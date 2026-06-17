Miközben Hollywood botladozik, a megújuló horrorfilmek letarolják a mozikat: a potom pénzből készült Obsession és a Backrooms az év legnagyobb sikerei

A horrorfilmeket sokáig Hollywood biztos, de korlátozott bevételű mellékágának tekintették: olcsón elkészülnek, nyereséget termelnek, de ritkán válnak valódi kasszasikerré. Az elmúlt másfél év azonban egyre több jelét adja annak, hogy a műfaj új korszakba lépett. Miközben több százmillió dolláros produkciók sorra nehezen találnak közönséget vagy egy-két hét alatt kifulladnak, addig alacsony költségvetésből készült horrorfilmek sokkal tovább uralják a mozikat. Ennek legfrissebb bizonyítéka az Inde Navarrette főszereplésével készült Obsession (Megszállottság) és a Backrooms – Hátsó szobák, két független horror, melyek a nyár legnagyobb meglepetéseivé váltak.

Az Inde Navarrette főszereplésével készült Obsession és a Backrooms újradefiniálják a horror műfaját / Fotó: AFP

Az Obsession története önmagában is figyelemre méltó. A Curry Barker rendezésében készült horror-románc mindössze 750 ezer dollárból (mintegy 270 millió forintból) készült, majd a torontói filmfesztiválon több mint 15 millió dollárért (nagyjából 5,4 milliárd forintért) vásárolta meg a Focus Features. A befektetés minden várakozást felülmúlt:

az Obsession globális bevétele már elérte a 286,5 millió dollárt (közel 103 milliárd forintot), amivel minden idők egyik legsikeresebb fesztiválról felvásárolt alkotásává vált.

A film nem egyetlen piacon teljesített kiemelkedően, hanem szinte mindenhol. Az Egyesült Királyságban minden idők legsikeresebb 18-as karikás horrorfilmje lett, Indiában több klasszikus horrorfranchise eredményét is felülmúlta, miközben a Közel-Keleten, Mexikóban és több ázsiai országban is rekordokat döntött. Különösen figyelemre méltó, hogy az Obsession négy egymást követő hétvégén is jobb eredményt ért el az amerikai mozikban, mint a nyitóhétvégéjén, ami rendkívül ritka jelenség a modern mozis piacon.

Az Obsession nem feszegeti, már áttörte a határokat

Még ennél is beszédesebb, hogy az Obsession már maga mögé utasította a Blumhouse legendás sikerét, a Get Outot (Tűnj el!), és több piacon a tavalyi horrorjelenségnek számító Weapons eredményeit is meghaladta. A Weapons (Fegyverek) 2025-ben már jelezte, hogy a közönség új típusú horrorélményekre vágyik:

eredeti történetekre,

erős rendezői vízióra

és olyan filmekre, melyek nem franchise-ok vagy folytatások.

Az Obsession mellett a másik nagy meglepetés a Backrooms lett. A fiatal YouTube-tartalomgyártó Kane Parsons internetes rövidfilmjeiből kinőtt alkotás néhány hét alatt 262 millió dolláros (mintegy 94 milliárd forintos) globális bevételt ért el. A film még Steven Spielberg új mozija előtt vezette a bevételi listákat, és rekordidő alatt vált az A24 történetének legnagyobb bevételű produkciójává.