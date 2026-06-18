Utánaszámoltak az iráni olajállításnak, és valami nem stimmel – elviselhetetlen a nyomás, muszáj elindítani a szállításokat

Irán olajtárolási puffere gyorsan olvad, de a legfontosabb nyomáscsökkentő eszköz az iráni olajipar számára továbbra is a kitermelés visszafogása – áll a Kpler legutóbbi, az iráni olajipar helyzetével foglalkozó értékelésében. Az iráni nyersolajtároló rendszer számára a legfontosabb körülmény a továbbra is érvényben lévő exportkorlátozás. Az amerikai blokád április közepi bevezetése óta a szárazföldi készletek 13 millió hordóval emelkedtek, ami átlagosan napi 232 ezer hordós készletnövekedésnek felel meg. A béke megkötésére irányuló, mérföldkőnek számító és már az amerikai elnök és az iráni miniszterelnök által is aláírt megállapodás elvileg megnyitja az utat az iráni olajexport folytatása előtt.

Szinte elviselhetetlenre nőtt a nyomás az iráni nyersolaj-tárolás rendszerén, mire most bejelentették az amerikai-iráni megállapodást (a képen az iráni Kharg-sziget terminálja) / Fotó: Anadolu via AFP

Hatalmas a nyomás az iráni nyersolaj-tárolás rendszerén

Szerdán a Trump-kormányzat nyilvánosságra hozta a Washington és Teherán között létrejött, korábban digitálisan, azóta a felek által papírformában is aláírt, ideiglenes megállapodás szövegét, amelynek célja a 110 napja tartó iráni konfliktus lezárása. Washington az egyezményt az Egyesült Államok számára jelentős győzelemként mutatta be, annak ellenére, hogy a 14 pontos megállapodás jelentős politikai és pénzügyi engedményeket tett Iránnak annak érdekében, hogy újra megnyíljon a Hormuzi-szoros, és elkerülhető legyen egy globális gazdasági visszaesés.

A megállapodás szövegezését és konkrét vállalásait sokáig bizonytalanság övezte, a hét elején már egyértelművé vált, hogy a tényleges tartalom nyilvánosságora hozatalával szándékosan nem kapkodtak Washingtonban. Ebben alighanem szerepet játszott az is, hogy a szélesebb közvéleményt arra kellett felkészíteni, hogy a megállapodás néhány konkrét vállalás mellett jórészt általánosságokat tartalmaz. A kézzelfogható kitételek ugyanakkor rendkívül fontosak az olaj- és gázpiac számára.

Ugyanis ezek között az egyik, hogy

60 napra (áthaladási díjtól mentesen) megnyílik a Hormuzi-szoros, amin keresztül a Perzsa-öbölből távozhatnak a hónapokkal ezelőtt ott rekedt áruszállítók, olaj- és gáztankerek.

Jelentős mennyiségről van szó: egyes becslések szerint csak az iráni olajból mintegy 100 millió hordónyi torlódott fel az öbölben terminálokban és szállítóhajókban, ami a többi, exportját a térségből főként vízi úton bonyolító nemzet várakozó készletével együtt jelentékeny világpiaci mennyiségnek számít, még ha az egyensúlyi helyzet ezen mennyiségek piacra jutásával nem is áll helyre azonnal.