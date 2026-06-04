Moszkva kivetette hálóját Ázsiára: kiderült, melyik ország Putyin első számú célpontja – nagy tervei vannak ezzel az országgal
A hónapok óta húzódó energiaválság elkezdte átírni az erőviszonyokat Ázsiában, mivel a kontinens országait érinti a legérzékenyebben a Perzsa-öbölből származó olaj és földgáz csaknem teljes kiesése a nemzetközi piacokról. A jelenlegi helyzet azonban kapóra jött a költséges háborút folytató Vlagyimir Putyinnak, mivel Oroszország olaj- és gázbevételei szabályosan kilőttek az elmúlt időszakban.
Oroszország már egy ideje tárgyalásokat folytat a délkelet-ázsiai országok vezetőivel, és most úgy tűnik, Vietnámban hamarosan sikerül áttörést elérni, ami az első gyakorlati lépése lehet az orosz befolyási övezet kiterjesztésének a régióban.
Az orosz–vietnámi tárgyalások javában folynak
Oroszország stratégiai olajtartalékok telepítésének lehetőségét vizsgálja Vietnámban − árulta el újságíróknak Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes, a 2026-os Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon (SPIEF 2026), a vietnámi miniszterelnök-helyettessel, Pham Gia Tuckal folytatott tárgyalása után:
Többek között arról beszéltünk, hogy stratégiai olajtartalékot hozunk létre, valamint arról is szó esett, hogy orosz vállalatok bevonásával valósulhat meg a tervezett projekt
− mondta Novak.
Az orosz politikus nyilatkozatában arra is kitért, hogy
a két ország aktívan tárgyal rendszeres LNG-szállításokról. Iparági források szerint évi egymillió tonna volumenről van szó.
Vietnám energiamixe
Az ázsiai ország megközelítőleg 80 százalékban támaszkodik fosszilis energiahordozókra, ez a trend az elmúlt három évtizedben szinte alig változott, csupán az energiamix összetétel alakult át.
Tíz évvel ezelőtt még a vízenergia dominált, ám ez súlyosan károsította a környezetet, továbbá az erőművek aszályos időjárás esetén nem képesek effektíven működni. Ebből kifolyólag napjainkra a szén vált Vietnám primer energiaforrásává, azonban ennek környezetromboló hatása miatt a döntéshozóknak más megoldások felé kell nyitnia.
Mivel az ország 2050-re el akarja érni a nettó zéró kibocsátást, ezért hatalmas igény mutatkozik az LNG importvolumenének növelésére, amiben úgy tűnik, Oroszország lehet a megfelelő partner.
Az átalakulással a lakosság jól járhat, mivel az ország energiahálózata jelenleg nem képes kielégíteni a csúcsidőszaki áramkeresletet, ezért gyakoriak az áramszünetek.
Putyin stratégiai lépése
Mivel a délkelet-ázsiai országok szabályosan versenyezni kezdtek a földgázért, illetve kőolajért, ezért a helyzetet Oroszország igyekszik kihasználni, mivel egy ilyen lépés amellett, hogy növelné az orosz befolyást a régióban, részben képes lenne pótolni az európai bevételek kiesését.
Ez nem egy egyszerű gazdasági folyamat, Vlagyimir Putyin tulajdonképpen energiadiplomáciát folytat, és igyekszik helyezkedni az éppen zavaros geopolitikai környezetben:
Az ellátási láncok átalakulása a megszokott regionális szövetségi rendszer felborulásához vezethet
− hívta fel nemrégiben a figyelmet a jelenleg zajló folyamatokra Chester Cabalza, a manilai International Development and Security Cooperation agytröszt alapítója és elnöke.
Nem egyszerű a helyzet
Annak ellenére, hogy az iráni konfliktus helyzetbe hozta Oroszországot, a lehetőséget nem lesz egyszerű kiaknázni. Mivel úgy tűnik, hogy Vlagyimir Putyin hamarosan teljesen elvesztheti az európai piacot, ezért a kitermelt földgáznak sürgősen más felvevőpiacokat kell találni. Délkelet-Ázsia erre megfelelő választás lehet, azonban a földrajzi távolság miatt az olcsó, csővezetékes szállítás nem opció, így elsősorban tankerhajókkal kell megoldani a feladatot, ami akár a duplájára is emelheti a logisztikai költségeket.
A kihívás hatalmas, amit jól példáz a Jamal LNG-terminál esete. Az üzemből
- Európába 17-20 nap alatt ér el egy szállítmány,
- a Szuezi-csatornán keresztül Indiába 50-60 napig tart az út, míg egy másik útvonalon,
- Afrika megkerülésével, a Jóreménység fokán át, ez akár 70-80 nap is lehet.
Alekszej Belogorjev, a moszkvai Energia- és Pénzügyi Intézet kutatási igazgatója szerint az indiai tranzit költsége kettő-ötszöröse, az európai szállításnak.
A vietnámi stratégiai olajtartalék létrehozásával Moszkva képes lehet csökkenteni a nyomást az egyébként gőzerővel dolgozó flottáján, valamint költséghatékonyabbá és reziliensebbé teheti a hosszú ellátási láncokat.