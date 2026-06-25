Komoly feszültség alakult ki az OPEC-en belül, miután Irak – a szervezet második legnagyobb olajtermelője és egyik alapító tagja – jelezte: akár a kilépést is fontolóra veheti, ha nem kap jelentősen magasabb kitermelési kvótát. Bár Bagdad később hangsúlyozta, hogy hivatalosan továbbra is az OPEC tagja kíván maradni, az üzenet egyértelmű: a jelenlegi korlátozások mellett egyre nehezebben tudja kezelni az ország gazdasági problémáit.

Ultimátumot adott a világ egyik legnagyobb olajkitermelője, nem bírja már tovább – távozik, ha nem emelnek, ennek drámai vége lehet / Fotó: NurPhoto via AFP

A Reutersnek nyilatkozó iraki olajipari tisztviselők szerint a kormány azt várja, hogy az OPEC a következő kvótarendszer kialakításakor figyelembe veszi Irak tényleges kitermelési kapacitását és lakosságának nagyságát. Ha ez nem történik meg, Bagdad szerint minden lehetőséget mérlegelni fog, beleértve az OPEC-ből való kilépést is. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ez egyelőre nem tekinthető hivatalos döntésnek, és jelenleg továbbra is a szervezeten belüli megállapodás elérése a cél.

A helyzet súlyát növeli, hogy Irak nem csupán az OPEC második legnagyobb kitermelője Szaúd-Arábia mögött, hanem történelmi szereplője is a kartellnek. Az OPEC-et 1960-ban éppen Bagdadban alapították, így egy esetleges kiválás nemcsak gazdasági, hanem szimbolikus értelemben is komoly csapást jelentene a szervezet számára. Különösen érzékeny lenne ez annak fényében, hogy az Egyesült Arab Emírségek nemrég szintén távozott a szervezetből.

Most dőlhet el a következő évek olajpiaca

Irak gazdasága rendkívül erősen függ az olajexporttól, amely az állami bevételek döntő részét biztosítja. Az ország helyzetét tovább rontotta, hogy az iráni konfliktus következtében a Hormuzi-szoroson keresztül zajló olajszállítások jelentősen visszaestek, ami komoly bevételkiesést okozott Bagdadnak. A hivatalos OPEC-adatok szerint Irak februárban még közel napi 4,2 millió hordó olajat termelt, májusra azonban ez 1,48 millió hordóra esett vissza a szállítási nehézségek miatt. A kormány célja ugyanakkor továbbra is az, hogy az elkövetkező években napi hétmillió hordóra növelje termelését, ehhez azonban magasabb OPEC-kvótára lenne szüksége.