Csökkentek az olajárak az izraeli–iráni tűzszünet hírére, de egy lelőtt helikopter újra felkavarta
Az olajárak kedden mintegy öt százalékot estek, miután Irán és Izrael Donald Trump amerikai elnök közbenjárására bejelentette, hogy felfüggeszti egymás elleni közvetlen katonai akcióit. A Brent nyersolaj hordónkénti ára 4,30 dollárral, 4,6 százalékkal csökkent, és 89,95 dolláron állt kelet-amerikai idő szerint déltájban – írja a Reuters.
Az amerikai WTI-benchmark 4,95 dollárt, azaz 5,4 százalékot esett, és 86,35 dolláros szintre süllyedt, ezzel mindkét referenciamutató hétéves mélypontjára közelített. Az enyhülést azonban beárnyékolta, hogy Trump közölte: Irán éjjel lelőtt egy amerikai Apache helikoptert, amely a Hormuzi-szoros felett járőrözött, és az Egyesült Államoknak válaszolnia kell a támadásra.
A két pilóta sértetlen, őket egy haditengerészeti drón mentette ki. Ráadásul Teherán fenntartotta a jogát a folytatásra, amennyiben Izrael tovább támadja a libanoni Hezbollahot. Kedden Izrael csapást mért Türosz történelmi kikötővárosára Dél-Libanonban, ahol legalább nyolcan életüket vesztették.
Blokád alatt a Hormuzi-szoros
Irán továbbra is blokád alatt tartja a Hormuzi-szorost, amelyen a háború előtt a világ kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállításának egyötöde haladt át. Washington ezzel párhuzamosan saját blokádot hirdetett az iráni kikötők ellen. Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter ugyanakkor kedden azt nyilatkozta, hogy az öbölbeli hajóforgalom és a Hormuzi-szoroson átmenő olajexport lassan ugyan, de emelkedőben van, annak ellenére, hogy a béketárgyalások még nem zárultak le.
A globális keresleti képet tovább gyengíti, hogy Kína májusi nyersolaj-importja 29 százalékkal zuhant vissza, és nyolc éve nem látott mélypontra süllyedt, ez a világ legnagyobb olajimportőrének számottevő visszafogása, amely féken tartja a nemzetközi árakat.
Kínálat, kereslet, készletek
Az Egyesült Államok Energiaügyi Tájékoztatási Hivatala (EIA) előrejelzése szerint az iráni háború 2026-ban napi átlagosan 99,0 millió hordóra szorítja vissza a globális kőolajtermelést, szemben a 2025-ös rekordszintű napi 106,1 millió hordóval. A világ olajkereslete szintén csökken: az EIA 2026-ra napi 102,9 millió hordót vár a tavalyi rekord 104,0 millióval szemben.
A különbözetet a kormányoknak és vállalatoknak készletekből kell pótolniuk, ami az OECD-országok tartalékait 2003 óta nem látott alacsony szintre szoríthatja. A piac a heti készletjelentésekre vár: az Amerikai Kőolajipari Intézet (API) adatait kedden, az EIA összeállítását szerdán teszik közzé. Az elemzők becslése szerint az energiacégek a június 5-én zárult héten 3,4 millió hordóval csökkentették az amerikai nyersolaj-készleteket.
Ha ez beigazolódik, ez lesz az első alkalom 2025 januárja óta, hogy hét egymást követő héten át készletcsökkentés regisztrálható – jóval meghaladva az elmúlt öt év átlagos heti 0,7 millió hordós mérséklődési ütemét.