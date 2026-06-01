Ennyi volt a béke reménye? Kilőtt az olajár az amerikai-iráni ütésváltás hírére

A Hormuzi-szoros megnyitását övező optimizmus ismét elpárologni látszik a befektetők körében, ami az olajárakon is azonnal éreztette hatását. A küszöbönálló amerikai–iráni megállapodásról szóló múlt heti sajtóhírek fűtötte lelkesedés hétfőre elapadt, és ismét amerikai és iráni csapások követték egymást a Közel-Keleten.

Fotó: Shutterstock

Béke helyett légicsapások – ugrik is az olajár

A Brent olajfajta hordónkénti ára hétfő reggel több mint 3 százalékkal emelkedett, ám a múlt heti lelkesedés után továbbra is 100 dollár alatt maradt, 94 dollár körül alakult. A világ energiapiaca legfontosabb fojtópontjának tartott Hormuzi-szoros immár három hónapja tartó lezárása után a jelenlegi olajárak érthetetlenül alacsonynak tűnnek, ám egyre több olajpiaci szereplő figyelmeztet arra, hogy a készletek gyors apadása miatt heteken belül elszállhat a fizikai szállítmányok ára.

A hét végén előbb az amerikaiak hajtottak végre „önvédelmi jellegű” csapásokat radarok és irányítási pontok ellen, majd hétfőn az Iráni Forradalmi Gárda támadott meg egy Kuvaitban található amerikai támaszpontot – írja a Reuters.

Mindeközben hétfőn az izraeli hadsereg tovább nyomult előre Libanonban, noha pénteken Washingtonban béketárgyalásokat folytattak a felek.

Irán szerint a konfliktus lezárásának érintenie kellene Izrael északi szomszédját is, így a harcok eszkalációja tovább nehezíti a békemegállapodás megkötését.

Donald Trump amerikai elnök pénteken azt mondta, hogy hamarosan döntést hoz a háború lezárását célzó javaslatról, ám ehhez Izrael együttműködésére is szükség lehet. A helyzet normalizálódását a Hormuzi-szorosban elhelyezett iráni aknák is nehezíthetik, amelyek felszedése szintén időigényes feladat lehet.