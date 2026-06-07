Orosz támadás érte a csernobili zónát – folytatódik az orosz–ukrán légiháború

Újabb heves orosz légicsapások érték Ukrajnát vasárnap hajnalban, az orosz támadás során a csernobili atomerőmű környéke sem maradt érintetlen. Zelenszkij közlése szerint az orosz hadsereg 13 civil objektumot támadott meg országszerte, alig egy nappal azután, hogy Ukrajna nagyszabású drónakciót indított Oroszország területén.

Orosz támadás Csernobil közelében

Ukrán sajtóértesülések szerint egy üzemanyag-tároló gyulladt ki az atomerőmű körüli kizárási zónában. Az ukrán elnök rendkívül aljas orosz csapásnak nevezte az akciót, hangsúlyozva, hogy a sugárzási szint nem emelkedett a normális háttérérték fölé, így közvetlen nukleáris veszély nem alakult ki – írja a Politico.

Tovább fokozódik az orosz támadás intenzitása

A csernobili atomerőmű 1986-os katasztrófája után a megsérült reaktort teljesen lezárták, és védőburkolattal fedték be. A létesítmény azonban továbbra is szimbolikus és stratégiai jelentőségű, ezért minden ellene irányuló támadás komoly nemzetközi figyelmet vált ki.

Zelenszkij szerint Oroszország az elmúlt egy hét során 88 rakétát, 3250 drónt és 1800 irányított légibombát vetett be Ukrajna ellen. A legfrissebb támadásokban ukrán médiajelentések szerint legalább heten meghaltak, további 61 ember pedig megsérült.

Ezzel párhuzamosan Ukrajna is jelentős dróntámadásokat hajtott végre Oroszország területén. Több száz pilóta nélküli repülőeszköz vett célba különböző objektumokat, köztük Szentpétervár térségét is. A támadások egybeestek a városban megrendezett gazdasági fórum zárónapjával, amelyet gyakran Putyin Davosaként emlegetnek. Ennek következtében egy ember meghalt, valamint kigyulladt egy olajtároló létesítmény.

Az orosz védelmi minisztérium azt állította, hogy légvédelmi rendszerei egyetlen nap alatt 500 ukrán drónt semmisítettek meg. A tárca szerint emellett 11 irányított légibombát és egy amerikai gyártmányú Himars rakéta-sorozatvetőből indított rakétát is elfogtak.

Putyin nemet mondott a találkozóra

A katonai eszkaláció újabb diplomáciai feszültségekkel párosul. Vlagyimir Putyin pénteken elutasította a személyes találkozó lehetőségét Zelenszkijjel, noha az ukrán elnök levélben kezdeményezett béketárgyalásokat. Az orosz elnök ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a levél hangneme kifogásolható volt, és az udvariatlanság elemeit tartalmazta.