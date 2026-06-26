Okostelefonok: ebből nagy durranás lehet, időt kérnek a fejlesztők – jövőre minden megváltozik
Év elején még minden jel arra utalt, hogy az okostelefon-piac végre kilép az elmúlt évek óvatos fejlesztési ciklusából . Az Apple a mesterséges intelligenciával akarta új korszakba léptetni az iPhone-t, a Samsung minden eddiginél fejlettebb Galaxy AI-rendszert ígért, a Google a Geminivel készül átalakítani az Android élményét, miközben a Huawei, a Xiaomi és más kínai gyártók is látványos újdonságokkal készültek. Fél évvel később azonban egészen más kép rajzolódik ki: 2026 második felének legfontosabb telefonjai inkább kiforrott ráncfelvarrásoknak tűnnek, miközben a gyártók figyelme már egyre inkább a következő technológiai korszak felé fordul.
Az okostelefon-piac hosszú éveken át ahhoz szoktatta a vásárlókat, hogy szinte minden generáció valódi technológiai ugrást hozott. Megjelentek az OLED-kijelzők, a Face ID, az 5G, a 120 Hz-es panelek, a többkamerás rendszerek, a periszkópkamerák vagy éppen a villámgyors gyorstöltés. Ezek olyan fejlesztések voltak, melyeket a felhasználók az első bekapcsolás után azonnal érzékeltek.
Mára azonban a prémiumtelefonok olyan fejlettségi szintre jutottak, hogy egy néhány százalékkal gyorsabb processzor vagy valamivel jobb kamera önmagában már nem jelent akkora előrelépést, ami tömegeket ösztönözne készülékcserére. A gyártók is érzékelik ezt, ezért egyre kevésbé pusztán a hardveres specifikációkkal próbálnak versenyezni.
Az Apple mintha már nem az iPhone 18-ra tenné fel a jövőjét
Ha van olyan vállalat, melynek az idei éve jól mutatja, hogyan változott meg az okostelefon-piac fókusza, akkor az kétségtelenül az Apple. Az év elején még mindenki arra számított, hogy az Apple Intelligence végre új lendületet ad az iPhone-nak, és a mesterséges intelligencia lesz az a funkció, mely hosszú idő után ismét tömegeket ösztönöz majd készülékcserére. Ehhez képest az elmúlt hónapok leginkább a csúszásokról és a kompromisszumokról szóltak.
A Siri átalakítása jóval nehezebb feladatnak bizonyult, mint azt Cupertinóban eredetileg gondolták. Az Apple Intelligence ugyan elindult, de messze nem abban a formában, ahogyan azt a tavalyi bemutatókon kommunikálták. Több olyan funkció, melyet az Apple a mesterséges intelligencia egyik legfontosabb újításaként mutatott be, de végül későbbre csúszott.
Mindez az iPhone 18 megítélésére is rányomta a bélyegét. A jelenlegi információk alapján természetesen gyorsabb processzorra, jobb kamerákra, energiahatékonyabb működésre és kisebb dizájnváltoztatásokra lehet számítani. Az Apple láthatóan nem akar minden évben mesterségesen forradalmat csinálni, ha nincs mögötte valódi technológiai ugrás.
Ezzel párhuzamosan azonban feltűnő, hogy az elmúlt hónapok legfontosabb Apple-szivárgásai már nem az iPhone 18-ról szóltak.
Sokkal nagyobb figyelmet kapott az első hajlítható iPhone, melyről egyre részletesebb információk érkeznek, valamint a 2027-re időzített, az iPhone 20. évfordulójára készülő jubileumi modell.
Ezek alapján könnyen az a benyomás alakulhat ki, hogy az Apple hosszabb távú fejlesztési erőforrásainak jelentős része már nem az idei telefonra, hanem a következő nagy hardveres mérföldkövekre koncentrál.
Ehhez jön még az Apple Intelligence fejlesztése is, mely a következő évek egyik legfontosabb projektje lesz a vállalat számára. Az Apple számára ugyanis ma már az a legfontosabb kérdés, hogy képes lesz-e olyan mesterséges intelligenciás szolgáltatásokat kínálni, melyek hosszú távon ismét megkülönböztetik a konkurenciától. Emiatt könnyen lehet, hogy az iPhone 18 végül egy átmeneti generációként marad meg az Apple történetében.
A Samsung sem most akarja megnyerni a versenyt
Hasonló folyamat figyelhető meg a Samsungnál is. Bár a Galaxy S26 minden tekintetben erősebb készülék lett az elődjénél, de ez is inkább a meglévő recept továbbfejlesztése. Erősebb processzor, jobb energiahatékonyság, továbbfejlesztett kamerarendszer és még hangsúlyosabb Galaxy AI – ezek önmagukban komoly fejlesztések, de egyik sem jelent olyan ugrást, mely alapjaiban változtatná meg a prémiumtelefonok piacát.
Az elmúlt hónapokban egyre több iparági szivárgás szólt már a Galaxy S27-ről. Az új LPDDR6 memóriaszabvány, a Snapdragon következő generációja, a fejlettebb hűtési rendszer és a mesterséges intelligencia még mélyebb integrációja egyaránt arra utal, hogy
a Samsung nagyobb technológiai ugrást inkább a következő generációra tartogathatja.
A vállalat stratégiáját ráadásul ma már nem kizárólag az S-széria határozza meg. A hajlítható telefonok fejlesztése továbbra is kiemelt terület, miközben a háromba hajtható készülékekről szóló hírek is egyre gyakoribbak. Emellett a Samsung jelentős erőforrásokat fordít a Galaxy AI fejlesztésére, melyet már nem egyszerű funkcióként, hanem az egész ökoszisztéma központi elemének tekint.
A dél-koreai vállalat közben az XR-eszközök fejlesztésén is dolgozik, vagyis egyre több olyan projekt fut párhuzamosan, mely túlmutat a hagyományos okostelefonokon. A cél már nem pusztán az, hogy minden évben valamivel jobb telefont mutassanak be, hanem az, hogy a mesterséges intelligenciát, a hordható eszközöket és az új hardverplatformokat egyetlen ökoszisztémába szervezzék. Éppen ezért a Galaxy S26 inkább szintén egy átmeneti generáció, mely elsősorban a technológiai alapokat készíti elő a következő nagyobb ugrás számára.
A kínai gyártók teljesen más irányba indultak el
Miközben az Apple és a Samsung elsősorban saját ökoszisztémájuk továbbfejlesztésére koncentrál, a kínai gyártók egészen más stratégiát követnek. Már régen nem arról szól a verseny, hogy ki tud olcsóbban lemásolni egy nyugati prémiumtelefont. A Huawei, a Xiaomi, a Honor, az Oppo vagy a Vivo egyre inkább saját technológiai identitást épít:
- A Huawei továbbra is a hajlítható készülékek egyik legnagyobb úttörője. A háromba hajtható telefonja ugyan még nem tömegtermék, de jól mutatja, hogy a vállalat inkább technológiai irányt akar mutatni, mintsem rövid távon rekordeladásokat elérni. A cél egyértelműen az, hogy a hajlítható kijelzők fejlődésében továbbra is meghatározó szereplő maradjon.
- A Xiaomi eközben egy teljesen más irányt választott. A vállalat saját processzorának fejlesztése sokkal fontosabb stratégiai lépés lehet, mint bármelyik új telefon bemutatása. Saját chippel ugyanis hosszabb távon függetlenedhet a Qualcommtól és más beszállítóktól, miközben a hardvert és a mesterséges intelligenciát is sokkal szorosabban hangolhatja össze.
- A Honor szintén nem pusztán új készülékekkel próbál kitűnni. A vállalat Alpha Plan nevű stratégiája egy olyan AI-központú ökoszisztémát vetít előre, amelyben a telefon csupán az egyik eszköz lesz a sok közül. Hasonló irányba mozdult el az Oppo és a Vivo is, amelyek saját mesterséges intelligenciás megoldásaikat és szolgáltatásaikat fejlesztik.
Ne most vegyünk új okostelefont?
Az elmúlt egy év talán legnagyobb változása az, hogy a vezető technológiai vállalatok fejlesztési fókusza érezhetően eltolódott. Ma már nem elsősorban az számít, melyik telefon kap még egy újabb kamerát vagy néhány százalékkal gyorsabb processzort. Sokkal fontosabbá váltak a saját mesterségesintelligencia-modellek, az egyedi chipek, az AI-asszisztensek és azok az ökoszisztémák, amelyek hosszú távon összekötik a felhasználó eszközeit. A hardver továbbra is fontos, de már nem feltétlenül ez a legnagyobb csatatér.
Eközben más cégek már egy következő platform lehetőségét keresik. A Meta egyre nagyobb hangsúlyt helyez az AI-val felszerelt okosszemüvegekre, amelyekből már kedvezőbb árú modelleket is piacra dobna, hogy szélesebb vásárlói réteget érjen el. A cél már nem pusztán egy új hordható eszköz, hanem az, hogy a mesterséges intelligencia folyamatosan jelen legyen a felhasználó környezetében.
Az OpenAI szintén nem új okostelefon fejlesztésén dolgozik. Sam Altman és Jony Ive együttműködésének célja
egy teljesen új személyes AI-eszköz létrehozása, amely hosszabb távon akár át is alakíthatja azt, ahogyan ma a mobiltelefonokat használjuk.
Tehát 2026 második fele valóban kevesebb látványos megjelenést ígér, de valójában nem az ötletek fogytak el, hanem a fejlesztések fókusza változott meg. Az Apple egyre inkább a hajlítható iPhone és a kiforrott Apple Intelligence felé tekint. A Samsungnál a legnagyobb várakozásokat már inkább a Galaxy S27 generáció övezi. A Google számára a Gemini vált stratégiai termékké, míg a Meta és az OpenAI már azt kutatja, mi következhet az okostelefon után.
Éppen ezért könnyen lehet, hogy aki nem kényszerből, hanem valóban látványos technológiai ugrás reményében cserélne készüléket, annak érdemes lehet kivárnia 2027-et. Egyre több jel utal ugyanis arra, hogy a következő nagy verseny már nem 2026 második felében, hanem a következő termékciklusban kezdődik el igazán.