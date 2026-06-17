Miközben Hollywood botladozik, a megújuló horrorfilmek letarolják a mozikat: a potom pénzből készült Obsession és a Backrooms az év legnagyobb sikerei
A horrorfilmeket sokáig Hollywood biztos, de korlátozott bevételű mellékágának tekintették: olcsón elkészülnek, nyereséget termelnek, de ritkán válnak valódi kasszasikerré. Az elmúlt másfél év azonban egyre több jelét adja annak, hogy a műfaj új korszakba lépett. Miközben több százmillió dolláros produkciók sorra nehezen találnak közönséget vagy egy-két hét alatt kifulladnak, addig alacsony költségvetésből készült horrorfilmek sokkal tovább uralják a mozikat. Ennek legfrissebb bizonyítéka az Inde Navarrette főszereplésével készült Obsession (Megszállottság) és a Backrooms – Hátsó szobák, két független horror, melyek a nyár legnagyobb meglepetéseivé váltak.
Az Obsession története önmagában is figyelemre méltó. A Curry Barker rendezésében készült horror-románc mindössze 750 ezer dollárból (mintegy 270 millió forintból) készült, majd a torontói filmfesztiválon több mint 15 millió dollárért (nagyjából 5,4 milliárd forintért) vásárolta meg a Focus Features. A befektetés minden várakozást felülmúlt:
az Obsession globális bevétele már elérte a 286,5 millió dollárt (közel 103 milliárd forintot), amivel minden idők egyik legsikeresebb fesztiválról felvásárolt alkotásává vált.
A film nem egyetlen piacon teljesített kiemelkedően, hanem szinte mindenhol. Az Egyesült Királyságban minden idők legsikeresebb 18-as karikás horrorfilmje lett, Indiában több klasszikus horrorfranchise eredményét is felülmúlta, miközben a Közel-Keleten, Mexikóban és több ázsiai országban is rekordokat döntött. Különösen figyelemre méltó, hogy az Obsession négy egymást követő hétvégén is jobb eredményt ért el az amerikai mozikban, mint a nyitóhétvégéjén, ami rendkívül ritka jelenség a modern mozis piacon.
Az Obsession nem feszegeti, már áttörte a határokat
Még ennél is beszédesebb, hogy az Obsession már maga mögé utasította a Blumhouse legendás sikerét, a Get Outot (Tűnj el!), és több piacon a tavalyi horrorjelenségnek számító Weapons eredményeit is meghaladta. A Weapons (Fegyverek) 2025-ben már jelezte, hogy a közönség új típusú horrorélményekre vágyik:
- eredeti történetekre,
- erős rendezői vízióra
- és olyan filmekre, melyek nem franchise-ok vagy folytatások.
Az Obsession mellett a másik nagy meglepetés a Backrooms lett. A fiatal YouTube-tartalomgyártó Kane Parsons internetes rövidfilmjeiből kinőtt alkotás néhány hét alatt 262 millió dolláros (mintegy 94 milliárd forintos) globális bevételt ért el. A film még Steven Spielberg új mozija előtt vezette a bevételi listákat, és rekordidő alatt vált az A24 történetének legnagyobb bevételű produkciójává.
Kreativitásra kíváncsiak a nézők, nem nagy büdzsére
A két film közös jellemzője, hogy egyik mögött sem állt hagyományos hollywoodi szuperprodukciós modell. Nem ismert képregényhősök, nem több százmillió dolláros látványeffektek és nem globális marketinggépezet hajtotta őket. Ehelyett egyedi ötletek, internetes közösségekből kinőtt rajongótáborok és rendkívül alacsony költségvetések álltak a siker mögött.
Ez különösen éles kontrasztot jelent a hollywoodi stúdiók helyzetével. Az elmúlt években több nagy költségvetésű film is nehezen találta meg a közönségét – mint nem olyan rég A mandalóri és Grogu is –, miközben a mozinézők egyre válogatósabbá váltak.
A százmillió dolláros produkcióknak ma már nem elég egyszerűen moziba kerülniük: az első hétvége után is fenn kell tudniuk tartani az érdeklődést.
Jól mutatja ezt Steven Spielberg legújabb filmjének esete is. A Disclosure Day (A leleplezés lapja) ugyan erős, 92,9 millió dolláros (mintegy 33,4 milliárd forintos) globális nyitást produkált, és ezzel végre megtörte az Obsession és a Backrooms hetek óta tartó dominanciáját, de ehhez a világ egyik legismertebb rendezőjére, egy 115 millió dolláros (41 milliárd forintos) gyártási költségvetésre és további 80 millió dolláros (közel 29 milliárd forintos) marketingkampányra volt szükség. A szakértők szerint a filmnek nagyjából 300 millió dollárt (108 milliárd forintot) kellene termelnie ahhoz, hogy biztosan nyereségessé váljon.
A megújuló horror lehet a következő közönségkedvenc műfaj
A piaci folyamatok mögött mélyebb változások húzódnak. A horror műfaja egyre inkább a kreatív kísérletezés terepévé vált. Az alkotók alacsony költségvetés mellett nagyobb szabadságot kapnak, a közösségi médiában gyorsan terjednek az új ötletek, a fiatal közönség pedig nyitott az ismeretlen rendezőkre és szokatlan történetekre. A sikerhez ma már nem feltétlenül szükséges egy több évtizedes franchise vagy egy világsztár szerepeltetése.
A pénzügyi oldal talán még látványosabb.
Egy 750 ezer dollárból készült Obsession több mint 280 millió dolláros bevétele olyan megtérülést jelent, melyről a legtöbb hollywoodi stúdió csak álmodhat.
Ugyanez igaz a Backrooms esetében is, mely internetes kultuszjelenségből nőtte ki magát globális mozisikerré.
Mindez nem azt jelenti, hogy Hollywood eltűnik vagy a nagyköltségvetésű filmek kora véget ér. Azt azonban egyre világosabban mutatja, hogy a közönség ma már nem automatikusan a legdrágább produkciókra kíváncsi. Az elmúlt másfél év egyik legfontosabb mozis tanulsága éppen az, hogy az eredeti ötletek és az alacsony költségvetésű horrorfilmek olyan piaci erőt képviselnek, melyet a stúdiók sem hagyhatnak figyelmen kívül. Az Obsession és a Backrooms sikere alapján a horror ma már nem a filmipar egyik mellékága, hanem annak egyik legdinamikusabban növekvő üzleti szegmense.