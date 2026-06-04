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olajpiac
energiaválság
Hormuzi-szoros
olajár

Izrael és Libanon hajlandó a fegyverszünetre, zuhan is az olajár

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Az olajpiac makacsul hisz a Hormuzi-szoros küszöbönálló újranyitásában. Így aztán hiába esett ki egymilliárd hordónyi termelés, az olajárak alacsonyak maradtak.
K. B. G.
2026.06.04, 14:57
Frissítve: 2026.06.04, 15:35

Mérséklődtek az olajárak csütörtökön, miután a libanoni kormány és Izrael tűzszünetet kötött, ami lehetőséget teremthet az amerikai–iráni tárgyalások folytatására is, utat nyitva a Hormuzi-szoros megnyitásához.

orosz olaj
Apadnak a készletek, de ez nem látszik az olajáron / Fotó: Andrey Rudakov

A béke reményére esik az olajár

Az olajárak enyhülését az is segítette, hogy a The Wall Street Journal információi szerint Donald Trump amerikai elnök nem tervezi a háború felélesztését, amennyiben nem veszti életét amerikai katona. Az áprilisi tűzszünet kezdete óta időről időre eldördültek a fegyverek a térségben, ám a széles körű harcok az Egyesült Államok és Irán között nem újultak ki, miközben egyre több tanker képes elhagyni a Hormuzi-szoroson keresztül a Perzsa-öblöt.

A Brent olajárak napok óta tartó emelkedése így megtört csütörtökön, a jegyzés ismét távolodni kezdett a 100 dolláros szinttől, sőt 95 dollár alá is benézett, ami több mint 3 százalékos esést jelent. Az olajárak tehát a Hormuzi-szoros több mint 3 hónapig tartó lezárása ellenére is nyomottak maradtak, noha számos elemző és olajipari szereplő figyelmeztet a globális készletek gyors csökkenésére, és arra, hogy 

a készletek hamarosan elérhetik a mindennapi működést veszélyeztetőm kritikus szintet.

Az Egyesült Államok és mások a stratégiai tartalékok piacra dobásával is igyekeztek tompítani a hatást, így az olajárak nemhogy a történelmi csúcsok közelébe nem értek el, de alacsonyabbak maradtak az orosz–ukrán háború kitörését követő szintektől is, noha az végül nem járt a termelés csökkenésével, míg most már mintegy egymilliárd hordónyi olajat nem hoztak felszínre az Irán elleni amerikai–izraeli támadások kezdete óta.

Energiaválság

Energiaválság
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