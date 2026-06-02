Vészjósló előrejelzés: pont a nyári csúcsszezon előtt fogyhatnak ki az olajkészletek

Nagyon gyorsan fogynak a készletek, ha nem történik változás, még a fogyasztási csúcs előtt kritikus szintre érhetünk. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a stratégiai olajkészletek felszabadítása is csak időnyerésre alkalmas, de nem oldja meg a problémát.
K. B. G.
2026.06.02, 14:45
Frissítve: 2026.06.02, 15:32

Már a nyári keresleti csúcs előtt kritikus szintre süllyedhetnek a globális olajkészletek, ha apadásuk a jelenlegi ütemben folytatódik – mondta a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) olajipari és -piaci részlegének vezetője, Toril Boson kedden az S&P Global olajipari konferenciáján Londonban.

Mélyponton a globális olajkészletek / Fotó: Dimas Ardian

Kritikusan alacsonyak az olajkészletek a nyári fogyasztási csúcs előtt

Az északi féltekén általában nyáron tetőzik az üzemanyag-fogyasztás, amikor az emberek nyaralni utaznak autóval vagy repülővel. A készletek azonban akár a nyári csúcskereslet előtt kritikus szintekre vagy történelmi mélypontokra süllyedhetnek a szakember szavai szerint. Bosoni más drámai jóslatot is megfogalmazott, ugyanis szerinte 

még ha ma sikerülne is megállapodniuk a harcoló feleknek, akkor is hat-nyolc hónapig tarthat a Hormuzi-szoros teljes újranyitása. 

Ez akár a tartalékok további, az ügynökség által koordinált felszabadításával is járhat, ám ez egyelőre nincs terítéken, hiszen még a jelenlegi 400 millió hordós etapnak is csak a felénél járunk.

A stratégiai tartalékok felhasználásával csak időt nyerhetünk

Bosoni szerint bármi legyen is a helyzet, a vészhelyzeti tartalékok bevetése csak ideiglenes segítség, ami nem oldja meg a problémát. A kínálati veszteség annyira nagy, hogy a válasznak a keresleti oldalról kell érkeznie. Azonban a Reuters összefoglalója szerint Bosoni azt is elmondta, hogy 

az IEA a magas árak és gyengébb gazdaság miatt csökkenő keresletet lát, és a legnagyobb alkalmazkodást a piacon a kereslet oldaláról észlelték.

Bosoni közölte azt is, hogy a kínai olajimport májusban napi 6 millió hordóval volt alacsonyabb a márciusinál, ami segített kiegyensúlyozni a piacot, és részben magyarázatot adhat arra is, hogy miért nem drágább az olaj a Hormuzi-szoros lezárása ellenére.

A Perzsa-öböl térségének termelői napi 14 millió hordóval csökkentették a termelésüket az IEA adatai szerint, amit az amerikai kontinens többlet kínálata csak kismértékben ellensúlyoz. Bár az Egyesült Államok, Argentína, Brazília és Venezuela is a vártnál több olajat hozott a felszínre, ez idén csak napi 1,5 millió hordóval növelte a termelést a kontinenstől, ami ugyan napi 600 ezer hordóval több a szervezet korábbi előrejelzésénél, de a kínálati szakadéknak csak kis részét tölti be.

