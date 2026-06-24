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okosszemüveg
Ray-Ban
Meta

Az Apple után a Meta is falba ütközött: olcsóbb okosszemüveggel próbálják megmenteni a piacot – a vásárlók nem haraptak rá a Ray-Ban varázsára

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A Meta három év után gyakorlatilag háttérbe szorítja a Ray-Ban márkát az okosszemüvegeinél, mert a vártnál jóval lassabban nő a piac. A Meta Glasses új modellei olcsóbbak lesznek, több mesterségesintelligencia-alapú funkciót kapnak, és a vállalat abban bízik, hogy ezzel végre szélesebb tömegeket tud megszólítani.
Gergely Máté
2026.06.24, 18:08
Frissítve: 2026.06.24, 18:09

Miközben az Apple Vision Pro látványosan küszködik a tömeges elterjedéssel, egyre több jel utal arra, hogy a Meta sem találta még meg az okosszemüvegek sikerének receptjét. A vállalat most jelentős stratégiai váltásra készül: háttérbe szorítja a Ray-Ban márkát, olcsóbb modelleket dob piacra, és új mesterségesintelligencia-alapú funkciókkal próbálja szélesebb közönség számára vonzóvá tenni termékeit.

Az Apple után a Meta is falba ütközött: olcsóbb okosszemüveggel próbálják megmenteni az okosszemüvegeket – a vásárlók nem haraptak rá a Ray-Ban varázsára
Az Apple után a Meta is falba ütközött: olcsóbb okosszemüveggel próbálják megmenteni a piacot – a vásárlók nem haraptak rá a Ray-Ban varázsára / Fotó: NurPhoto via AFP

Ez azért figyelemre méltó fordulat, mert a Meta az elmúlt három évben éppen a Ray-Ban segítségével próbálta legitimálni az okosszemüveg-koncepciót. A klasszikus formavilág, az ismert márkanév és a divatipari háttér sokat segített abban, hogy a termék ne futurisztikus kütyüként, hanem hétköznapi szemüvegként jelenjen meg a vásárlók előtt.

Most azonban a vállalat saját márkanév alatt érkező modelleket mutatott be. Az új Meta Glasses termékcsalád többféle dizájnnal és színben érkezik, köztük egy olyan változattal, amelyet Kylie Jenner amerikai médiaszemélyiséggel közösen fejlesztettek. A legfontosabb változás azonban nem a külső, hanem az ár.

Nem igazán robbant be a kereslet

A Meta vezetői nyíltan elismerték, hogy az egyik legnagyobb akadályt az ár jelentette. Az új szemüvegek induló ára 299 dollár (mintegy 103 ezer forint), ami körülbelül 80 dollárral alacsonyabb a Ray-Ban Meta második generációs modelljeinek belépő árszintjénél.

A vállalat szerint azért döntöttek a Ray-Ban név háttérbe szorítása mellett, mert nem találtak olyan ismert divatmárkát az EssilorLuxottica portfóliójában, amely olcsóbb árszegmensben is ugyanilyen erős vonzerőt jelenthetett volna.

Ez azt jelzi, hogy 

a Meta már nem elsősorban prémium divatkiegészítőként, hanem tömegeknek szeretné eladni az okosszemüvegét.

A Meta helyzete sok szempontból hasonlít az Apple problémájára. Bár a technológia fejlődik, a vásárlók továbbra sem érzik úgy, hogy feltétlenül szükségük lenne egy ilyen eszközre.

Az új modellek műszaki szempontból alig különböznek a Ray-Ban Meta szemüvegektől. Kicsit hosszabb üzemidőt kínálnak, kényelmesebbek lettek, szélesebb dioptriatartományt támogatnak, valamint állítható orrtámasszal és személyre szabható szárral érkeznek.

Minden reményüket az AI-ba vetik

A vállalat szerint az okosszemüvegek igazi áttörését nem a kamera vagy a kijelző, hanem a mesterséges intelligencia hozhatja el. Az új modellek már a Muse Spark nevű AI-rendszerrel érkeznek, amely a Meta szuperintelligencia-fejlesztési programjának első eredménye. A cél az, hogy 

  • a szemüveg természetesebb beszélgetéseket folytasson a felhasználóval, 
  • több nyelvet támogasson, 
  • valós idejű fordítást kínáljon, 
  • valamint gyalogos navigációt és intelligens fotózási funkciókat biztosítson.

A Meta szerint a jövőben a szemüveg képes lesz ajánlásokat tenni, információkat keresni a környezet alapján, illetve egyfajta személyes asszisztensként működni. A vállalat vezetése egyre inkább úgy látja, hogy az AI lehet az a „gyilkos alkalmazás”, amely miatt az emberek hajlandók lesznek naponta hordani az eszközt.

Nem a technológia, hanem a piac bizonytalan

Az okosszemüvegek piaca jelenleg hasonló helyzetben van, mint az okostelefonok az első években, de egy fontos különbséggel. Az iPhone megjelenésekor a felhasználók azonnal látták, miért jobb egy érintőkijelzős okostelefon a korábbi készülékeknél.

Az okosszemüvegek esetében ez az egyértelmű előny még nem alakult ki. Éppen ezért 

a Meta most egyszerre próbál olcsóbbá válni, több funkciót kínálni és a mesterséges intelligenciát középpontba állítani. 

A vállalat lépéseiből ugyanakkor az is kiolvasható, hogy a Ray-Ban márkanév önmagában nem hozta el azt a vásárlói áttörést, amelyben néhány évvel ezelőtt reménykedtek.

A következő időszak nagy kérdése az lesz, hogy az alacsonyabb ár és az AI-funkciók elegendőek lesznek-e ahhoz, hogy az okosszemüvegek kilépjenek a technológiai rajongók szűk köréből, vagy továbbra is egy érdekes, de rétegtermék marad a kategória.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
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