Miközben az Apple Vision Pro látványosan küszködik a tömeges elterjedéssel, egyre több jel utal arra, hogy a Meta sem találta még meg az okosszemüvegek sikerének receptjét. A vállalat most jelentős stratégiai váltásra készül: háttérbe szorítja a Ray-Ban márkát, olcsóbb modelleket dob piacra, és új mesterségesintelligencia-alapú funkciókkal próbálja szélesebb közönség számára vonzóvá tenni termékeit.

Az Apple után a Meta is falba ütközött: olcsóbb okosszemüveggel próbálják megmenteni a piacot – a vásárlók nem haraptak rá a Ray-Ban varázsára / Fotó: NurPhoto via AFP

Ez azért figyelemre méltó fordulat, mert a Meta az elmúlt három évben éppen a Ray-Ban segítségével próbálta legitimálni az okosszemüveg-koncepciót. A klasszikus formavilág, az ismert márkanév és a divatipari háttér sokat segített abban, hogy a termék ne futurisztikus kütyüként, hanem hétköznapi szemüvegként jelenjen meg a vásárlók előtt.

Most azonban a vállalat saját márkanév alatt érkező modelleket mutatott be. Az új Meta Glasses termékcsalád többféle dizájnnal és színben érkezik, köztük egy olyan változattal, amelyet Kylie Jenner amerikai médiaszemélyiséggel közösen fejlesztettek. A legfontosabb változás azonban nem a külső, hanem az ár.

Nem igazán robbant be a kereslet

A Meta vezetői nyíltan elismerték, hogy az egyik legnagyobb akadályt az ár jelentette. Az új szemüvegek induló ára 299 dollár (mintegy 103 ezer forint), ami körülbelül 80 dollárral alacsonyabb a Ray-Ban Meta második generációs modelljeinek belépő árszintjénél.

A vállalat szerint azért döntöttek a Ray-Ban név háttérbe szorítása mellett, mert nem találtak olyan ismert divatmárkát az EssilorLuxottica portfóliójában, amely olcsóbb árszegmensben is ugyanilyen erős vonzerőt jelenthetett volna.

Ez azt jelzi, hogy

a Meta már nem elsősorban prémium divatkiegészítőként, hanem tömegeknek szeretné eladni az okosszemüvegét.

A Meta helyzete sok szempontból hasonlít az Apple problémájára. Bár a technológia fejlődik, a vásárlók továbbra sem érzik úgy, hogy feltétlenül szükségük lenne egy ilyen eszközre.

Az új modellek műszaki szempontból alig különböznek a Ray-Ban Meta szemüvegektől. Kicsit hosszabb üzemidőt kínálnak, kényelmesebbek lettek, szélesebb dioptriatartományt támogatnak, valamint állítható orrtámasszal és személyre szabható szárral érkeznek.