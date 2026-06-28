Bejelentést tett a luxus autómárka, Ficó tombolhat: indul a mentőakció, elvinnék a teljes gyártást - sokkolhatja a munkásokat, mennyiért kell dolgozniuk

Súlyos csapás érheti a szlovák autóipart: sajtóértesülések szerint a Porsche azt tervezi, hogy a Cayenne teljes gyártását Pozsonyból visszaköltözteti a németországi Lipcsébe. Amennyiben a döntés megvalósul, Robert Fico kormánya elveszítheti az egyik legnagyobb presztízsű autóipari beruházást, miközben a Volkswagen-csoport egyre látványosabban próbálja visszaerősíteni németországi gyártóbázisait.

Ficóék bukhatják a Porsche egyik legfontosabb modelljét: elvinnék Pozsonyból a Cayenne gyártását, Németországba költözhet a luxus-SUV / Fotó: AFP

A Frankfurter Allgemeine Zeitung értesülése szerint a Porsche vezérigazgatója, Michael Leiters azt szeretné, hogy a Cayenne valamennyi hajtáslánccal – belső égésű motorral, hibrid és elektromos változatban egyaránt – ismét Lipcsében készüljön. A cél az, hogy hosszú távon biztosítsák a német üzem kihasználtságát, ugyanakkor ennek feltétele az is lehet, hogy a dolgozók elfogadják a bérek érdemi csökkentését, mivel a szlovákiai gyártás költségei jóval alacsonyabbak. A Porsche hivatalosan egyelőre nem erősítette meg a tervet.

A döntés azért különösen érzékeny Szlovákia számára, mert a Cayenne évek óta a pozsonyi Volkswagen-gyár egyik legfontosabb és legnagyobb hozzáadott értékű modellje. A jelenlegi, harmadik generáció gyártását 2017-ben helyezték át teljes egészében Pozsonyba, idén pedig már az elektromos Cayenne sorozatgyártása is elindult ugyanitt. Egy esetleges újabb költözés azt jelentené, hogy a Porsche néhány hónap alatt ismét Németországba vinné vissza azt a modellt, amelynek gyártását korábban stratégiai okokból telepítette Szlovákiába.

A Volkswagen Németországot próbálja megmenteni

A háttérben a Volkswagen-csoport átfogó átalakítása áll. A konszern vezetése történetének egyik legnagyobb költségcsökkentési programját készíti elő, amely gyárbezárásokat és akár 100 ezer munkahely megszűnését is eredményezheti. Ebben a helyzetben a Porsche számára stratégiai jelentőségűvé vált, hogy a lipcsei üzem hosszú távon elegendő munkát kapjon, ezért merült fel a Cayenne visszaköltöztetése is.

Michael Leiters korábban is hangsúlyozta, hogy a Porsche elkötelezett a németországi gyártás mellett, ugyanakkor azt is világossá tette: a vállalatnak jelentősen egyszerűsítenie kell modellkínálatát és javítania kell nyereségességét. A Porsche a jövőben a magasabb árréssel értékesíthető modellekre koncentrálna, miközben a költségoldalon is komoly megtakarításokat keres.