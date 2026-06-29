Rémisztő felszerelést illesztettek az oroszok a Gazprom tankerére, többen is látták az átalakítást: új szintre lépett a háborús veszély Európában
Önmagában egy géppuska és néhány katona nem rémítő. Csakhogy nem mindegy, hol vannak, és az észt lap ezúttal olyan veszélyre hívta fel a figyelmet, amiről tudnia kell az európaiaknak, és különösen azoknak, akik az orosz energiaszállító hajók elleni fizikai fellépést sürgetik a kontinens vizein.
Ismeretes, talán a legnagyobb a félelem egy orosz inváziótól az Európai Unión belül a balti térségben, ezenbelül is a balti hármak körében. Az úg, fenyegető fejleményt az észt Delfi csoport jelentette.
Orosz-ukrán háború: a tankereket fizikai támadások érik, Moszkva megelégelte
Az jól ismert, hogy az Ukrajna és Oroszország közti háború legutóbbi szakaszában Kijev az orosz energiainfrastruktúra elleni légicsapásoktól remél eredményt, a Nyugattólé pedig azt várja, hogy a maga eszközeivel akadályozza az orosz energiaszállítmányok nemzetközi mozgatását, hogy Moszkva kevesebb jövedelemhez jusson a háborúzáshoz.
Ez utóbbi folyamat részét jelentik az orosz vállalatok elleni amerikai szankciók, Kijev az év elején a magyar olajellátást is leállította a Barátság kőolajvezetéken háborús károkra hivatkozva, az orosz energiát szállító hajókat pedig egyre több fizikai inzultus éri az európai partoknál, amelyekről a nemzetközi média rendszeresen beszámol. Márciusban például az orosz "árnyékflottához" tartozó Ethera nevű tankert a belga hatóságok francia helikpterek segítségével egyszerűen megszállták és lefoglalták.
Moszkva azonban megelégelte az inzultusokat – erről tanúskodnak a Delfi közölte fotók, egyúttal a horizontra vetítve egy rémképet. A belgához hasonló akciók a jövőben akár véres konfliktushoz is vezethetnek – ugyanis találtak legalább egy hajót, amely hasonló esetben képes lenne megvédeni magát.
A géppuska és a katonai személyzet eleddig nem volt a polgári hajók sajátja
Polgári hajókat, tudjuk, régóta nem szokás felfegyverezni. Lehet, hogy ezen e téren egy korábbi, veszélyesebb állapotba lép vissza a világ?
Az észt Rendőrség és Határőrség (PPA) nehézgéppuskák tüzelőállásait fedezte fel egy orosz gáztankeren – írta a Delfi médiacsoporthoz tartozó Eesti Ekspress.
Az Ekspress birtokába került megfigyelési felvételek szerint tüzelőállásokat alakítottak ki nehézgéppuskák számára egy, a Gazpromhoz tartozó gáztankeren, amely rendszeresen elhalad Észtország partjai mellett. A hajó utaslistáján olyan férfiak is szerepelnek, akik személyazonosságukat katonai igazolvánnyal igazolják.
Talán még riasztóbb, hogy a felvételek nem újak,
a veszély korábban is létezett, csakhogy nem hozták őket nyilvánosságra.
A felvételeken a Gazprom orosz gázipari óriás tulajdonában álló – már nevében sem polgári "szelídséget" hordozó – Vaszilevszkij Marsall LNG-tanker május 11-én kora délután Hiiumaa partjai előtt északi irányba halad. Aki éppen akkor a Kõpu-félsziget csúcsán tartózkodott, szabad szemmel is láthatta a 2018-ban épült hajót, amely mindössze 13 tengeri mérföldnyi távolságra halad el (24 kilométernyire).
Ez alig néhány héttel azután történt tehát, hogy április 23-én az Európai Unió immár 20. szankciós csomagját fogadta el Oroszország ellen, benne újabb intézkedésekkel az orosz árnyékflotta ellen. A NATO európai tagjai közt vannak, akik tanújelét adták, orosz energiát szállító hajók "megfegyelmezése" nem áll távol tőlük.
Az orosz "üzenet" kijózanító, avagy nem – most az észt kiszivárogtatás segítségével jutott el a nyilvánosságba, de Oroszország egyéb jeleit is adja, hogy az ukrán támadások és a nyugati szankciók ellenlére sem mond le az energiaexport tetemes jövedelmeiről és a tengeri szállításokról. Az elrettentés tehát már valóság, a kérdés, hogy el is rettenti-e a nyugatiakat a veszélyes akcióktól.
Fütyülnek az amerikai szankciókra is
Egy, az Egyesült Államok által szankcionált oroszországi murmanszki tárolóegységnél kötött ki egy cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító tartályhajó – jelentette hétfőn a Bloomberg. Ez az első alkalom, hogy a hajó amerikai szankciók alatt álló üzemanyagot rakodott be, és egyben újabb jele annak, hogy Moszkva a nyugati szankciók ellenére is igyekszik bővíteni exportját.
A Arctic Express, amely májusban orosz zászlóra váltott, a Saam nevű úszó tárolóegységnél vett fel rakományt. A Saam az Arctic LNG 2 projektből származó földgázt tárolja. Az Egyesült Államok mind a Saamot, mind az Arctic LNG 2 projektet szankciókkal sújtja.
A szállítmány arra utal, hogy Oroszország tovább bővíti hajóflottáját a nyugati korlátozások megkerülése érdekében. A Bloomberg hajókövetési adatokon alapuló elemzése szerint az Arctic Expressszel együtt már legalább 21 hajót használtak arra, hogy LNG-t szállítsanak szankcionált orosz projektekből. Az Arctic LNG 2 exportjának további növelését továbbra is elsősorban az akadályozza, hogy nincs elegendő olyan tartályhajó, amely képes lenne a rakományt eljuttatni a vásárlásra hajlandó vevőkhöz.
A hajókövetési adatok szerint az Arctic Express (fehérrel jelölve) az amerikai szankciók alatt álló Saam úszó tárolóegységtől (kékkel jelölve) rakodta be a földgázt.
A 2007-ben szolgálatba állított tankhajót korábban egy görög vállalat üzemeltette, ám az Equasis hajózási adatbázis szerint tulajdonjoga május 13. körül a szentpétervári Smp Techmanagement LLC-hez került.
Az Smp Techmanagement további három LNG-szállító hajóval is rendelkezik, amelyek Oroszország úgynevezett „árnyékflottájának” részét képezik. A Bloomberg News nem talált azonnal nyilvánosan elérhető e-mail-címet vagy telefonszámot a vállalat számára.
Oroszország az év elején további négy LNG-tankert is hozzáadott árnyékflottájához. Ezek a hajók korábban Omán LNG-exportlétesítményét szolgálták ki. A hajókövetési adatok szerint az Arctic LNG 2 projekt 2026 májusában több mint 400 ezer tonna LNG-t exportált, ami rekordnak számít a 2024-ben indult létesítmény történetében.