik nyári turistaszezonban, és az eddigi tapasztalatok figyelmeztetők / Fotó: Anadolu via AFP

Ez azt is jelenti, hogy ha a nyáron európai célpontokat látogatnánk meg, érdemes előre tájékozódni az ilyen potenciálisan rizikós helyek vörös listájáról. Nem minden célpontról, nem minden útvonalról van szó, mindjárt megértjük, hogy miért. Egyesek azonban kiemelt kockázatúak. Ilyenek a közelünkben is vannak.

A kulcs: a biometrikus adatokat – ujjlenyomatokat és arcfotót – használó új EES-rendszert a nem uniós országok polgárainak rövid időtartamú be- és kiutazásakor alkalmazza az Európai Unió (de kivételt élveznek Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc polgárai).

Ebből kikövetkeztethető, hogy a repülőtereken kívül mely határokon merül fel a dugók kialakulásának veszélye. Miért? A rendszer új és nem hibátlan. Fokozatos bevezetését már ősszel megkezdték az EU-ban, április 10-től teljes körű. Azaz először szembesül a nyári turistaszezon kihívásaival.

Az előzetes tapasztalatok pedig nem oszlatták el az aggodalmakat. Hétvégén és ünnepnapokon az EU délkelet-európai külső határain utazók az elmúlt hónapokban már ízelítőt kaptak abból a közlekedési káoszból, amely a következő hónapokban a Balkánon uniós útlevéllel rendelkező turistákat is érintheti – figyelmeztet többek közt a Die Presse.

Aleksandar Ljubic, a belgrádi Külföldi Befektetők Szövetségének (FIC) igazgatója a lapnak arról számolt be, hogy kezdetben higgadtan tekintett az ősz óta fokozatosan bevezetett EES-rendszerre, de változott a véleménye: