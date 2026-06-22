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Drograzzia közben került elő egy több milliárd forintot érő Picasso-festmény

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egy kábítószerellenes rendőrségi akció során páratlan értékű műkincsre bukkantak a francia hatóságok. A razzia során egy korábban ellopott Picasso-festmény került elő egy délkelet-párizsi ingatlanban, a mű értékét szakértők 12-15 millió euróra becsülik.
VG
2026.06.22, 15:43

A festményt június 15-én találták meg Ormesson-sur-Marne településen, amikor a rendőrség egy feltételezett drogdílerhez köthető házat kutatott át – írja a The Independent. De hogy került a lopott Picasso a drogtanyára? 

Picasso
                              A most lefoglalt lopott Marie-Thérèse-t ábrázoló Picasso-festmény erre a képre hasonlít a sajtó szerint/Fotó: Musée National Picasso, Paris

Bár a hatóságok hivatalosan nem hozták nyilvánosságra a mű címét, a francia sajtó értesülései szerint a kép Picasso 1937-ben készült portrésorozatának egyik darabja, amely Marie-Thérèse Waltert ábrázolja. Walter a világhírű festő szeretője és múzsája volt, akit gyakran Picasso „arany múzsájaként” emlegetnek. 

A Le Parisien lap információi szerint a mű értéke 12 és 15 millió euró között mozog, míg az Alliance Police Nationale úgy fogalmazott, hogy a festmény „több tízmillió eurót ér”.

A nyomozás során őrizetbe vettek egy 37 éves férfit, aki egy párizsi műtárgyraktározással foglalkozó vállalatnál dolgozott biztonsági őrként. A férfi beismerte, hogy ő lopta el a festményt a raktárból. Védekezése meglehetősen sajátos, azt mondta, nem anyagi haszonszerzés vezette, hanem az, hogy felhívja a figyelmet a cég "biztonsági hiányosságaira".

A Picasso kép mellett volt más is

A rendőrök a Picasso mellett jelentős mennyiségű egyéb bizonyítékot is lefoglaltak: közel 

  •  17 kg kannabiszt,
  •  200 000 euró értékű designer ruhát,
  • 7000 euró készpénzt talált a főváros keleti külvárosában több ház átkutatása során.

A festmény egy szingapúri nő tulajdonában volt, aki egy párizsi műtárgyraktárban tárolta az alkotást  mielőtt eltűnt. Az ügyben eddig négy személy ellen emeltek vádat, és a hatóságok további eljárások lehetőségét sem zárták ki. Az első bírósági tárgyalást 2026 augusztusára tűzték ki – írja a portál.

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