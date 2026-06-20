Deviza
EUR/HUF351,74 -0,11% USD/HUF306,56 -0,09% GBP/HUF405,68 -0,08% CHF/HUF379,94 -0,08% PLN/HUF82,59 -0,03% RON/HUF67,11 -0,09% CZK/HUF14,53 -0,09% EUR/HUF351,74 -0,11% USD/HUF306,56 -0,09% GBP/HUF405,68 -0,08% CHF/HUF379,94 -0,08% PLN/HUF82,59 -0,03% RON/HUF67,11 -0,09% CZK/HUF14,53 -0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Oroszország
olajfinomító
dróntámadás

Brutális támadást indított Zelenszkij Oroszország ellen: 2500 km-re lévő olajfinomítót lőttek − az oroszok minden tagadnak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Ismét a frontvonaltól távol, mélyen Oroszország területén belül csapott le az ukrán hadsereg. Most egy Nyugat-Szibériában található olajfinomító volt a célpont, amely jelentős termelési kapacitásokkal rendelkezik. Helyszíni beszámolók szerint az objektum felett füstoszlopok jelnetek meg, de a terület kormányzója úgy tudja a drónok nem értek célba.
Nagy Krisztián
2026.06.20, 16:03
Frissítve: 2026.06.20, 16:39

Az orosz hatóságok szombaton, június 20-án dróntámadásról számoltak be, amely a tyumenyi olajfinomítót célozta. A csapás egy összehangolt hadművelet része volt, amelynek keretén belül Kijev az energia infrastruktúra, valamint a műveleti irányítás kritikus elemeit célozta.

Kijev 2500 km-re lévő olajfinomítót lőtt
Kijev 2500 km-re lévő olajfinomítót lőtt / Fotó: Christine Olsson / TT / AFP

A támadást Alekszandr Moor, a Tyumenyi terület kormányzója közösségimédia-csatornáján jelentette be, valamint azt is közölte, hogy az olajfinomító dolgozóit evakuálták.

Az orosz olajfinomítót ért támadásról

Alekszandr Moor helyi idő szerint 11 óra 25 perckor figyelmeztette a a lakosságot, a riasztást pedig megelőző intézkedésnek nevezte. Közleményében arra figyelmeztetett mindenkit, hogy ne közelítsék meg a lelőtt drónok roncsait, valamint arra is felhívta a figyelmet, hogy a légvédelmi műveletekről és a becsapódási helyszínekről képeket, illetve videókat készíteni tilos.

Ezt követően, 13 óra 36 perckor a kormányzó ismét posztolt és közölte, hogy a támadást visszaverték, de néhány roncsdarab az olajfinomtó területére zuhant:

A katasztrófavédelem szakemberei jelenleg is a becsapódás helyszínén dolgoznak. Az előzetes információk szerint az üzem nem sérült meg, a dolgozókat evakuálták

− írta Moor, majd hozzátette, hogy a helyzet teljes mértékben az irányítása alatt van.

Egy, az olajfinomító közelében tartózkodó szemtanú képet és videót osztott meg a támadás utáni állapotról, azonban a felvételeken a becsapódás helyszíne nem látható közelről. Annyi bizonyos, hogy az üzem területén, vagy annak közelében tűz ütött ki, azonban a rendelkezésre álló dokumentációból nem állapítható meg, hogy a berendezések sérültek-e.

Az orosz álláspont

A helyzetről egyelőre csupán Alekszandr Moor számolt be, aki szerint a légvédelem sikeresen elhárította a támadást, az üzem pedig egyáltalán nem sérült.

A csapás nem váratlanul érkezett, mivel a hatóságok korábban már drónriadót rendeltek el a régióban, valamint a tyumenyi Roscsinó repülőteret is lezárták és minden érkező, valamint induló járatot töröltek.

A tyumenyi finomító az ország egyik legmodernebb és legösszetettebb olajfeldolgozó létesítménye,

névleges kapacitása évi mintegy 8 millió tonna.

Iparági becslések szerint évente nagyjából 6 millió tonna nyersolajat dolgoz fel, amelyből megközelítőleg 500 ezer tonna benzint és 2,5 millió tonna dízelüzemanyagot állít elő.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu