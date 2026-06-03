Korrupció helyett megtakarítás: meglepő kapcsolatot találtak a politikusi fizetések és a közpénzek között

A politikusok fizetésének emelése ritkán népszerű intézkedés. A közvélemény általában nehezen fogadja el, hogy a választott vezetők magasabb javadalmazást kapjanak, különösen gazdasági nehézségek idején. Magyarországon éppen az ellenkező irányba mozdult el a politika: a kormány a képviselők, miniszterek és később a polgármesterek fizetésének csökkentéséről döntött.

A helyi politikusok béreinek emelése visszaszorítja a korrupciót / Fotó: Airpixel - Drone imagery / Shutterstock

Ezzel szemben a világ egyik vezető politikatudományi folyóiratában, a British Journal of Political Science megjelent új kutatás arra a következtetésre jutott, hogy a magasabb politikusi fizetések mérhetően csökkenthetik a korrupció kockázatát.

Több mint kétmillió közbeszerzést vizsgáltak

A szerzők 12 európai uniós ország 2006 és 2020 közötti adatait elemezték, összesen mintegy 2,4 millió közbeszerzési szerződést vizsgálva.

A kutatók olyan országokra koncentráltak, ahol a polgármesterek bére meghatározott lakosságszám-küszöbök átlépésekor automatikusan emelkedik. Ez lehetővé tette számukra, hogy elkülönítsék a fizetések hatását más tényezőktől.

Ötszáz euró plusz, öt százalékkal kisebb korrupciós kockázat

A tanulmány szerint egy havi 500 eurós fizetésemelés átlagosan körülbelül 5 százalékkal csökkentette a korrupciós kockázatot a vizsgált önkormányzatoknál. A kutatók ezt több figyelmeztető jel alapján mérték, például

a verseny nélküli tenderek,

az egyetlen ajánlattevővel lezárult közbeszerzések

vagy a nem nyilvánosan meghirdetett eljárások

előfordulásán keresztül. A hatás különösen erősnek bizonyult azokban a térségekben, ahol korábban magasabb volt a korrupció szintje. A szerzők szerint a magasabb bérezés egyrészt csökkentheti az illegális jövedelemszerzés ösztönzését, másrészt vonzóbbá teheti a közéleti pályát a képzettebb jelöltek számára.

A végén még olcsóbb is lehet

A kutatás egyik legérdekesebb következtetése szerint a politikusok fizetésének emelése akár nettó megtakarítást is eredményezhet az állam számára. A becslések alapján a helyi politikusok béreinek átlagosan 18 százalékos emelése körülbelül 11 százalékos megtakarítást hozhat a közbeszerzési kiadásokban a korrupció visszaszorulása révén.