Történelmi döntést hozhat még ma az olajkartell

Az OPEC+ várhatóan vasárnap már a negyedik egymást követő hónapban állapodik meg a kőolaj-kitermelési célok emeléséről annak ellenére, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti háború továbbra is megakadályozza a csoport több tagját abban, hogy növelje termelését - értesült a Reuters.

Az OPEC immár negyedik hónapja növelheti kitermelési kvótáját / Fotó: NurPhoto via AFP

A háború visszafogta az olajszállításokat a Hormuzi-szoroson keresztül, ami minden idők legnagyobb ellátási válságát idézte elő. Az OPEC+ kulcsszereplői, köztük Szaúd-Arábia, február vége óta nem tudják teljes mértékben kiszolgálni vevőiket. A szervezet helyzetét tovább nehezítette, hogy az Egyesült Arab Emírségek közel 60 év tagság után kilépett a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetéből (OPEC).

Összeomlott az OPEC termelése

Az OPEC-et és szövetségeseit – köztük Oroszországot – tömörítő OPEC+ hét meghatározó tagja április és június között csaknem napi 600 ezer hordóval emelte termelési kvótáját. A valóságban azonban a csoport termelése összeomlott az Öböl menti országok exportcsökkentései miatt:

az OPEC adatai szerint az áprilisi termelés napi 33,19 millió hordó volt, szemben a februári napi 42,77 millió hordóval.

A források szerint a hét ország vasárnap várhatóan további mintegy

napi 188 ezer hordóval emeli a júliusi termelési célokat.

Ez megegyezik a júniusi emeléssel, amelyet a

májusi és áprilisi, egyenként napi 206 ezer hordós növeléshez képest lefelé korrigáltak, figyelembe véve az Egyesült Arab Emírségek kilépését.

Valamennyi forrás névtelenséget kért, és hangsúlyozta, hogy végleges döntés még nem született. Két forrás szerint az OPEC és az OPEC+ összesen négy ülést tart vasárnap.

A vasárnapi egyeztetésen részt vevő hét ország a 21 OPEC+-tag közül: Szaúd-Arábia, Irak, Kuvait, Algéria, Kazahsztán, Oroszország és Omán. Az elmúlt években a termelési politika alakításában gyakorlatilag csak ez a hét ország, valamint korábban az Egyesült Arab Emírségek vett részt.