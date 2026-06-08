Olajban kéri a kamatot Washington: 40 millió hordóval nőhet az amerikai stratégiai tartalék

Az Origo beszámolója szerint az amerikai Energiaügyi Minisztérium a közel-keleti energiapiaci zavarok enyhítése érdekében eddig mintegy 133 millió hordó nyersolajat bocsátott a piac rendelkezésére a stratégiai tartalékból (SPR). A konstrukció sajátossága, hogy a vállalatok nem csupán a felvett mennyiséget kötelesek visszaszolgáltatni, hanem akár 24 százalékos prémiumot is fizetnek arra, méghozzá további olaj formájában. Ez a jövőben 40 millió hordóval növelheti az amerikai stratégiai olajtartalék mértékét.

Olajkamatot szed Washington a stratégiai tartalékból kölcsönzött mennyiségre, az is kiderült, hogy mennyit (illusztráció)

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Jöhet a kamat az amerikai olajtartalékra

Chris Wright energiaügyi miniszter szerint a stratégiai készlet pontosan azt a szerepet tölti be, amelyre létrehozták: válsághelyzetben stabilizálja a piacot, majd a későbbi visszatöltések során helyreáll a tartalékszint. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy nem értékesítésről, hanem ideiglenes készletkölcsönzésről van szó.

A felszabadított olaj jelentős része Európába került. A Bloomberg adatai alapján a piacra bocsátott készletek mintegy fele európai felhasználókhoz jutott el, ami jól mutatja az amerikai stratégiai tartalék globális energiapiaci jelentőségét.

Mindeközben az SPR készletszintje történelmi mélypont közelébe süllyedt mostanra. A rendszer 714 millió hordós maximális kapacitásából május végére mindössze 357 millió hordót használnak ki, ami jelentős visszaesést jelent a március elején mért 415 millió hordóhoz képest. A gyors csökkenés hátterében a közel-keleti ellátási kockázatok és a rendkívüli készletfelszabadítások állnak.

Az olajpiaci szereplők ugyanakkor egyre nagyobb figyelemmel követik a készletek alakulását. Az Exxon és a Chevron vezetői az elmúlt hetekben arra figyelmeztettek, hogy a globális tartalékok csökkenése olyan szintet közelíthet meg, amely az olajárak újabb emelkedését válthatja ki.

Az amerikai stratégiai kőolajtartalék alakulása nemcsak az Egyesült Államok, hanem a nemzetközi energiapiac számára is meghatározó tényező.

A mostani „kölcsönzés” abból rövid távon enyhítheti az ellátási zavarokat, ugyanakkor kérdéses, hogy a készletek visszatöltése elegendően gyors lesz-e ahhoz, hogy megelőzze a kínálati szűkösségből fakadó árnyomást.

A magas „olajkamat” ugyan kedvező lehet Washington számára, de a tartósan alacsony globális készletszintek továbbra is felfelé mutató kockázatot jelentenek az energiahordozók árában.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.