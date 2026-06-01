Évtizedeken át Oroszországban a május 9-i győzelem napi ünnepség a katonai erő demonstrációjáról szólt, idén viszont kicsit más üzenetet közvetített: az ukrajnai háború negyedik évében a küzdelem már nem kizárólag a frontvonalakon zajlik. Miközben Oroszország továbbra is jelentős energiabevételekből finanszírozza a háborús kiadásokat, egyre több gazdasági mutató utal arra, hogy a katonai konfliktus költségei fokozatosan átalakítják az orosz gazdaság működését.

Nem a fronton dőlhet el a háború sorsa: az orosz gazdaság előtt nagy próbatétel áll – egyre több a figyelmeztető jel

A Kreml számára továbbra is az energiaszektor jelenti a legfontosabb pénzügyi támaszt. Az orosz Gazdaságfejlesztési Minisztérium friss előrejelzése szerint az ország földgáztermelése 2026-ban elérheti a 688,4 milliárd köbmétert, ami továbbra is a világ egyik legnagyobb termelőjévé teszi Oroszországot. A vezetékes export várhatóan 115,5 milliárd köbméter körül alakul, miközben a cseppfolyósított földgáz exportja változatlanul 40,3 millió tonna lehet – szól a Financial Times elemzése.

A számok azt mutatják, hogy az ukrajnai háború és a nyugati szankciók ellenére Oroszország nem veszítette el teljesen pozícióit az energiapiacon.

Kína, Törökország, valamint több közép-ázsiai és dél-európai ország továbbra is jelentős vásárlónak számít. Különösen figyelemre méltó, hogy az Európai Unió az idei év első hónapjaiban rekordmennyiségű LNG-t vásárolt a Jamal LNG-projektből, ami jól mutatja, hogy az orosz energiahordozók leváltása továbbra sem zárult le.

Moszkva ráadásul nem csak a jelenlegi exportbevételekre épít. Az orosz Novatek az elmúlt hónapokban több külföldi szabadalmat is bejegyzett saját LNG-technológiáira, miközben azt tervezi, hogy 2030-ra évente 57 millió tonnára növeli LNG-termelését. A vállalat fejlesztései elsősorban az északi-sarkköri projektekhez kapcsolódnak, ahol az orosz vezetés hosszú távon is jelentős növekedési lehetőséget lát.

Az orosz gazdaság árnyoldala

A bevételek azonban egyre nagyobb kiadásokkal találkoznak. Az orosz gazdaság az elmúlt években jelentős részben a hadiipari megrendeléseknek köszönhetően tudott növekedni, ám ennek ára is van. A munkaerő egy része a hadseregben szolgál, mások elhagyták az országot, miközben a demográfiai problémák már a háború előtt is súlyos kihívást jelentettek. Több ágazatban akut munkaerőhiány alakult ki, ami jelentős béremelkedést idézett elő.

A magasabb bérek első pillantásra kedvező fejleménynek tűnhetnek, valójában azonban újabb inflációs nyomást generálnak.

Az orosz jegybank az elmúlt időszakban kénytelen volt magas kamatkörnyezetet fenntartani, ami egyre nagyobb terhet jelent a vállalatok és a beruházások számára. Egyre több elemző figyelmeztet arra, hogy a hadiipari kereslet által hajtott növekedés nem feltétlenül képes hosszú távon pótolni a magánszektor és a fogyasztás gyengülését.