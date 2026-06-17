Megrogyott az orosz olajtermelés az ukrán támadások nyomán, mi lesz így a költségvetéssel?

A támadások ténye ugyan nem jelez stratégiai irányváltást, mivel Kijev már a háború kitörése óta igyekszik elvágni Moszkvát az olaj- és gázexport után keletkező bevételeitől, ám a termelőkapacitások visszaesése léket ütött a költségvetésen.

Megrogyott az orosz olajtermelés: mi lesz így a költségvetéssel? / Fotó: Anadolu via AFP

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) legfrissebb adatai szerint az orosz kőolajkitermelés a múlt hónapban mintegy 5 százalékkal, napi 8,7 millió hordóra esett vissza éves alapon. Ez 10 százalékkal marad el a májusi céltól.

Ukrajna nyomás alá helyezte az orosz olajinfrastruktúrát

Az orosz finomítók elleni ukrán támadások 2026 eleje óta megduplázódtak, aminek következtében a feldolgozó kapacitások egy része részlegesen, vagy átmenetileg leállt:

Az olajinfrastruktúra elleni folyamatos támadások miatt az idei orosz kőolaj-kitermelési előrejelzésünket napi 200 ezer hordóval csökkentettük

− közölte az IEA havi jelentésében.

A Reuters júniusi összesítése szerint az ukrán támadások ez elmúlt hónapokban:

10 olajfinomítót,

több szivattyúállomást, valamint

egy olajterminált,

és egy kikötőt értek.

Ukrán közlések szerint ennél is több sikeres hadművelet történt, ám független források csupán az imént összesített csapásokat erősítették meg. A hadműveletek következtében az érintett egységek eltérő mértékben sérültek, a permi finomító esetében például egy, a kőolaj elsődleges feldolgozásának kulcsfontosságú egysége vált használhatatlanná, valamint a vákuum- és atmoszferikus desztillációs oszlopok is kigyulladtak.

Gazdasági következmények

Az IEA információi szerint a támadások ellenére az orosz kőolaj- és olajtermékexport májusban stabil maradt, megközelítőleg 7,4 millió hordó körül alakult. Ezzel szemben az olajexport utáni bevétel májusban, havi összevetésben 710 millió dollárral, 20,8 milliárd dollárra csökkent, mivel az árak a korábbi időszakhoz képest némileg mérséklődtek. A negatív irányú árváltozás ellenére éves alapon az olajexport után keletkezett bevételek 65 százalékkal megugrottak, így közel történelmi csúcsot elérve. Ennek oka elsősorban az iráni háború miatt tartósan magas olajár volt.