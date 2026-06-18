Ennyit ér az iráni béke: máris ömlik az olaj a Hormuzi-szoroson keresztül, átjutottak az első tankerek

J. D. Vance amerikai alelnök csütörtökön közölte, hogy az éjszaka folyamán mintegy 12,5 millió hordó nyersolaj haladt át a Hormuzi-szoroson, miután Donald Trump és Maszúd Pezeskian iráni elnök szerdán aláírta a háború lezárását célzó előzetes békemegállapodást.

Trump elérte: máris ömlik az olaj / Fotó: Magali Cohen / Hans Lucas / AFP

A dokumentum, amely a vártnál két nappal hamarabb lépett hatályba, előírja a Hormuzi-szoros megnyitását, valamint a az iráni kikötők amerikai blokádjának feloldását.

Mozog az olaj, de sokan még kivárnak

Az ideiglenes megállapodás értelmében a feleknek hatvan napjuk van a tárgyalások lezárására, valamint a teljes megállapodásra. A fejleményekre a piacok azonnal pozitívan reagáltak, Brent típusú kőolaj világpiaci ára 76 dollár alá esett, ami a háború kitörése óta nem látott szint.

A pozitív fordulat ellenére a legtöbb hajózási társaság azonban kivár, mivel véleményük szerint egyelőre még nem érkezett egyértelmű tájékoztatás:

Remélem, hogy a következő 24 órában kiderül, pontosan hogyan fog ez működni. Ha egyértelmű válaszokat kapunk, és biztonságos lesz, akkor elindulunk

− fogalmazott Erik Hånell, a Stena Bulk vezérigazgatója, aki azt is elárulta, hogy a legtöbb konkurens is hasonló álláspontot képvisel.

Erik Hånell szerint a legnagyobb problémát továbbra is az jelenti, hogy továbbra sem világos, hogy szándékában áll-e Iránnak díjat szedni a Hormuzi-szoroson történő áthaladásért, valamint az sem tisztázott ki garantálja majd a hajók szabad mozgását és épségét.

Mindeközben a helyzetet tovább bonyolítja, hogy Washington továbbra is ragaszkodik az iráni ballisztikusrakéta-program leállításához:

Arra számítunk, hogy Irán nem rendelkezik majd olyan rakétákkal, amelyek az egész világot fenyegethetik

− mondta J.D. Vance.

A libanoni helyzet

Az amerikai-iráni megállapodás a libanoni háború berekesztéséről is rendelkezik, valamint garantálja az ország területi integritását és szuverenitását is. Mivel Izrael nem vett részt a tárgyalásokon, ezért Tel Aviv nem állította le a területen folyó hadműveleteket és csütörtök hajnalban légicsapásokat hatott végre az ország déli részén. Helyi tudósítók beszámolója szerint Kfartebnit és Zebdine településeken három ember vesztette életét.