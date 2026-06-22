Megvan, mikor nyílik az első ukrán Pepco – közben váratlanul bejelentette bezárását a hatalmas ukrán drogérialánc, majd cáfolta

2026. július 1-jétől megkezdi és több lépcsőben felszámolja teljes hálózatát a Prostor, a jelentős ukrán szépségápolási és drogériai termékeket forgalmazó üzletlánc. A márka mögött álló Numis nevű vállalat 21 év után fejezi be az üzletlánc működtetétés, a bezárás hírére 468 üzlet szűnik meg. Eközben a Pepco Group elárulta, hogy a májusban bejelentett belépést az ukrán kiskereskedelmi piacra idén októberben valósítanák meg.

A Prostor drogérialánc júnlis 1-jétől megkezdi üzleteinek bezárását

Forrás: Prostor / FB

Több száz Prostor-üzlet zárhat be – bár részben a vállalat cáfolta állítását

A Prosco vezetői a kiskereskedelmi lánc leállításának bejelentésével egyidejűleg elnézést kértek a vásárlóktól és partnereiktől is azért, mert a változást lényegében az utolsó pillanatban, a bezárási folyamat megkezdése előtt néhány nappal jelentették be – írja az UA News. A lánc bezárásának okait nem közölte a vállalat, pusztán arra tett ígéretet, hogy minden pénzügyi kötelezettségét teljesíti partnereivel szemben.

Ugyanakkor a Kárpátalja.ma oldal piaci szakértőkre hivatkozva azt írja, hogy a bezárás oka főként a háború által sújtott gazdasági környezet és a vele járó problémák. Az ukrajnai kiskereskedelmi szektorban jelentős teherként jelentkeznek

a megnövekedett logisztikai költségek,

a munkaerőhiány, valamint

az infrastruktúrát ért támadások okozta károk.

Különösen érzékenyen érintette a Prosort, hogy 2025 végén egy orosz rakétatámadás súlyosan megrongálta az egyik nagy dnyiprói raktárát, amely több ezer négyzetméteren tárolta árukészletét. A vállalat az elmúlt években vezetői átalakításokat hajtott végre piaci pozíciója megerősítése érdekében, azonban ezek az intézkedések nem bizonyultak elegendőnek.

A vállalat kommunikációjában némi ellentmondást jelent, hogy a bezárásról megjelent sajtóértesülések után a cég Facebook oldalán közölte, hogy a teljes bezárásról szóló állítások „elhamarkodottak”, és egyelőre csak az átszervezést és a további működés előkészítésének feladatait mérlegelik. Ez a közlés szinte teljesen eltér attól, hogy a cég korábban elnézést kért azért, mert nem tudják folytatni a boltlánc működtetését.