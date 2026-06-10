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Óriáshajók indulnak Kínából, ezrével hozzák az elektromos autókat: Magyarországra is jut bőven – videón a 200 méteres Jisu Fortune

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Nagy mennyiségben szállítja Európába járműveit a Geely. A kínai autógyártó óriáshajók segítségével hajtja végre a szállításokat. A rivális BYD ugyanezt teszi.
VG
2026.06.10, 18:40

Egyre élesebb a verseny Európában a legnagyobb kínai autógyártók között. A kontinensen már jelenleg is több kutatási-fejlesztési központtal, dizájnközponttal és egyéb márkákon keresztül (mint a pl. Volvo) gyártóegységgel is rendelkező Geely Csoport a jövőben több modell gyártását is tervezi ez Európai Unió területén. Addig is óriáshajókkal hozza ide a járműveket.

Geely Automobile's Jisu Logistics kínai autógyártó ro-ro hajó, óriáshajó, teherhajó, logisztika
A Geely Jisu Glory óriáshajó / Fotó: TK / CFoto / AFP

A Vezess.hu autós portál értesülései szerint a kínai autóipari óriás ezzel párhuzamosan jelenleg két saját, modern, egyenként 7000 autó befogadására képes ro-ro hajóval szolgálja ki az európai igényeket:

  • a Geely Jisu Fortune tavaly májusban állt szolgálatba,
  • a Geely Jisu Glory pedig tavaly novemberben került vízre.

Mindkét hajót a Geely Holdinghoz tartozó JISU Logistics üzemelteti. A ro-ro elnevezés (roll on és roll off) arra utal, hogy az autók önerőből gurulnak fel a hajóra, és úgy is hagyják el azt.

A hajók hossza egyenként 199,9 méter, szélességük 38 méter, merülésük 8,6 méter, sebességük pedig 19 csomó (körül-belül 35 kilométer/óra), és 12 szintes járműfedélzettel rendelkeznek. Ezek közül 8 szint fix járműfedélzet, 4 szint pedig emelhető.

A 12 járműfedélzeten hagyományos benzines járművek és lítiumakkumulátorral felszerelt autók egyaránt szállíthatók. A 11. és 12. fedélzetet kifejezetten hidrogén- és földgázüzemű járművek szállítására alakították ki.

A Geely Jisu Fortune és a Geely Jisu Glory egyaránt két darab, egyenként 2000 köbméteres C-típusú LNG-tárolótartállyal van felszerelve. Mindkét hajót környezetbarát LNG-üzemanyag hajtja, amely jelentősen csökkenti az energiafelhasználást, valamint a nitrogén-oxidok és kén-oxidok kibocsátását. Ez összhangban van a nemzetközi tengeri környezetvédelmi előírásokkal és a Geely fenntarthatósági vállalásaival.

A hajók elsősorban a Geely Csoporthoz tartozó márkák exportszállítását szolgálják. Lefedik Európa, Ázsia és Amerika alapvető piacait, biztosítva, hogy a vállalat termékei hatékonyabb és fenntarthatóbb módon jussanak el a világ fogyasztóihoz.

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