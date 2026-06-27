Putyin a saját hadseregén belüli felkeléstől tarthat - a Kreml vizsgálja a helyzetet
Súlyos figyelmeztetést kapott a Kreml egy orosz veterán közösségi médiás videója nyomán: Alekszandr Lunyin azt állította, hogy az ukrajnai háborúban szolgáló katonák egy része durva visszaéléseket szenved el saját parancsnokaitól, és ha Vlagyimir Putyin nem lép, a hadsereg akár a Kreml ellen is fordíthatja fegyvereit. A történet azonban rövid időn belül fordulatot vett: a férfi később részben visszakozott, miközben a Kreml hivatalosan is jelezte, hogy megvizsgálja az ügyet.
A korábban kevéssé ismert, voronyezsi illetőségű Alekszandr Lunyin június 25-én tett közzé videóüzenetet az Instagramon, amely egy nap alatt több mint 12 millió megtekintést ért el. Ez különösen figyelemre méltó Oroszországban, ahol az Instagram blokkolt platformnak számít, eléréséhez jellemzően VPN szükséges.
A Bild cikke szerint, a veterán szerint az ukrajnai fronton katonák ezreit zárhatják gödrökbe, pincékbe vagy ideiglenes fogdákba, mert megtagadták az általa értelmetlennek és öngyilkosnak nevezett parancsok végrehajtását. Lunyin azt is állította, hogy egyes parancsnokok pénzt követelnek a katonáktól, a megtorlások áldozatait pedig eltűntként jelenthetik. Ezeket az állításokat azonban nem támasztotta alá nevekkel, dokumentumokkal vagy más ellenőrizhető bizonyítékokkal.
A videó legerősebb mondata egy Putyinnak címzett ultimátum volt. Lunyin élő televíziós találkozót követelt az orosz elnökkel, és azt üzente: ha erre nem kerül sor, „a hadsereg a Kreml ellen fordítja fegyvereit”. A férfi azt állította, nem csupán saját nevében beszél, hanem elégedetlen katonai és biztonsági körök üzenetét közvetíti, erre azonban szintén nem mutatott bizonyítékot.
A Kreml reagált, de nem Putyin személyesen
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságírói kérdésre közölte: tudnak a videóról, de annak tartalmát akkor még nem vizsgálták meg részletesen. A szóvivő szerint az üzenet „furcsa megfogalmazásokat” tartalmaz, ezért előbb át kell tekinteni. Peszkov nem beszélt arról, hogy Putyin személyesen látta-e a felvételt, vagy hogy az elnök rendkívüli intézkedést rendelt-e el.
Ez fontos különbség a szenzációs értelmezésekhez képest: jelenleg nincs hitelesen alátámasztott információ arról, hogy Putyin pánikszerűen vagy „rendkívüli idegességgel” reagált volna. A nyilvánosan ismert hivatalos reakció mindössze annyi, hogy a Kreml tud a felvételről és vizsgálni kívánja annak tartalmát.
Egy nap múlva visszakozott az influenszer
A történet hitelességét tovább árnyalja, hogy Lunyin másnap új videót tett közzé, amelyben azt állította: korábbi szavait félreértették vagy kiforgatták. Már nem állította egyértelműen, hogy katonai lázadással fenyegetőzött volna, és azt mondta, hogy ha valódi felkelésre készülnének katonák vagy tisztek, azt nem egy közösségi médiás közvetítőn keresztül jelentenék be. Az élő televíziós találkozóra vonatkozó követelését is enyhítette.
Ugyanakkor a katonákkal szembeni bánásmódról szóló vádakat fenntartotta. Azt állította, hogy több ezer üzenetet és videót kapott, amelyek a fronton tapasztalható visszaélésekről szólnak, ám ezeket sem hozta teljes körűen nyilvánosságra.
Wagner árnyéka még mindig ott van
A fenyegetés azért is különösen érzékeny Moszkva számára, mert csaknem pontosan három év telt el a Wagner-csoport 2023-as fegyveres menetelése óta. Jevgenyij Prigozsin alakulatának lázadása akkor ugyan gyorsan összeomlott, de a zsoldosok rövid idő alatt eljutottak Moszkva irányába, ami Putyin uralmának egyik legsúlyosabb belpolitikai kihívása volt.
Lunyin állításai jelenleg nem bizonyítják, hogy az orosz hadseregben szervezett, Putyin elleni felkelés készülne. A videó ugyanakkor arra utalhat, hogy a fronton szolgálók egy részében komoly elégedetlenség halmozódhatott fel az állítólagos kényszerítések, korrupció és veszteségek miatt. A Kreml számára a legnagyobb kockázat nem feltétlenül egy azonnali katonai puccs, hanem az, hogy az ilyen vádak szélesebb körben is erősíthetik a háborúval kapcsolatos elégedetlenséget.