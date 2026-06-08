Nagyon rosszul indult a hétfő, azonnal kilőtt az olaj ára: Irán megtámadta Izraelt és ez most mindenkit sokkolt – Trump kőkemény üzenetet küldött

Az olajárak emelkedéssel nyitották a hétfői kereskedést, miután a közel-keleti konfliktus újabb eszkalációja veszélybe sodorta a törékeny tűzszünetet, és aláásta a Hormuzi-szoros újranyitásáról szóló megállapodásba vetett bizalmat is.

Az olajárak ismét emelkednek / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

A nemzetközi referenciaárnak számító Brent nyersolaj jegyzése több mint 3 százalékkal, hordónként 96 dollár fölé emelkedett, miután Irán ballisztikus rakétákat lőtt ki Izraelre. Ez volt az első ilyen támadás azóta, hogy a két ország között áprilisban életbe lépett a tűzszünet – írta a Finacial Times.

Az ázsiai kereskedés során az árfolyam tovább emelkedett: 3,8 százalékos pluszban, hordónként 96,64 dolláron állt. Az amerikai referenciaolajnak számító West Texas Intermediate (WTI) ára 4,6 százalékkal, 94,68 dollárra emelkedett.

Az iráni támadást egy bejrúti izraeli csapás előzte meg, amelyről Tel-Aviv azt állítja, hogy az Irán által támogatott Hezbollah fegyveres szervezetet célozta.

Az olajpiac már árazza a fejleményeket

A kereskedők attól tartanak, hogy az egymást követő katonai lépések ismét teljes körű közel-keleti konfliktushoz vezethetnek, és szertefoszlatják a Hormuzi-szoros újranyitásáról szóló megállapodás reményét.

A szűk tengeri átjárón normál körülmények között a világ olajellátásának mintegy ötöde halad át. Teherán azonban gyakorlatilag lezárta azt, miután az Amerikai Egyesült Államok és Izrael február végén megindította első támadásait Irán ellen.

A Brent ára az iráni konfliktus kirobbanása óta egészen hordónként 126 dollárig emelkedett, mivel a globális kínálat rendkívül szűkössé vált. Ez növelte az üzemanyagárakat, és világszerte felgyorsította az inflációt.

Miközben a magasabb energiaárak rontják népszerűségét a választók körében, Donald Trump amerikai elnök az elmúlt hetekben intenzíven szorgalmazta egy békemegállapodás létrejöttét. Az elnök vasárnap a Financial Timesnak azt mondta, hogy a támadások nem befolyásolják Washington képességét az Iránnal kötendő megállapodás tető alá hozására, és hangsúlyozta, hogy Izraelnek nem lesz más választása, mint elfogadni azt.