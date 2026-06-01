Ezt nem láttuk jönni, meglépték az oroszok, amitől mindenki félt: elzárták a csapokat, ijesztő, hogy meddig nem kap senki a legfontosabb energiahordozóból 

Az orosz kormány hétfőn bejelentette, hogy 2026. november 30-ig tilalmat rendelt el a repülőgép-üzemanyag exportjára. „A döntés célja a hazai üzemanyagpiac stabilitásának biztosítása” – közölte a kormány a Reuters szerint.

Május végén Oroszország miniszterelnök-helyettese, Alekszandr Novak nyilatkozott az üzemanyagpiac helyzetéről: elmondta, hogy a legfontosabb feladat továbbra is a hazai fogyasztók számára szükséges mennyiségben megbízható és megszakítás nélküli üzemanyag-ellátás. „Folyamatosan figyelni kell a hazai kőolajtermékek piacának helyzetét, hogy biztosítsuk a szövetségi minisztériumok és az ipari vállalatok közötti intézkedések koordinációját, valamint szükség esetén időben további válaszintézkedéseket dolgozzunk ki” – jelentette ki Novak.

Kerozinhiány: megszólalt a Mol Ferihegy ellátásáról

A hazai repülőgépüzemanyag-ellátás stabil és zavartalan. A vállalat szerint folyamatosan biztosítják a repülőterek és a partnereik számára szükséges kerozinmennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra nem kell számítani – közölte május végén a Mol a Telex kérdésére.

A Mol finomítói és logisztikai rendszerei megfelelő kapacitással működnek, így a vállalat képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatások továbbra is megbízhatóan működjenek – írta a magyar olajipari vállalat. A HungaroControl vezérigazgatója, Turi Ferenc elmondta, hogy a Hormuzi-szoros blokádja miatt Európa kerozinellátásának ma körülbelül a 20 százaléka nincs megoldva.

Kerozin ugyan van, de nincs belőle elég. Az idei forgalmat plusz 6-7 százalékos forgalomnövekedéssel tervezték, tehát nemhogy erre, de a 2025-ös forgalomra sincs elegendő mennyiségű kerozin. Turi úgy látja, július környékére derülhet ki, hogy tovább mélyül-e az iparág krízise.